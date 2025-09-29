Suscribirse

Confidenciales

Andrés Pastrana alertó sobre “paradoja” en la propuesta de Gustavo Petro para Palestina

El presidente colombiano planteó conformar un ejército internacional para defender ese territorio.

Redacción Semana
29 de septiembre de 2025, 3:19 p. m.
Andrés Pastrana y Gustavo Petro.
Andrés Pastrana y Gustavo Petro. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: PRESIDENCIA.

El expresidente Andrés Pastrana cuestionó al presidente Gustavo Petro por su propuesta de conformar un “ejército internacional” que defienda a Palestina en medio de la guerra contra Israel.

El mandatario lanzó esa propuesta en el marco de su visita a Estados Unidos para la Asamblea General de Naciones Unidas, viaje diplomático desde el que hizo repetidas críticas a su homólogo de la Casa Blanca, Donald Trump, por su cercanía con Benjamín Netanyahu.

Contexto: Andrés Pastrana manda mensaje al presidente Petro por cifra de venta de lechona en Japón

Pastrana consideró que es una “paradoja” que el presidente Petro hable de crear ejércitos para ir a la guerra, al tiempo que el presidente Trump está mediando para buscar un acuerdo de paz entre ambas partes.

“Paradojas de la vida: mientras el presidente Trump hace la propuesta de un gran acuerdo de paz para Gaza, Gustavo Petro anuncia en simultáneo una propuesta de guerra para crear un ejército para la liberación de Palestina, el cual sería el primer paso para una conflagración a nivel global. Su narcisismo y vanidad, entre otros, cegaron su juicio”, apuntó el expresidente.

Contexto: Andrés Pastrana arremete contra Gustavo Petro: “Dedíquele mejor el tiempo al restablecimiento de la seguridad interna”

Las declaraciones que el jefe de Estado colombiano dio en el marco de su viaje a Estados Unidos dejaron como consecuencia la decisión de la administración Trump de quitarle la visa para viajar a ese país.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres mujeres que fueron torturadas y asesinadas en el caso que estremece Argentina

2. Feria Internacional del Libro de Barranquilla, el evento que le rendirá tributo al escritor Orlando Fals: le contamos

3. Empresarios europeos destacan a Buenaventura como un ‘diamante en bruto’ para el turismo

4. ChatGPT ante la justicia por presunta violación de los derechos de autor musicales: el tribunal regional examina esta denuncia

5. Tragedia en Cúcuta: dos amigas murieron en un accidente cuando manejaban una moto; hay video de lo que hicieron minutos antes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Andrés PastranaPalestinaGustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.