El expresidente Andrés Pastrana cuestionó al presidente Gustavo Petro por su propuesta de conformar un “ejército internacional” que defienda a Palestina en medio de la guerra contra Israel.

El mandatario lanzó esa propuesta en el marco de su visita a Estados Unidos para la Asamblea General de Naciones Unidas, viaje diplomático desde el que hizo repetidas críticas a su homólogo de la Casa Blanca, Donald Trump, por su cercanía con Benjamín Netanyahu.

Pastrana consideró que es una “paradoja” que el presidente Petro hable de crear ejércitos para ir a la guerra, al tiempo que el presidente Trump está mediando para buscar un acuerdo de paz entre ambas partes.

“Paradojas de la vida: mientras el presidente Trump hace la propuesta de un gran acuerdo de paz para Gaza, Gustavo Petro anuncia en simultáneo una propuesta de guerra para crear un ejército para la liberación de Palestina, el cual sería el primer paso para una conflagración a nivel global. Su narcisismo y vanidad, entre otros, cegaron su juicio”, apuntó el expresidente.

Las declaraciones que el jefe de Estado colombiano dio en el marco de su viaje a Estados Unidos dejaron como consecuencia la decisión de la administración Trump de quitarle la visa para viajar a ese país.