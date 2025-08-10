Suscribirse

Confidenciales

Andrés Pastrana arremete contra Gustavo Petro: “Dedíquele mejor el tiempo al restablecimiento de la seguridad interna”

El exmandatario aseguró que la orden que anunció el jefe de Estado “es inconstitucional y no se debe cumplir”.

Redacción Semana
11 de agosto de 2025, 1:07 a. m.
Andrés Pastrana y Gustavo Petro.
Andrés Pastrana y Gustavo Petro. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: PRESIDENCIA.

Muchas son las reacciones que generó un mensaje del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en el que hace una férrea defensa del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe”, señaló Petro.

Contexto: Gustavo Petro sale en respaldo de Venezuela y le hace frente a EE. UU.: “Libertad o muerte, gritó Bolívar, y el pueblo se sublevó”

El jefe de Estado se pronunció en medio de la disputa entre Venezuela y Estados Unidos por el aumento del valor de la recompensa en contra de Nicolás Maduro por parte del gobierno estadounidense.

Esta defensa de Petro ha causado malestar en varios sectores de la política y la sociedad en Colombia, ya que consideran que el país no se debe inmiscuir en asuntos de otros países y menos en defensa de una “narcodictadura”.

Uno de los que llamó la atención del mandatario colombiano fue el expresidente Andrés Pastrana, quien le recordó a Petro que “las Fuerzas Armadas de Colombia deben estar al servicio de nuestra patria”.

Pastrana resaltó que las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia tienen que estar dispuestas a “la defensa de la democracia, la soberanía nacional y nuestro pueblo y no al servicio de la narcodictadura de Nicolás Maduro”.

“!¿No era usted el que hablaba hace poco de no entrometerse en los asuntos internos de otros estados? Esa orden que usted anuncia públicamente es inconstitucional y no se debe cumplir", resaltó el exmandatario.

Finalmente, le envió un mensaje claro: “Dedíquele mejor el tiempo que le resta a su gobierno al restablecimiento de la seguridad interna”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fuerte temblor de 4.9 sacudió al país en la noche de este domingo, 10 de agosto; se sintió en varios departamentos de Colombia

2. Amparo Grisales se enredó y cayó al piso en pleno desfile; no la perdonaron en redes: “perdió todo el aura de diva”

3. Técnico de São Paulo soltó recado a horas de jugar ante Nacional: “La realidad es otra”

4. No todo es alegría para Daniel Muñoz: lanzó dura crítica tras ganarle la final a Liverpool

5. Al Jazeera anuncia la muerte de cuatro de sus periodistas en un bombardeo israelí en Gaza

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Andrés PastranaGustavo PetroVenezuelaNicolás Maduro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.