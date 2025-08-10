Andrés Pastrana arremete contra Gustavo Petro: “Dedíquele mejor el tiempo al restablecimiento de la seguridad interna”

Muchas son las reacciones que generó un mensaje del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en el que hace una férrea defensa del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe”, señaló Petro.

El jefe de Estado se pronunció en medio de la disputa entre Venezuela y Estados Unidos por el aumento del valor de la recompensa en contra de Nicolás Maduro por parte del gobierno estadounidense.

Esta defensa de Petro ha causado malestar en varios sectores de la política y la sociedad en Colombia, ya que consideran que el país no se debe inmiscuir en asuntos de otros países y menos en defensa de una “narcodictadura”.

Uno de los que llamó la atención del mandatario colombiano fue el expresidente Andrés Pastrana, quien le recordó a Petro que “las Fuerzas Armadas de Colombia deben estar al servicio de nuestra patria”.

Pastrana resaltó que las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia tienen que estar dispuestas a “la defensa de la democracia, la soberanía nacional y nuestro pueblo y no al servicio de la narcodictadura de Nicolás Maduro”.

“!¿No era usted el que hablaba hace poco de no entrometerse en los asuntos internos de otros estados? Esa orden que usted anuncia públicamente es inconstitucional y no se debe cumplir", resaltó el exmandatario.

Finalmente, le envió un mensaje claro: “Dedíquele mejor el tiempo que le resta a su gobierno al restablecimiento de la seguridad interna”.