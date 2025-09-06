Suscribirse

Andrés Pastrana manda mensaje al presidente Petro por cifra de venta de lechona en Japón

El expresidente se refirió también a la visita de la primera Dama, Verónica Alcocer, a la cárcel La Picota.

Redacción Semana
6 de septiembre de 2025, 3:57 p. m.
Andrés Pastrana y Gustavo Petro.
Andrés Pastrana y Gustavo Petro. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: PRESIDENCIA.

En un corto mensaje publicado en sus red social X, Andrés Pastrana envió un contundente mensaje al presidente de la República, Gustavo Petro, quien se encuentra de visita oficial en Japón.

El jefe de Estado aprovechó su visita al pabellón de Colombia en la Expo Universal Osaka 2025 para exaltar con mucho entusiasmo el protagonismo de la lechona tolimense que, según dijo, es el plato más popular en el evento.

“El plato más famoso de toda la feria resultó ser la lechona. Van 10 millones de toneladas de lechona vendida en la feria, con las filas más largas. Es un plato mejor que el sandwich o la hamburguesa, o el perro caliente”, aseguró.

Las críticas a sus palabras no se dieron a esperar desde varios sectores del país y calificaron como “cuentas alegres” los datos entregados por el presidente de Colombia en medio del evento en Japón.

Sin embargo, el expresidente Andrés Pastrana fue más allá y le dijo: “La peregrinación del renovado Pacto de La Picota no se tapa con un plato de lechona”, sacando a relucir la visita de la primera Dama a la Picota.

Verónica Alcocer visitó el pasado jueves la cárcel La Picota, lo que generó suspicacias desde diferentes sectores de la sociedad y la política nacional.

