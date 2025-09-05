Suscribirse

Le sacaron cuentas a Petro por las “10 millones de toneladas de lechona” en Japón. La publicación se hizo viral

El exmagistrado César Lorduy hizo un ejercicio matemático que dejó sorprendido a más de uno.

Redacción Semana
6 de septiembre de 2025, 1:25 a. m.
César Lorduy y Gustavo Petro.
César Lorduy y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA

El presidente Gustavo Petro ha sido blanco de críticas por un mensaje que puso en sus redes sociales para hacer referencia a la importancia que ha tenido en Japón la lechona, un plato típico tolimense.

El mandatario quiso masificar lo que está pasando en Expo Osaka 2025 y puso un mensaje que ha generado sorpresa por la cifra que puso allí.

“Van diez millones de toneladas de lechona vendidas en la feria”. Como era de esperarse, dicho mensaje generó polémica, dado que hay quienes cuestionan la exorbitante cifra que mencionó el jefe de Estado, sobre la venta de dicho plato típico en Japón.

Por esa razón, el exmagistrado del CNE y aspirante al Senado, César Lorduy, se puso a sacar cuentas y elaboró una especie de infografía para intentar explicar la cifra que entregó Petro.

Contexto: Para que cifras de Petro sobre la lechona tolimense en Japón se validaran, se necesitarían 100 portaaviones para transportarla y millones de cerdos

Esa imagen que compartió Lorduy se hizo viral porque evidencia que la cifra dada por Petro es errada y por eso expuso los números de cerdos necesarios, de personal que se requiere para atender una demanda de ese tipo, el número de asistentes que se requeriría para vender esas supuestas diez millones de toneladas y los platos totales.

El Pabellón de Colombia en la Feria de Osaka 2025.
El Pabellón de Colombia en la Feria de Osaka 2025. | Foto: Presidencia de la República.

Además, reveló que, según el ICA, en Colombia hay unos 21 millones de cerdos, por lo que esa cifra tendría que ser quintuplicada para poder llegar a la cifra que entregó Petro.

Cuentas hechas por César Lorduy.
Cuentas hechas por César Lorduy. | Foto: César Lorduy

La senadora María Fernanda Cabal felicitó a Lorduy por las cuentas hechas, ya que demuestra el error que cometió el presidente Gustavo Petro.

“Buen trabajo @LorduyCesar con las cuentas alegres de Petro", dijo la congresista del Centro Democrático.

La representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, también le pasó una fuerte factura al presidente Gustavo Petro y cuestionó las cifras dadas públicamente.

“¿10 millones de toneladas de lechona? Eso equivale a 333.000 camiones cargados al máximo”, dijo Miranda.

Con una estrategia bien definida, tecnología de punta y el respaldo de entidades nacionales, Mr. Lechón está en camino de convertir la lechona en un referente gastronómico internacional.
Lechona, plato típico del Tolima. | Foto: Cortesía Fernando Perdomo

Agregó: “Si lo pusieran en fila, cubrirían unos 4.000 kms, casi la distancia de Bogotá a Buenos Aires. Presidente, ¿está bien?”.

En redes varios usuarios han dicho que no entienden cómo el mandatario hace esas cuentas siendo economista, ya que es casi imposible llegar a esas ventas que mencionó en sus redes sociales.

A pesar de las críticas y de las cuentas que le han sacado, Petro no se ha referido al tema nuevamente y el escrito permanece en sus redes.

