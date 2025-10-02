Le preguntaron a senadora petrista si se va a enlistar para ir a luchar por Palestina y su respuesta fue tajante

El pasado viernes 26 de septiembre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el presidente Gustavo Petro propuso la creación de un “ejército de la humanidad” para liberar a Palestina.

De acuerdo con lo planteado por el presidente, el objetivo sería contar con voluntarios procedentes de diferentes países que se unan a dicho ejército.

“Es el momento de la acción; hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina; y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate no me asusta, ya he estado en otros, pues voy", dijo desde la ONU, mientras lucía un pañuelo típico palestino.

Tras la propuesta del jefe de Estado, a una senadora petrista le preguntaron si estaba dispuesta a enlistarse para ir a apoyar a Palestina. Se trata de la congresista Isabel Zuleta, quien fue abordada a su entrada al Congreso de la República por el activista Daniel Maldonado.

“Me gustaría saber si usted se va a enlistar para pelear por Palestina, como lo propuso su presidente Gustavo Petro. ¿Va a ir allá?“, le dijo Maldonado a Zuleta.

Posteriormente, la senadora del Pacto Histórico le respondió: “Pues primero, no soy de la reserva”. A lo anterior, Maldonado le recordó a la congresista que la invitación hecha por el presidente Petro, era para todos los colombianos.

“Por ahora estoy haciendo mi curso de seguridad y defensa”, destacó Zuleta.

Le pregunté a la senadora @ISAZULETA si se va a enlistar para la guerra en palestina 👇🏻👇🏻👇🏻 pic.twitter.com/iWZg2pf6PT — Daniel Maldonado (@cdmaldonadoo1) October 2, 2025

Después, el activista insistió: “¿Pero iría a pelear, sí o no?”.