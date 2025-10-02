Suscribirse

Nación

Le preguntaron a senadora petrista si se va a enlistar para ir a luchar por Palestina y su respuesta fue tajante

El presidente Gustavo Petro propuso desde la ONU un “ejército de la humanidad” para liberar a Palestina.

Redacción Nación
2 de octubre de 2025, 3:22 p. m.
El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 29 de septiembre de 2025, en Bogotá, encuentro que ordenó que estuviera lleno de banderas de Palestina
En la imagen, el consejo de ministros del 29 de septiembre de 2025, en Bogotá. | Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

El pasado viernes 26 de septiembre, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el presidente Gustavo Petro propuso la creación de un “ejército de la humanidad” para liberar a Palestina.

De acuerdo con lo planteado por el presidente, el objetivo sería contar con voluntarios procedentes de diferentes países que se unan a dicho ejército.

Contexto: ¿Colombia, lista para la guerra en Gaza? Esto dijo el ministro de Defensa

“Es el momento de la acción; hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina; y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate no me asusta, ya he estado en otros, pues voy", dijo desde la ONU, mientras lucía un pañuelo típico palestino.

Tras la propuesta del jefe de Estado, a una senadora petrista le preguntaron si estaba dispuesta a enlistarse para ir a apoyar a Palestina. Se trata de la congresista Isabel Zuleta, quien fue abordada a su entrada al Congreso de la República por el activista Daniel Maldonado.

Me gustaría saber si usted se va a enlistar para pelear por Palestina, como lo propuso su presidente Gustavo Petro. ¿Va a ir allá?“, le dijo Maldonado a Zuleta.

Contexto: “Líder de talla mundial” y “la historia lo recordará”: los enormes elogios de Angie Rodríguez a Gustavo Petro en el consejo de ministros

Posteriormente, la senadora del Pacto Histórico le respondió: “Pues primero, no soy de la reserva”. A lo anterior, Maldonado le recordó a la congresista que la invitación hecha por el presidente Petro, era para todos los colombianos.

Por ahora estoy haciendo mi curso de seguridad y defensa”, destacó Zuleta.

Después, el activista insistió: “¿Pero iría a pelear, sí o no?”.

Lo que creo es que los que van a pelear son los que tienen las capacidades. Primero, entrenémonos, pero estaría dispuesta a entrenarme; hoy no estaría en la capacidad, necesito entrenamiento”, concluyó la senadora Zuleta.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pico y placa en Medellín: así funcionará la restricción para este viernes 3 de octubre

2. Pico y placa en Cali: así rota la medida para este viernes 3 de octubre; evite multas

3. Petro busca que se convoque una “huelga general mundial”. El presidente reveló qué grupo se debe encargar

4. Le preguntaron a senadora petrista si se va a enlistar para ir a luchar por Palestina y su respuesta fue tajante

5. Goleador se le ofreció a Atlético Nacional: lo sueña y se daría si Alfredo Morelos se va

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Isabel ZuletaGaza Palestina

Noticias Destacadas

Presidente Gustavo Petro

Petro busca que se convoque una “huelga general mundial”. El presidente reveló qué grupo se debe encargar

Redacción Semana
El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros del 29 de septiembre de 2025, en Bogotá, encuentro que ordenó que estuviera lleno de banderas de Palestina

Le preguntaron a senadora petrista si se va a enlistar para ir a luchar por Palestina y su respuesta fue tajante

Redacción Nación
Álvaro Uribe y Gustavo Petro.

Centro Democrático reclamó al presidente Gustavo Petro por mensajes contra el partido: “Carga en la conciencia el asesinato”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.