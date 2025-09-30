“Líder de talla mundial” y “la historia lo recordará”: los enormes elogios de Angie Rodríguez a Gustavo Petro en el consejo de ministros

El primer consejo de ministros tras la decisión de Estados Unidos de retirarle la visa al presidente Petro y a algunos de los miembros de su gabinete, estuvo lleno de elogios y frases altisonantes.

Durante casi tres horas y media, el primer mandatario lanzó todo tipo de críticas a los Estados Unidos y al gobierno de Donald Trump, especialmente por su posición en la guerra que se vive en Gaza y su respaldo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“Si el señor Donald Trump sigue siendo cómplice de un genocidio, como lo es hasta el día de hoy, no merece más sino la cárcel. Y su Ejército no lo debe obedecer”, aseguró, sentado en la mesa con su gabinete, sobre la cual se podían ver casi una decena de banderas de Palestina.

Vea el consejo de ministros

Antes de comenzar el discurso del presidente Petro, la directora del Dapre y hoy mano derecha del presidente, Angie Rodríguez, pidió un espacio para leer unas palabras.

“Antes de iniciar formalmente con el Consejo de Ministros, a nombre del gabinete y de su equipo de gobierno, queremos extenderle unas palabras que queremos que los colombianos y toda la comunidad internacional conozcan”, dijo emocionada.

"Señor presidente, sepa usted, que tiene en su equipo de gobierno un respaldo firme para seguir construyendo la Colombia de la vida y de la esperanza”, le dijo Angie Rodríguez al primer mandatario. | Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

Y comenzó: “Señor presidente y compañero presidente, hoy queremos reconocer la fuerza histórica de su reciente intervención en las Naciones Unidas, su justo llamado a reclamar por la inercia de quienes manejan los destinos del mundo, fue un mensaje de verdad, dignidad y valentía que confrontó a los poderosos. Y sin titubeos denunció la complicidad frente al genocidio en Gaza y al fracaso de la guerra contra el narcotráfico. Usted mostró una vez más la coherencia de su proyecto de vida al tomar partido como lo hizo", aseguró.

La funcionaria habló del pasado del presidente como joven revolucionario que se puso al lado de los más humildes y vulnerables. Y concluyó que “hoy cada acto suyo en ejercicio del mandato popular como jefe de Estado, impartiendo órdenes a este gabinete, interpreta las necesidades de quienes mayoritariamente quisieron que usted dirigiera los destinos de la patria”.

Y ahí le lanzó un elogio enorme: “Con la autoridad moral que hablo al estar al lado suyo, no fue solo Colombia la que escuchó en la ONU, sino en general los pueblos olvidados que reclaman justicia y paz. Usted es hoy, sin duda alguna, un líder de talla mundial".

“No fue solo Colombia la que escuchó en la ONU, sino los pueblos olvidados que reclaman justicia y paz. Usted es hoy, sin duda alguna, un líder de talla mundial": elogios de Angie Rodríguez a Gustavo Petro. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/kUDw287kix — Revista Semana (@RevistaSemana) September 30, 2025

Rodríguez aseguró que los “ataques injustos de sectores políticos y mediáticos” no mermarán de ninguna manera la posibilidad de que los libros de historia lo ubiquen en el sitio que le corresponde: “el de un líder que dignificó a Colombia y levantó la voz de los más oprimidos en el mundo. Por eso, señor presidente, sepa usted, que tiene en su equipo de gobierno un respaldo firme para seguir construyendo la Colombia de la vida y de la esperanza”.

Y remató: “Con sus palabras en la ONU queda claro que nuestro país ya no está condenado al silencio, sino llamado a liderar con valentía la defensa de un nuevo concepto universal, la humanidad como sujeto de derechos... Más allá de los ataques internos de quienes ciegos por la sinrazón se niegan a reconocer el acierto de su llamado al planeta. La historia lo recordará como un gran estadista que habló por los pueblos y para los pueblos sin doblegarse o someterse a la potencia. Por eso, hoy más que nunca, con la firmeza y el orgullo que sentimos cada uno de nosotros, estamos convencidos de que su voz seguirá marcando el rumbo justo de la historia. Muchas gracias, compañero presidente y aquí, pues, nuestras palabras".