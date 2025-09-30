CONFIDENCIALES
“Es una porquería de artículo”, Gustavo Petro sobre ‘The Economist’ cuando se preguntó si Colombia estaba a las puertas del infierno
El presidente regañó a su ministro de Defensa: “¿Por qué dejan trasladar una noticia que se vuelve falsa en la boca la de ‘The Economist’?“.
En sus extensas y controversiales declaraciones en el consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro se refirió a muchos asuntos, especialmente relacionados con Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump. Se trataba de la primera reunión con su gabinete tras la decisión del Departamento de Estado de retirarle la visa.
En la cita, el primer mandatario se despachó contra el jefe de la Casa Blanca y aseguró que debía ir a “la cárcel”, en medio de los elogios de su equipo y en una mesa llena de banderas de Palestina.
El primer mandatario hizo un espacio para referirse a la publicación del diario The Economist de la semana pasada. El artículo se preguntaba si el país estaba en las “puertas del infierno” y analizaba múltiples indicadores de gestión del presidente, en los cuales se rajaba.
“Los señores de The Economist, no sé cómo se pronuncia…”, comenzó el primer mandatario, antes de explicar que habían publicado un mapa rojo de la violencia en Colombia durante su gestión.
Agregó: “El mapa del 2019 sigue siendo el mismo mapa de hoy… Es una porquería de artículo contra nosotros. Entonces, todo es rojo, no hemos hecho nada”.
Acto seguido, el presidente regañó a su ministro de Defensa: “¿Por qué dejan trasladar una noticia que se vuelve falsa en la boca de The Economist”, y aseguró que en la nota se habla de 22.000 hombres armados, una cifra que hoy no tiene ningún grupo al margen de la ley.