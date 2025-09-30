CONFIDENCIALES

“Es una porquería de artículo”, Gustavo Petro sobre ‘The Economist’ cuando se preguntó si Colombia estaba a las puertas del infierno

El presidente regañó a su ministro de Defensa: “¿Por qué dejan trasladar una noticia que se vuelve falsa en la boca la de ‘The Economist’?“.

30 de septiembre de 2025, 11:07 a. m.