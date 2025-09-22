“Pusieron hasta The Economist a decir las peores mentiras de mi gobierno”: Gustavo Petro

En uno de sus artículos, el semanario británico The Economist hizo una crítica profunda al gobierno de Gustavo Petro.

El artículo comienza preguntándose si el país está en las “puertas del infierno”, como aseguró hace unos días la candidata presidencial Vicky Dávila.

Y acto seguido presenta el preocupante panorama que vive el país en materia económica y de seguridad, tras los pobres resultados de la paz total hasta el momento.

El primer mandatario aseguró en una publicación en X que “pusieron hasta The Economist a decir las peores mentiras de mi gobierno y falsear mapas para tapar las palabras que dirijo a la humanidad en la ONU. Por tanto, mis palabras resuenan en medio de la barbarie".

Pusieron hasta @TheEconomist a decir las peores mentiras de mi gobierno y falsear mapas para tapar las palabras que dirijo a la humanidad en la ONU.



Por tanto mis palabras resuenan en medio de la barbarie — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 22, 2025