Confidenciales
“Pusieron hasta The Economist a decir las peores mentiras de mi gobierno”: Gustavo Petro
El presidente contestó así a la prestigiosa revista británica que se preguntó si Colombia estaba a las puertas del infierno.
En uno de sus artículos, el semanario británico The Economist hizo una crítica profunda al gobierno de Gustavo Petro.
El artículo comienza preguntándose si el país está en las “puertas del infierno”, como aseguró hace unos días la candidata presidencial Vicky Dávila.
Y acto seguido presenta el preocupante panorama que vive el país en materia económica y de seguridad, tras los pobres resultados de la paz total hasta el momento.
El primer mandatario aseguró en una publicación en X que “pusieron hasta The Economist a decir las peores mentiras de mi gobierno y falsear mapas para tapar las palabras que dirijo a la humanidad en la ONU. Por tanto, mis palabras resuenan en medio de la barbarie".
Pusieron hasta @TheEconomist a decir las peores mentiras de mi gobierno y falsear mapas para tapar las palabras que dirijo a la humanidad en la ONU.— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 22, 2025
Por tanto mis palabras resuenan en medio de la barbariepic.twitter.com/GwtylgqUKF
El primer mandatario adjuntó un video con parte de su discurso en un evento de las Naciones Unidas. “La política de drogas está ligada al genocidio en Gaza, a la política de migración y al fracaso actual de la crisis climática. No podemos desencadenar los hechos sino saberlos interpretar. Hay una guerra en el mundo: de la codicia contra la vida”, manifestó en esa intervención.