Suscribirse

Confidenciales

“Pusieron hasta The Economist a decir las peores mentiras de mi gobierno”: Gustavo Petro

El presidente contestó así a la prestigiosa revista británica que se preguntó si Colombia estaba a las puertas del infierno.

Redacción Semana
22 de septiembre de 2025, 11:46 p. m.
.
El presidente Petro acusó a The Economist de "falsear mapas para tapar las palabras que dirijo a la humanidad en la ONU". | Foto: Trino de la revista The Economist/ Foto: Foto de Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia

En uno de sus artículos, el semanario británico The Economist hizo una crítica profunda al gobierno de Gustavo Petro.

El artículo comienza preguntándose si el país está en las “puertas del infierno”, como aseguró hace unos días la candidata presidencial Vicky Dávila.

Contexto: “Las puertas del infierno”: ‘The Economist’ lanza una fuerte crítica a Gustavo Petro y analiza las políticas del Gobierno a propósito de las elecciones de 2026

Y acto seguido presenta el preocupante panorama que vive el país en materia económica y de seguridad, tras los pobres resultados de la paz total hasta el momento.

El primer mandatario aseguró en una publicación en X que “pusieron hasta The Economist a decir las peores mentiras de mi gobierno y falsear mapas para tapar las palabras que dirijo a la humanidad en la ONU. Por tanto, mis palabras resuenan en medio de la barbarie".

El primer mandatario adjuntó un video con parte de su discurso en un evento de las Naciones Unidas. “La política de drogas está ligada al genocidio en Gaza, a la política de migración y al fracaso actual de la crisis climática. No podemos desencadenar los hechos sino saberlos interpretar. Hay una guerra en el mundo: de la codicia contra la vida”, manifestó en esa intervención.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así se comunicó Laura Villamil con Dios cuando estaba en el hospital. Reveló la respuesta que recibió

2. Papá de Lamine Yamal explotó tras victoria de Dembélé en el Balón de Oro: ácida crítica

3. La directiva de la Fiscalía con el “permiso para delinquir” a delincuentes en “acercamientos” con el Gobierno

4. ¿Puede obtener la ‘Platinum Card’?: la nueva medida de Trump para revolucionar la migración en EE. UU.

5. 🔴 Petro ante la ONU en VIVO | Horario del discurso del presidente de la República en Nueva York y últimas noticias

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroThe EconomistGobierno Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.