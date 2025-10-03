El alcalde Carlos Fernando Galán se mostró furioso por los desmanes que se presentaron en Bogotá durante las recientes manifestaciones convocadas en apoyo a Palestina y le hizo un fuerte llamado al presidente Gustavo Petro.

A través de su cuenta de X, el mandatario publicó un video en el que rechazó de manera contundente lo ocurrido en la capital que dirige.

Protestas frente a la ANDI, a favor de Palestina. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“Algunos encapuchados intentaron hoy sembrar el miedo, el caos, la violencia y la destrucción en Bogotá. Rechazamos esos hechos”, dijo.

Galán dejó en claro que, contrario a las críticas que ha recibido su administración, la Fuerza Pública sí actuó en su momento, después de que los gestores de diálogo intentaron de todo para calmar la situación y evitar que pasara a mayores.

Por ello, la Policía tuvo que usar la fuerza para restablecer el orden. De hecho, el burgomaestre manifestó que siempre se cumplió con los protocolos establecidos.

Acto seguido, aprovechó para lanzar un duro cuestionamiento al presidente Petro por la forma en que ha respaldado estas protestas, pese a los actos de violencia que, además, también ocurrieron en Medellín y Cali.

Rechazamos el intento de unos pocos encapuchados por imponer el caos y el miedo en Bogotá.



Hoy le pedimos a la Fuerza Pública, una vez agotado el diálogo, restablecer el orden, y lo haremos siempre que sea necesario.



El país merece que el presidente se pronuncie con claridad… pic.twitter.com/LJvsisPV5d — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 3, 2025

“Esas manifestaciones, de las cuales se derivaron hechos de violencia, fueron apoyadas por el presidente de la República, por exministros de su Gobierno y también, al parecer, por un contratista de la Presidencia de la República”, dijo.

En ese sentido, Galán instó a Petro y, en general, a su Ejecutivo a que sean claros con el país y respondan de manera contundente si están de acuerdo con los “disturbios, la destrucción y el vandalismo” que se presentaron en las últimas horas.

“Tienen que ser claros, porque aquí no podemos permitir que la institucionalidad no sea clara frente a la violencia. Tenemos que rechazarla todos y es importante que esté claro, para la Fuerza Pública y para todos los colombianos, cuál es la posición de este Gobierno frente al vandalismo y frente al intento de generar caos en Bogotá y en nuestro país”, concluyó.