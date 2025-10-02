Bogotá experimentó por segunda vez un episodio de fuerte tensión en medio de protestas propalestinas. Cerca de la sede de la ANDI, manifestantes se concentraron en calle 73 para protestar contra el conflicto armado en Gaza.

Hampones disfrazados de “manifestantes” tienen bloqueada la Carrera 7ª.



¿Hasta cuándo? Bogotá no aguanta más que los vándalos se tomen la ciudad a piedra y papa bomba cada semana.



La Fuerza Pública debe actuar con decisión y autoridad. pic.twitter.com/6QI81OFoUF — Julián Uscátegui (@JulUscategui) October 3, 2025

La movilización, inicialmente pacífica, derivó en violencia cuando un grupo de encapuchados atacó el CAI de la Policía ubicado en la avenida Chile con carrera séptima, a pocos metros de la agremiación industrial.

Los encapuchados vandalizaron la infraestructura policial, pintando consignas alusivas a la lucha social y al conflicto internacional. La agresión fue lo suficientemente grave y se saltaron todos los protocolos dispuestos por el distrito para atender la manifestación.

Protestas frente a la ANDI, a favor de Palestina. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Ante la escalada en las manifestaciones, que se convirtieron en disturbios, se desplegó la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) para retomar el control de la zona y contener el conflicto.

Las imágenes divulgadas en redes muestran cómo los encapuchados, con rostros cubiertos, hicieron rayones sobre la estructura del CAI. El paso de la manifestación frente a la ANDI también tornó violento como pasó en la jornada de ayer.

Protestas frente a la ANDI, a favor de Palestina. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

La presencia reforzada de la Policía Metropolitana y el uso de escudos antidisturbios fueron clave para evitar que se desplegaran otros focos de desmanes y disturbios hacia diferentes sectores del norte de la ciudad.