Encapuchados vandalizaron el CAI de la avenida Chile en medio de las manifestaciones propalestinas

La Policía Metropolitana de Bogotá desplegó el UNDMO para controlar la jornada de disturbios en el norte de la ciudad.

Redacción Semana
3 de octubre de 2025, 12:45 a. m.
Desmanes en la carrera séptima.
Desmanes en la carrera séptima.

Bogotá experimentó por segunda vez un episodio de fuerte tensión en medio de protestas propalestinas. Cerca de la sede de la ANDI, manifestantes se concentraron en calle 73 para protestar contra el conflicto armado en Gaza.

La movilización, inicialmente pacífica, derivó en violencia cuando un grupo de encapuchados atacó el CAI de la Policía ubicado en la avenida Chile con carrera séptima, a pocos metros de la agremiación industrial.

Los encapuchados vandalizaron la infraestructura policial, pintando consignas alusivas a la lucha social y al conflicto internacional. La agresión fue lo suficientemente grave y se saltaron todos los protocolos dispuestos por el distrito para atender la manifestación.

Manifestación a favor de Palestina y por la interceptación por parte del Estado de Israel a la Flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria y defensores de derechos humanos, entre ellos dos colombianas
Protestas frente a la ANDI, a favor de Palestina.

Ante la escalada en las manifestaciones, que se convirtieron en disturbios, se desplegó la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) para retomar el control de la zona y contener el conflicto.

Las imágenes divulgadas en redes muestran cómo los encapuchados, con rostros cubiertos, hicieron rayones sobre la estructura del CAI. El paso de la manifestación frente a la ANDI también tornó violento como pasó en la jornada de ayer.

Manifestación a favor de Palestina y por la interceptación por parte del Estado de Israel a la Flotilla que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria y defensores de derechos humanos, entre ellos dos colombianas
Protestas frente a la ANDI, a favor de Palestina.

La presencia reforzada de la Policía Metropolitana y el uso de escudos antidisturbios fueron clave para evitar que se desplegaran otros focos de desmanes y disturbios hacia diferentes sectores del norte de la ciudad.

Las autoridades anunciaron investigaciones para identificar a los responsables del daño al CAI, mientras los concejales de la ciudad, por segunda vez consecutiva, hicieron un llamado a la administración distrital para reforzar la seguridad y evitar que los encapuchados se tomen las calles.

desmanes Disturbios Bogotá CAI Policía Metropolitana de Bogotá

