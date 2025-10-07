Suscribirse

Confidenciales

El mensaje de Iván Duque tras dos años de conflicto en Medio Oriente: “Expreso mi solidaridad con las víctimas, con sus familias y con el pueblo de Israel”

El expresidente insistió en la necesidad de avanzar hacia una solución de paz que incluya un cese al fuego.

Redacción Semana
7 de octubre de 2025, 3:44 p. m.
Iván Duque
Iván Duque condenó el terrorismo de Hamás. | Foto: NICOLÁS GALEANO

Luego de dos años desde el ataque perpetrado por el grupo islamista Hamás contra Israel, el expresidente Iván Duque se pronunció en redes sociales para expresar su solidaridad con las víctimas y reiterar su condena “absoluta al terrorismo”.

En su publicación, Duque recordó que el 7 de octubre de 2023 más de 1.200 personas fueron asesinadas y más de 250 secuestradas, calificando el hecho como “el día con más judíos asesinados desde el Holocausto”.

“El pueblo de Israel sigue sufriendo las consecuencias de la barbarie de Hamás”, escribió el exmandatario, quien también criticó a quienes, según su mensaje, intentan justificar esos actos “desde la demagogia”.

El expresidente insistió en la necesidad de avanzar hacia una solución de paz que incluya un cese al fuego y la coexistencia de dos Estados.

“La paz solo podrá reinar en Gaza cuando Hamás deje de ocupar ese territorio y de someter a la población a su opresión”, señaló, al tiempo que aseguró que el grupo ha promovido la eliminación del Estado de Israel y el uso de civiles como escudos humanos.

El exmandatario, quien ha mantenido una postura firme de respaldo a Israel desde su gobierno, subrayó que una paz duradera solo será posible “cuando el terrorismo de Hamás llegue a su fin”.

