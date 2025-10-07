Luego de dos años desde el ataque perpetrado por el grupo islamista Hamás contra Israel, el expresidente Iván Duque se pronunció en redes sociales para expresar su solidaridad con las víctimas y reiterar su condena “absoluta al terrorismo”.

Hoy se cumplen dos años de la masacre perpetrada por el grupo terrorista Hamás, que cobró la vida de más de 1.200 personas y se convirtió en el día con más judíos asesinados desde el Holocausto. De igual manera, más de 250 personas fueron secuestradas y decenas de ellas… pic.twitter.com/SZjJyoXjJg — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) October 7, 2025

En su publicación, Duque recordó que el 7 de octubre de 2023 más de 1.200 personas fueron asesinadas y más de 250 secuestradas, calificando el hecho como “el día con más judíos asesinados desde el Holocausto”.

“El pueblo de Israel sigue sufriendo las consecuencias de la barbarie de Hamás”, escribió el exmandatario, quien también criticó a quienes, según su mensaje, intentan justificar esos actos “desde la demagogia”.

El expresidente insistió en la necesidad de avanzar hacia una solución de paz que incluya un cese al fuego y la coexistencia de dos Estados.

“La paz solo podrá reinar en Gaza cuando Hamás deje de ocupar ese territorio y de someter a la población a su opresión”, señaló, al tiempo que aseguró que el grupo ha promovido la eliminación del Estado de Israel y el uso de civiles como escudos humanos.