En El Debate, el programa de SEMANA conducido por Yesid Lancheros, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, envió un mensaje de tranquilidad a los colombianos frente a la jornada de este domingo y defendió la solidez del sistema electoral.

Según explicó, el proceso cuenta con múltiples controles institucionales y con una participación inédita de actores electorales que estarán presentes en cada etapa de la votación. “Tenemos instituciones fuertes, consolidadas e independientes. Los colombianos pueden tener la tranquilidad de que vamos a tener elecciones con legitimidad y transparencia”, afirmó.

CNE duplica el número de auditores de sistemas para vigilar la tecnología electoral el próximo 8 de marzo

Uno de los factores que, a su juicio, fortalece la confianza en el proceso es la presencia histórica de testigos electorales. De acuerdo con las cifras del CNE, más de 1.077.205 testigos fueron acreditados por partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos para vigilar las mesas de votación en todo el país.

La cifra representa un salto considerable frente a elecciones anteriores, cuando se registraron cerca de 260.000 testigos. Para Quiroz, esta participación permitirá que haya vigilancia permanente durante toda la jornada. Los testigos electorales podrán estar presentes desde la instalación de las mesas en la mañana, reportar irregularidades durante el día y, al finalizar la votación, tomar fotografías de las actas electorales (E-14) para informar en tiempo real a sus partidos y candidatos sobre los resultados.

Además de este control por parte de los partidos, las elecciones contarán con una amplia observación nacional e internacional. Según el presidente del CNE, más de 440 observadores internacionales estarán en Colombia para seguir el desarrollo de la jornada electoral, entre ellos delegaciones de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el Centro Carter y Naciones Unidas.

A esta vigilancia se suman organismos de control como la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y las personerías, que podrán reportar en tiempo real cualquier irregularidad en los puestos de votación. Quiroz también destacó el despliegue de la fuerza pública para garantizar que los ciudadanos puedan acudir a las urnas con tranquilidad en todo el territorio.

Frente a los temores o versiones sobre posibles fraudes, el magistrado insistió en que el sistema electoral colombiano cuenta con múltiples mecanismos de verificación. Jurados de votación, testigos electorales, jueces de la República, organismos de control y misiones internacionales participan en el proceso.

Por eso reiteró que el llamado es a la participación ciudadana. Colombia enfrenta altos niveles de abstención y uno de los grandes retos es motivar a los ciudadanos a acudir a las urnas. “La invitación es a que todos salgan a votar. No importa si es de centro, de izquierda o de derecha. Lo importante es participar”, subrayó.

Para Quiroz, la jornada debe vivirse con confianza en las instituciones y con la convicción de que el voto es la herramienta fundamental de la democracia.