Escuela de conducción en Boyacá certificaba a personas para recibir licencias sin que hubieran ido a clases

Son siete las personas involucradas, todas integrantes de una escuela de conducción en el departamento de Boyacá, quienes, de acuerdo con la Fiscalía, supuestamente entregaban certificados de aptitud a usuarios que no cumplían los requisitos —ni siquiera asistían a clases, pero lograban obtener licencias de conducción a cambio de pagos en efectivo—.

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“La Fiscalía General de la Nación puso al descubierto una red delictiva que estaría conformada por siete empleados de un centro de formación automovilística de Samacá (Boyacá), que serían los responsables de expedir irregularmente certificados de aptitud para la obtención de licencias de conducción a personas que no cumplían con los requisitos exigidos”, señaló la Fiscalía.

De acuerdo con el ente acusador, los procesados habrían participado, de manera individual, en 18 eventos ilícitos ocurridos entre enero y septiembre de 2024.

En estos casos, habrían consignado información falsa en los sistemas que se entrelazan con el Ministerio de Transporte y las secretarías de movilidad para acreditar que los usuarios superaban todas las pruebas requeridas sin dificultad, cuando la realidad era otra.

Los beneficiados no asistieron ni superaron esta obligación en la intensidad que fija la normatividad vigente Foto: Policía Nacional/ Tomado de Caracol Noticias

“Se trata de Karen Julieth Escala Rodríguez, Julieth Alejandra Muñoz Sanabria, Euliber Páez Tovar, Jorge Andrés Zapata Rico, Cristian Camilo Cuadrado Pimiento, Winston Andretti Forero y Ronald Albeiro Trujillo Moreno”, dijo la Fiscalía con respecto al listado de personas vinculadas a la investigación.

La Fiscalía advirtió que los integrantes de esta red criminal aprovechaban su rol de instructores para alterar las planillas y reportar que los aprendices aprobaban el ítem de clases prácticas.

Sin embargo, los elementos materiales probatorios evidenciaron que los beneficiados no asistieron ni superaron esta obligación en la intensidad que fija la normatividad vigente.

“Adicionalmente, se les atribuye adelantar registros biométricos a través de maniobras fraudulentas para dar apariencia de legalidad a la actividad que realizaban (…) Un fiscal de la Unidad de Fe Pública y Patrimonio Económico de la Seccional Boyacá imputó a estas siete personas los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal. Los cargos no fueron aceptados”, explicó el ente acusador.

Las autoridades capturaron a 7 personas. Foto: Policía Nacional/ Tomado de Caracol Noticias

La investigación por los presuntos hechos de corrupción a cargo de los integrantes de esta escuela de conducción en el departamento de Boyacá apenas comienza y se espera que en los próximos meses la Fiscalía radique el escrito de acusación para obtener una condena en su contra.