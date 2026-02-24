¿Qué ciudades de Colombia tienen más cámaras de fotomultas en 2026? Ojo al ranking

Varias capitales y ciudades intermedias utilizan las cámaras de fotomultas como herramienta de las autoridades de tránsito para mantener la seguridad vial. Las secretarías de Movilidad y el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) reportaron que hay 676 dispositivos de esta naturaleza en el país.

La instalación de estas cámaras depende de la aprobación del Ministerio de Transporte; ellas operan sin detención y son las mismas autoridades quienes sostienen que el fin de esta alternativa de fotodetección es proteger las vidas de los actores viales.

Medellín implementa un nuevo modelo de fotomultas. Foto: Alcaldía de Medellín

La operación de estas cámaras está enfocada en registrar conductas que infringen las normas viales, superar los límites de velocidad o no estar cumpliendo con los seguros y revisiones como el SOAT y la tecnomecánica.

La posición en el ranking depende de la cantidad de dispositivos instalados. Además, está liderada por las principales ciudades del país, según las cifras reportadas por las autoridades de movilidad.

Bogotá

La capital de la república lidera el ranking nacional, ya que la Secretaría Distrital de Movilidad reporta más de 130 puntos de fotodetección activos en las vías principales como la Autopista Norte, la Avenida Boyacá, la Autopista Sur, entre otros.

Esta realidad obedece a la importancia de la ciudad, concentrando la mayor población del país y el parque automotor.

Medellín

El Valle de Aburrá ocupa el segundo lugar, ya que en el área metropolitana se encuentran más de 82 cámaras activas para controlar la velocidad y los controles a los conductores antioqueños.

Cali

Con aproximadamente 42 cámaras activas en el territorio, la capital de Valle del Cauca sigue a las dos principales ciudades del país en este ranking. En avenidas como la Simón Bolívar y la calle 5 se encuentra la mayor concentración de herramientas de vigilancia en la ciudad.

Barranquilla

Alrededor de 38 cámaras activas en la ciudad caribe, los ciudadanos y viajeros se enfrentan a los límites de velocidad y las herramientas de prevención. Las autoridades priorizaron los corredores de alta velocidad y los cruces con mayor número de infracciones para enfocar la herramienta.

Cartagena

La ciudad amurallada completa el ranking, ya que suma al menos unas 30 cámaras de esta naturaleza, para así ampliar su sistema de control en las principales vías de la ciudad.

En ciudades como Bogotá y Medellín, las secretarías de movilidad afirman que en los puntos en los que se ubican las cámaras se ha reducido la siniestralidad. En la capital antioqueña, todas están señalizadas con anticipación, lo que, según los datos de la Alcaldía, ha minimizado la cantidad de infractores en lo corrido del año.