Vehículos

Cómo impugnar fotomultas en Medellín: trámite de audiencia pública y requisitos para realizar la diligencia

Son varios los requisitos que tiene que cumplir al pie de la letra para que la solicitud pueda avanzar.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

13 de febrero de 2026, 10:07 a. m.
Policía de Tránsito encargada de imponer fotomultas.
Policía de Tránsito encargada de imponer fotomultas. Foto: Ministerio de Transporte / Policía Nacional

La Secretaría de Movilidad de Medellín tiene habilitada la posibilidad para que los ciudadanos puedan solicitar las audiencias relacionadas con procesos de fotodetección a través de comparecencia virtual.

Con la suspensión del aumento del salario mínimo, ¿también bajarán las multas de tránsito? Conductores, a la expectativa
La restricción busca mejorar la fluidez del tráfico en la ciudad.
Los ciudadanos pueden asistir a audiencias virtuales para impugnar comparendos. Foto: Secretaría de Movilidad Medellín.

Para tal fin se deberá cumplir con el procedimiento establecido por la entidad, con el fin de que sea atendido y de que no pierda la cita asignada.

¿Cómo solicitar audiencia para impugnar comparendo en Medellín?

  • Solicitar audiencia con comparecencia virtual a través de la página web Movilidad en Línea, de la Alcaldía de Medellín. Allí deberá crear una cuenta con usuario y contraseña, para poder agendar una cita.
  • Anexar copia de la cédula del solicitante.
  • Si es con apoderado: copia de la cédula y poder debidamente diligenciado por notaría.
  • Para menor de edad: copia de la tarjeta de identidad, registro civil y copia de la cédula del representante legal que lo asistirá.
  • Para persona jurídica: copia del certificado de existencia y representación de la empresa y copia de la cédula del representante
  • Para conductor de servicio público: copia de la cédula del solicitante y certificación de la empresa en la que se encuentra afiliado el automotor.
  • Para todos los casos se deberá relacionar en el correo el número de identificación del comparendo para el cual solicita la audiencia.
  • En caso de poseer alguna prueba documental, esta deberá ser anexada al correo de solicitud.
Ambulancias, vehículos de rescate y de entregas urbanas se verían afectados por “nuevas barreras”; Andemos prende las alarmas

Los documentos requeridos para dar trámite a su solicitud de audiencia deberán ser específicamente los descritos en este paso, siendo estos fiel copia de los documentos originales.

  • Leer documento de Términos y Condiciones.

Luego de ser verificado el cumplimiento de los términos legales para la realización de la audiencia con comparecencia virtual, a través de su correo electrónico le será notificado el día y hora y los aspectos técnicos para su realización.

Vehículos

Los 20 carros híbridos más vendidos en Colombia durante enero de 2026; japoneses sacan ventaja al resto de marcas

Vehículos

Los 20 carros eléctricos más vendidos en Colombia durante enero de 2026: chinos siguen a la cabeza

Vehículos

Con la suspensión del aumento del salario mínimo, ¿también bajarán las multas de tránsito? Conductores, a la expectativa

Vehículos

Motocarros, alternativa que va en aumento: estas son las regiones donde más se vendieron este tipo de vehículos

Vehículos

¿Infraestructura eléctrica en Colombia es suficiente para impulsar el negocio de vehículos eléctricos comerciales?

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este viernes, 13 de febrero: se habilita movilidad por la avenida NQS

Vehículos

Cambia pico y placa en Cali para este viernes, 13 de febrero: revise y evite comparendos

Vehículos

Multa de más de un millón de pesos a conductores que insistan en práctica muy común

Vehículos

Moteros y conductores: atentos al calendario porque se acerca fecha en la que podrán inmovilizar miles de vehículos

Vehículos

Esta es la multa por no respetar el Día sin carro y sin moto: el ‘chiste’ le podría costar más de un millón de pesos

Recomendaciones para que su solicitud avance

  • Toda la información suministrada en su solicitud de audiencia y durante la realización de la misma deberá ser clara y veraz, so pena de las acciones legales que ante falsa información la autoridad pueda iniciar.
  • Si usted no comparece virtualmente el día y hora asignados en su agendamiento de audiencia, se adelantará por parte de la autoridad de tránsito la respectiva audiencia de conformidad con el procedimiento descrito en el artículo 136 del Código Nacional de Tránsito, quedando debidamente notificada toda actuación por estrados de conformidad con el artículo 139 de la norma en mención.
Repuestos para carros y motos podrían salir más caros por “presiones fiscales”; hay temor por informalidad
Agentes de tránsito impusieron más de 160 comparendos en megaoperativo realizado en la vía Las Palmas.
la diligencia se puede realizar a través de canales digitales. Foto: Alcaldía de Medellín
  • Las actuaciones ejecutadas por usted dentro de la audiencia se entienden autorizadas al aceptar los presentes términos y condiciones.
  • Todas las actuaciones llevadas a cabo durante la audiencia virtual serán debidamente almacenadas en medio digital, como prueba de su realización.
  • Las condiciones técnicas para el acceso a la audiencia virtual, además del día y hora definidos para llevarla a cabo, se enviarán al correo electrónico desde el cual usted solicitó la comparecencia virtual.
  • Usted debe cumplir con las condiciones técnicas indicadas para el normal desarrollo de la audiencia.
  • Una vez solicitado el agendamiento de su audiencia y anexados los documentos requeridos, se entiende que usted ha leído, entendido y aceptado los términos y condiciones descritos.

Más de Vehículos

Algunos vehículos híbridos son enchufables y otros manejan sistemas diferentes para combinar la potencia del motor eléctrico y el motor a combustión.

Los 20 carros híbridos más vendidos en Colombia durante enero de 2026; japoneses sacan ventaja al resto de marcas

Los carros eléctricos se distinguen principalmente por su capacidad para reducir o eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los 20 carros eléctricos más vendidos en Colombia durante enero de 2026: chinos siguen a la cabeza

Policía de Tránsito encargada de imponer fotomultas.

Cómo impugnar fotomultas en Medellín: trámite de audiencia pública y requisitos para realizar la diligencia

A través del Simit los ciudadanos pueden ponerse al día pro comparendos impuestos en otras ciudades.

Con la suspensión del aumento del salario mínimo, ¿también bajarán las multas de tránsito? Conductores, a la expectativa

Motocarros en Soledad.

Motocarros, alternativa que va en aumento: estas son las regiones donde más se vendieron este tipo de vehículos

Creativo

¿Infraestructura eléctrica en Colombia es suficiente para impulsar el negocio de vehículos eléctricos comerciales?

Esta es la moto que resultó involucrada en el terrible accidente de tránsito.

Movilidad en Bogotá para este viernes, 13 de febrero: se habilita movilidad por la avenida NQS

Rotación Pico y Placa.

Cambia pico y placa en Cali para este viernes, 13 de febrero: revise y evite comparendos

Logo de Toyota

Toyota presentó la evolución eléctrica de uno de sus vehículos más populares en Estados Unidos

Pico y placa solidario en Bogotá: estas son las tarifas para estar exento de la medida

Evite multas: así rige el pico y placa en Bogotá este viernes, 13 de enero

Noticias Destacadas