Cómo impugnar fotomultas en Medellín: trámite de audiencia pública y requisitos para realizar la diligencia

La Secretaría de Movilidad de Medellín tiene habilitada la posibilidad para que los ciudadanos puedan solicitar las audiencias relacionadas con procesos de fotodetección a través de comparecencia virtual.

Los ciudadanos pueden asistir a audiencias virtuales para impugnar comparendos. Foto: Secretaría de Movilidad Medellín.

Para tal fin se deberá cumplir con el procedimiento establecido por la entidad, con el fin de que sea atendido y de que no pierda la cita asignada.

¿Cómo solicitar audiencia para impugnar comparendo en Medellín?

Solicitar audiencia con comparecencia virtual a través de la página web Movilidad en Línea, de la Alcaldía de Medellín. Allí deberá crear una cuenta con usuario y contraseña, para poder agendar una cita.

Anexar copia de la cédula del solicitante.

Si es con apoderado: copia de la cédula y poder debidamente diligenciado por notaría.

Para menor de edad: copia de la tarjeta de identidad, registro civil y copia de la cédula del representante legal que lo asistirá.

Para persona jurídica: copia del certificado de existencia y representación de la empresa y copia de la cédula del representante

Para conductor de servicio público: copia de la cédula del solicitante y certificación de la empresa en la que se encuentra afiliado el automotor.

Para todos los casos se deberá relacionar en el correo el número de identificación del comparendo para el cual solicita la audiencia.

En caso de poseer alguna prueba documental, esta deberá ser anexada al correo de solicitud.

Los documentos requeridos para dar trámite a su solicitud de audiencia deberán ser específicamente los descritos en este paso, siendo estos fiel copia de los documentos originales.

Leer documento de Términos y Condiciones.

Luego de ser verificado el cumplimiento de los términos legales para la realización de la audiencia con comparecencia virtual, a través de su correo electrónico le será notificado el día y hora y los aspectos técnicos para su realización.

Recomendaciones para que su solicitud avance

Toda la información suministrada en su solicitud de audiencia y durante la realización de la misma deberá ser clara y veraz, so pena de las acciones legales que ante falsa información la autoridad pueda iniciar.

que ante falsa información la autoridad pueda iniciar. Si usted no comparece virtualmente el día y hora asignados en su agendamiento de audiencia, se adelantará por parte de la autoridad de tránsito la respectiva audiencia de conformidad con el procedimiento descrito en el artículo 136 del Código Nacional de Tránsito, quedando debidamente notificada toda actuación por estrados de conformidad con el artículo 139 de la norma en mención.

la diligencia se puede realizar a través de canales digitales. Foto: Alcaldía de Medellín

Las actuaciones ejecutadas por usted dentro de la audiencia se entienden autorizadas al aceptar los presentes términos y condiciones.

Todas las actuaciones llevadas a cabo durante la audiencia virtual serán debidamente almacenadas en medio digita l, como prueba de su realización.

l, como prueba de su realización. Las condiciones técnicas para el acceso a la audiencia virtual, además del día y hora definidos para llevarla a cabo, se enviarán al correo electrónico desde el cual usted solicitó la comparecencia virtual .

. Usted debe cumplir con las condiciones técnicas indicadas para el normal desarrollo de la audiencia .

. Una vez solicitado el agendamiento de su audiencia y anexados los documentos requeridos, se entiende que usted ha leído, entendido y aceptado los términos y condiciones descritos.