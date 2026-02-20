¿Cómo consultar si tengo fotomultas en Medellín? Ojo a los cambios en un nuevo sistema de movilidad

La Alcaldía de Medellín modificó para este 2026 el nuevo modelo de fotomultas en el Valle de Aburrá; en los primeros días del año anunció que la forma como se manejó en los últimos 20 años cambiaría. El gobierno distrital anunció que lo que era un “esquema sancionatorio” pasaría a ser preventivo y pedagógico.

Cómo impugnar fotomultas en Medellín: trámite de audiencia pública y requisitos para realizar la diligencia

Por ende, en conjunto con la Secretaría de Movilidad, la Alcaldía diseñó una estrategia que priorizaría “la protección de la vida por encima de la imposición de multas”; así lo destacó el secretario Pablo Ruíz.

Medellín implementa un nuevo modelo de fotomultas. Foto: Alcaldía de Medellín

Para este 2026, la Alcaldía retomó el control de este sistema, ya que hasta el 31 de diciembre de 2025 estaba a cargo de una concesión privada. El gobierno distrital aseguró que las reconocidas “cámaras trampa” ya no existirían y, desde este año, todas estas herramientas serán visibles para los conductores de la capital antioqueña.

Estos son los puntos donde se encontrarán las nuevas cámaras de fotomultas en Envigado

Sin embargo, esto no significa que los ciudadanos estén libres de ser multados; en la práctica, lo que cambió para los ciudadanos es que ahora todas las cámaras fotomultas deben estar debidamente señalizadas desde 200 m y 100 m antes de la ubicación de la cámara.

El nuevo sistema incluye recordatorios automáticos por SOAT y Revisión Tecnomecánica a los propietarios; los contactarán desde 30, 15, 8 y 1 día antes de su vencimiento. Estas alertas que emite la Alcaldía a los ciudadanos se permitirán mediante mensajes de texto, correos electrónicos y llamadas telefónicas.

No obstante, en caso de que el conductor esté cometiendo una infracción, será multado; la Alcaldía de Medellín reveló que algunos antioqueños siguen cometiendo imprudencias en la vía, a pesar de que en enero de 2026 la reducción fue de hasta el 29 % en fotomultas.

Paso a paso para consultar si tiene fotomultas en Medellín

Ingresar al portal oficial de la Secretaría de Movilidad en línea. Digitar el número de cédula del conductor o la placa de su vehículo. En caso tal de tener un comparendo, deberá hacer clic sobre el número de resolución.

Allí los ciudadanos podrán evidenciar el detalle de su infracción, incluyendo evidencia fotográfica.

Las fotomultas en Medellín se podrán detectar. Foto: Alcaldía de Medellín

La Alcaldía de Medellín ha reportado resultados positivos para la ciudadanía. Las autoridades pasaron de 1.102 comparendos electrónicos a 786 entre los periodos comparados. Mientras que las sanciones por SOAT y Tecnomecánica redujeron en un 27 % y un 21 %, pasando de 507 a 369 sanciones y de 567 a 449 sanciones, respectivamente.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, expresó: “Mi objetivo es que lleguemos a cero fotomultas. Queremos que la gente respete las normas de seguridad en las vías”, y añadió: “Quisiera que no haya una sola sanción, porque tendríamos así cultura ciudadana, tendríamos respeto en las vías. Queremos prevenir y salvar la vida de la gente, no nos interesa la plata”.