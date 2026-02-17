Medellín

Estos son los puntos donde se encontrarán las nuevas cámaras de fotomultas en Envigado

Los puntos de seguridad tiene la finalidad de reducir la cantidad de accidentes.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
17 de febrero de 2026, 5:06 p. m.
Las cámaras estarán en Las Palmas y en la Regional.
Las cámaras estarán en Las Palmas y en la Regional. Foto: Getty Images

Se están instalando nuevas cámaras de velocidad en el sector de Envigado, en Medellín, con la finalidad de ejercer más control sobre los conductores que transitan por vías estratégicas y así reducir las probabilidades de accidentes o de que los ciudadanos comentan infracciones de tránsito.

¿Cómo funciona el nuevo sistema de fotomultas en Medellín?

La Alcaldía municipal de Envigado aseguró que estas cámaras estará en puntos clave de la vía Las Palmas, en el sector Bramasole —específicamente en el kilómetro 9+500—, donde cruzan cientos de conductores al día que se dirigen desde el Aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, hacia Medellín; o desde el área metropolitana a regiones del Oriente antioqueño, como La Ceja, La Unión o El Retiro.

La cámara en mención permitirá un límite de velocidad de 60 kilómetros por hora para los conductores que conduzcan por el lugar.

Fotomultas en Medellín.
Las cámaras registrarán exceso de velocidad e incumplimiento de tecno-mecánica o SOAT. Foto: Alcaldía de Medellín

También se ha ampliado que son en total 16 puntos de detección en las vías, los cuales empezarán a funcionar de manera gradual durante el año.

Vehículos

¿Cuáles son las vías sin pico y placa en Medellín? Estas son las zonas

Medellín

Antioquia lanza 2.000 becas de inglés para impulsar la empleabilidad y la competitividad regional

Medellín

Metro de Medellín amplió el plazo para renovar la tarjeta Cívica, ¿cuál es la nueva fecha límite?

Vehículos

Así cambiará el pico y placa en Medellín para este miércoles, 18 de febrero: evite multas

Medellín

Fico Gutiérrez entró en polémica por los ‘therians’, jóvenes que se creen animales, y envió dardo: “Alguien exigirá que sean reconocidos”

Nación

EPM confirma cortes de luz en Antioquia para este miércoles, 18 de febrero: horarios y zonas que estarán sin el servicio

Medellín

Capturan en Medellín a presunto abusador de una menor, quien era hermana de su pareja

Finanzas

Trabajo sí hay en Medellín: vacantes con salarios hasta de $7 millones, postúlese aquí

Finanzas

Trabajo sí hay: gran convocatoria laboral en Bogotá y Medellín

4 Patas

En video: el caso de Milo, el perro abandonado en la estación de TransMilenio de la calle 45

Al mismo tiempo, a lo largo de la autopista Regional se van a instalar varias cámaras, con el objetivo de reducir considerablemente los índices de incidentes viales, pues esta importante carretera lideró la lista de la mayoría de accidentes fatales durante el 2025. En la zona rural también habrá puntos de fotomultas, las cuales sancionarán a los vehículos que excedan los 60 kilómetros por hora.

¿Cuáles son las vías sin pico y placa en Medellín? Estas son las zonas

Estas nuevas cámaras registrarán los excesos de velocidad y los carros que no tienen vigente la revisión tecno-mecánica o el SOAT. Las cámaras no reportarán el pico y placa, pues estarán ubicadas en zonas libres de esa restricción.

Las cámaras estarán ubicadas en puntos de alto flujo y niveles de accidentalidad.
Las cámaras estarán ubicadas en puntos de alto flujo y niveles de accidentalidad. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Según el proyecto de la administración loca, las cámaras que irán en Las Palmas y en la autopista Regional, empezarán a funcionar a partir de marzo de este año, mientras que las restantes entrarán en funcionamiento de manera gradual lo que resta de año. Además, se ha aclarado que los puntos tendrán identificaciones visibles: avisos en las vías y en el suelo y señalización preventiva, para que los conductores tengan claro que se acercan a una cámara de velocidad.

La Alcaldía de Envigado establece que las personas que tengan una multa vigente, deben realizar un acuerdo de pago en las instalaciones físicas de la Secretaría de Movilidad, en la carrera 48 # 30 sur 119. Una vez completado el acuerdo, “los deudores tendrán como beneficios el congelamiento de los intereses y estarán en posibilidad de adelantar todos los trámites ante cualquier autoridad de tránsito“, explica la secretaría.

Movilidad busca que la ciudadanía pueda identificar fácilmente estos dispositivos en los 92 puntos de fotodetección autorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la capital del país.
Debe haber señalización visible para los conductores que se aproximan a una cámara. Foto: Secretaría de Movilidad

Requisitos para realizar el acuerdo de pago

El propietario del vehículo sancionado debe presentarse de manera presencial con los siguientes documentos:

  • Cédula de ciudadanía (del propietario o apoderado, en caso de tener poder).    
  • Pago inicial del 30 % sobre el valor total de la deuda que se encuentren en cobro persuasivo y del 50 % para los acuerdos de pago incumplidos y deudas en cobro coactivo.   
  • El saldo tendrá pagos mínimos de 50.000 pesos y plazo de 12 cuotas.    
  • Garantía en caso de necesitarse.    
  • Las cuotas mensuales no pueden ser inferior a 50.000 pesos mensuales.

Más de Medellín

Pico y placa en Medellín. Imagen de referencia.

¿Cuáles son las vías sin pico y placa en Medellín? Estas son las zonas

Bibliotecas, Iglesias y centros educativos ofrecen a la comunidad hispana la posibilidad de aprender inglés

Antioquia lanza 2.000 becas de inglés para impulsar la empleabilidad y la competitividad regional

x

Metro de Medellín amplió el plazo para renovar la tarjeta Cívica, ¿cuál es la nueva fecha límite?

Vigilancia del pico y placa en Medellín.

Así cambiará el pico y placa en Medellín para este miércoles, 18 de febrero: evite multas

Alcalde Federico Gutiérrez criticó a los Therians

Fico Gutiérrez entró en polémica por los ‘therians’, jóvenes que se creen animales, y envió dardo: “Alguien exigirá que sean reconocidos”

Cortes de luz y agua en Cali este martes: estos son los barrios afectados por los trabajos de EMCALI.

EPM confirma cortes de luz en Antioquia para este miércoles, 18 de febrero: horarios y zonas que estarán sin el servicio

Captura de presunto abusador en Medellín.

Capturan en Medellín a presunto abusador de una menor, quien era hermana de su pareja

Turistas extranjeros parque lleras en la ciudad de Medellín

El Poblado tendrá vigilancia y limpieza permanente con nuevo puesto de control urbano

Estadio Atanasio Girardot en Medellín sería remodelado.

Revelan cómo quedaría el nuevo Atanasio Girardot; ya radicaron licencia para obras: “Será uno de los mejores estadios del mundo”

Noticias Destacadas