En Medellín, el pico y placa, la restricción que limita la circulación de vehículos según el número de placa en días y horas específicas, ha evolucionado en los últimos años como una de las herramientas principales para mejorar la movilidad y reducir la congestión.

Sin embargo, muchos conductores esperan es saber en qué vías pueden circular libremente sin que les apliquen estas restricciones.

La respuesta no es estática ni absoluta: depende del marco normativo vigente, de la jurisdicción municipal y de los objetivos de movilidad urbana que persigue la administración local.

El color de carro más pedido por los colombianos en 2025; en Latinoamérica reinó el blanco

Un cambio normativo que redujo las exenciones dentro de la ciudad

Tradicionalmente, Medellín había definido que ciertos corredores de gran volumen vehicular, considerados estratégicos por su función de conexión regional o intermunicipal, quedaban exentos de pico y placa.

En esa lógica, ejes como la Avenida Regional, la vía Las Palmas y la vía a Occidente eran vistos como “rutas libres” dentro del perímetro urbano, pues su finalidad principal era la movilidad de largo recorrido y el tránsito de carga entre subregiones.

Pero desde 2026, la administración local aplica la medida sin extensiones ni permisos temporales que permitan evadir la restricción, y las sanciones para los infractores incluyen multas económicas y posible inmovilización del vehículo.

Esto refuerza la estrategia de la ciudad para reducir la congestión, mejorar los tiempos de desplazamiento y proteger la calidad del aire en el Valle de Aburrá

Las únicas excepciones corresponden a corredores estratégicos de alta conectividad, vehículos eléctricos, híbridos o a gas, y los corregimientos rurales de la ciudad.

Esto significa que, en la mayoría de las vías urbanas y durante los horarios establecidos, la restricción aplica de manera estricta, reforzando la estrategia de la administración local para mejorar la movilidad y reducir la congestión en el Valle de Aburrá. (medellin.gov.co).

Bajo esta visión, corredores como la Avenida Regional dentro de los límites de Medellín, la Autopista Sur, la vía Las Palmas y otros tramos antes considerados libres estarían sujetos a la misma restricción cuando se circulan durante los horarios del pico y placa.

En Medellín, el pico y placa se aplica estrictamente en las vías urbanas, sin extensiones ni permisos temporales para evadir la medida. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

La importancia de las jurisdicciones municipales

Un punto clave que pocos conductores perciben es que la exención o no de una vía puede cambiar según el municipio por el que se transita dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Medellín forma parte de una unidad regional integrada junto a municipios como Itagüí, Bello y Envigado, cada uno con autonomía para adoptar sus propias normas de movilidad.

Así, aunque Medellín pudiera declarar la Avenida Regional como exenta dentro de su jurisdicción, esa misma vía sí puede quedar sujeta al pico y placa si se transita por el tramo que corresponde a Bello o Itagüí, por decisiones autónomas de cada administración municipal.

La implicación práctica de estos cambios y ajustes normativos es que, en la mayor parte de las vías urbanas de Medellín, el pico y placa aplica sin excepción durante los días y horarios establecidos, sin importar si antes se consideraban exentas.

Todo esto se ha implementado con el propósito de disminuir la congestión, mejorar la fluidez y cumplir metas ambientales asociadas a la calidad del aire y a la movilidad sostenible.

¿Se puede hacer el traspaso de un carro de forma virtual? Truco poco conocido para que motociclistas y conductores ahorren tiempo

Por lo anterior, no basta con identificar una arteria “principal” o de conexión regional y asumir que esté libre de restricciones.

Lo pertinente es verificar, a través de los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad de Medellín si la vía por la que se va a transitar mantiene alguna condición especial frente al pico y placa.