Las autoridades antioqueñas avanzan en la instalación de nuevas cámaras de fotodetección en varios municipios del Valle de Aburrá. La medida priorizará zonas con alta siniestralidad y flujo vehicular, con el fin de reducir los accidentes en la región.

¿Cómo consultar si tengo fotomultas en Medellín? Ojo a los cambios en un nuevo sistema de movilidad

Estas nuevas fotomultas, que estarán por fuera del área metropolitana, empezarán a funcionar desde los primeros días de abril de 2026, momento en el que se encenderán y comenzarán a operar en las vías priorizadas.

Puntos confirmados en Envigado

Envigado es el foco principal del nuevo plan; las cámaras estarán ubicadas en puntos estratégicos de dos corredores clave. Estas zonas fueron escogidas al registrar altos índices de accidentalidad.

Vía Las Palmas (cinco puntos)

Avenida Regional (dos puntos)

Las fotomultas no sancionarán inmediatamente cuando empiecen a operar. Foto: Alcaldía de Medellín

Uno de los puntos específicos ya identificados está en el kilómetro 9+500 de la vía Las Palmas, en el sector Bramasole, un corredor clave hacia el aeropuerto José María Córdova.

Para la tranquilidad de los conductores, estas cámaras comenzarán con un periodo pedagógico antes de iniciar la imposición de comparendos, con el fin de advertir a los conductores sobre su ubicación y funcionamiento.

Envigado será el primero en entrar en operación, mientras que Amagá, La Ceja y Puerto Triunfo se sumarán progresivamente, cada uno con puntos estratégicos definidos según sus condiciones de movilidad y siniestralidad.

¿Qué infracciones detendrán?

Exceso de velocidad

Falta de SOAT vigente

Revisión técnico-mecánica vencida

No aplicarán sanciones por pico y placa en estos corredores.

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Envigado se suma a una red ya consolidada en el área metropolitana. Municipios como Medellín, Bello, Itagüí, Sabaneta y Rionegro cuentan con sistemas de fotodetección activos desde hace años.

En Medellín, por ejemplo, el sistema opera con decenas de cámaras que rotan en múltiples puntos críticos de la ciudad. Entre los sectores más vigilados se encuentran:

Avenida Regional

Autopista Sur

Avenida 80

Carrera 65

Avenida Guayabal

Según la Secretaría de Movilidad, estas cámaras hacen parte de un modelo que busca priorizar la prevención y la seguridad vial sobre la sanción económica.

¿Cómo evitar las fotomultas?

Respetar los límites de velocidad.

Mantener al día la documentación del vehículo.

Estar atentos a la señalización previa a las cámaras.

Fotomultas en Medellín Foto: Montaje SEMANA | DIEGO ANDRES ZULUAGA / Alcaldía de Medellín

Todas las cámaras deben estar debidamente señalizadas, por lo que no pueden operar de forma oculta. En Colombia hay más de 700 cámaras de fotodetección autorizadas, y Antioquia concentra una parte importante de estas, especialmente en el Valle de Aburrá.

La Alcaldía de Medellín ha sido enfática en señalar que no busca recaudar dinero con estas medidas, sino salvar la vida de los conductores, por lo que si ellos siguen las recomendaciones y no son sancionados, las autoridades estarían cumpliendo su objetivo.