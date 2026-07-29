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Números ganadores de las loterías del miércoles 29 de julio: El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Si alguno de los números publicados coincide con su apuesta, revise que el tiquete esté en buen estado.

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Redacción Loterías
29 de julio de 2026 a las 11:19 a. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 29 de julio.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 29 de julio. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña vuelven a captar la atención de miles de apostadores este miércoles 29 de julio, una jornada en la que muchos esperan que los números elegidos les permitan llevarse uno de los premios que entregan estos populares juegos de azar.

A medida que se realizan los sorteos oficiales, los participantes pueden consultar los resultados para verificar si su apuesta coincide con la combinación ganadora. En caso de acertar, es importante conservar el tiquete original, ya que será necesario para reclamar el premio ante el operador correspondiente.

Resultados del miércoles 29 de julio

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 1671.
  • La Quinta: 1.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Si alguno de los números publicados coincide con su apuesta, revise que el tiquete esté en buen estado y confirme que la información corresponda al sorteo correcto. Posteriormente, podrá iniciar el proceso de cobro siguiendo los procedimientos establecidos por el operador autorizado.