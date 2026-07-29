Números ganadores de las loterías del miércoles 29 de julio: El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña vuelven a captar la atención de miles de apostadores este miércoles 29 de julio, una jornada en la que muchos esperan que los números elegidos les permitan llevarse uno de los premios que entregan estos populares juegos de azar.

A medida que se realizan los sorteos oficiales, los participantes pueden consultar los resultados para verificar si su apuesta coincide con la combinación ganadora. En caso de acertar, es importante conservar el tiquete original, ya que será necesario para reclamar el premio ante el operador correspondiente.

Resultados del miércoles 29 de julio

El Dorado Mañana

Premio mayor: 1671.

La Quinta: 1.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Si alguno de los números publicados coincide con su apuesta, revise que el tiquete esté en buen estado y confirme que la información corresponda al sorteo correcto. Posteriormente, podrá iniciar el proceso de cobro siguiendo los procedimientos establecidos por el operador autorizado.