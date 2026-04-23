FILBo 2026: programación del fin de semana, eventos y horarios imperdibles

La Feria Internacional del Libro de Bogotá inició con gran acogida esta semana tras su inauguración, con una amplia programación de eventos para los amantes de la literatura y la cultura de Colombia y el mundo.

Arranca la FILBo 2026: más de 500 autores, 2.300 actividades y una programación que invita a “hacer silencio”

Bajo la temática “El silencio de las palabras”, la edición número 38 ofrece una amplia programación para todo el público, con espacios para interactuar con obras, espectáculos, firmas de libros y presentaciones, disponibles hasta el 4 de mayo.

Con la llegada del fin de semana, la FILBo espera una mayor afluencia de visitantes, quienes aprovecharán sus días de descanso para recorrer y participar en la agenda cultural prevista para este sábado 25 y domingo 26 de abril.

Eventos de la FILBo para sábado 25 y domingo 26 de abril

La Feria Internacional del Libro de Bogotá cuenta con una amplia programación de actividades y eventos durante estos días. Para conocer la agenda completa y actualizada, los interesados pueden consultar el sitio web oficial de la feria: https://www.feriadellibro.com/es/programacion

Sábado 25 de abril

Orquesta del silencio

Hora: 10:00 a. m. – 11:00 a. m.

Lugar: Sala de Lectura Primera Infancia

Espacio orientado a explorar el silencio como parte de la música. A través de actividades lúdicas con objetos sonoros suaves. Dirigido a niños de primera infancia (0 a 6 años)

ONE en Pombolandia: cuento, robots y máquinas que imaginan

Hora: 10:00 a. m. – 11:00 a. m.

Lugar: Sala de Lectura Primera Infancia

Propuesta pedagógica enfocada en la enseñanza de la mecánica, la electrónica, la programación y la robótica para niños, a través de una experiencia que combina el cuento con la tecnología y la imaginación. Dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años.

Dupla D17 Manuela Bautista / Camila Fonseca – Experiencia artística “El camino de Uma Kiwe”

Hora: 11:00 a. m. – 12:30 p. m.

Lugar: Sala de Lectura Primera Infancia

Uma Kiwe se ha perdido y emprende un viaje para encontrar su hogar, su monte y el sonido del tambor. Con la ayuda de un colibrí y de las niñas y los niños, recorrerá un camino en busca de las semillas, el agua, el sol y el canto del viento. Dirigido a niños de primera infancia de 0 a 6 años.

Conversatorio: Alzando la voz: historias y sonidos desde la privación de libertad

Hora: 12:00 p. m. – 1:00 p. m.

Lugar: Auditorio Pabellón 5A

Espacio de diálogo que presenta historias, sonidos y memorias de autoría colectiva creadas por personas privadas de la libertad (PPL). Participan Marian Correa, Juan Barrero, José Rodríguez y Juan Soto. Dirigido a jóvenes entre 13 y 27 años.

Socialización: LEO en la ciudad: resultados de la Encuesta Bienal de Lectura, Escritura y Oralidad

Hora: 4:00 p. m. – 5:00 p. m.

Lugar: Auditorio Pabellón 5A

Espacio para conocer los resultados del módulo LEO de la Encuesta Bienal de las Culturas, con cifras sobre lectura, escritura, oralidad y asistencia a espacios culturales en Bogotá. Participan Andrea Victorino, Diego Maldonado y Santiago Trujillo. Dirigido a público general.

Concierto: ¡BibloRed cumple 25 años y el acordeón lo sabe!

Hora: 5:30 p. m. – 6:30 p. m.

Lugar: Auditorio Pabellón 5A

Celebración de los 25 años de BibloRed con una parranda literaria que une la lectura, la escritura y la oralidad con el vallenato, resaltando la cultura colombiana. Participan Jaime Dangond, Rey Vallenato, y Alonso Sánchez Baute. Dirigido a público general.

Domingo 26 de abril

Conversatorio: Del cómic al perdón: un huérfano de la guerra escribe para sanar

Hora: 10:00 a. m. – 10:45 a. m.

Lugar: Auditorio Pabellón Libro Técnico

Espacio que aborda cómo el arte y la escritura pueden convertirse en herramientas de sanación frente a las heridas del conflicto armado. Dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. Organiza Juliana Gómez.

Presentación del libro: Insistir, persistir y nunca desistir, de Eduardo Luis López

Hora: 11:30 a. m. – 12:30 p. m.

Lugar: Gran Salón A

Conversación inspiradora sobre disciplina, vocación y resiliencia. El evento recorre la historia personal del autor Eduardo Luis López, quien convirtió la adversidad en impulso, abordando temas como las segundas oportunidades, la constancia y la pasión por lo que se hace. Dirigido a público adulto.

Lanzamiento: El brazalete Moore, de David Quitián

Hora: 1:00 p. m. – 2:00 p. m.

Lugar: Gran Salón A

Evento de literatura y fútbol que reconstruye un hecho histórico ocurrido en Bogotá: el robo del brazalete Moore en 1970. Dirigido a público adulto.

Conversatorio: Cien años del nacimiento de Rocío Vélez de Piedrahita

Hora: 4:00 p. m. – 5:00 p. m.

Lugar: Sala FILBo LIJ

Espacio que conmemora el centenario del nacimiento de Rocío Vélez de Piedrahita, autora clave de la literatura infantil y juvenil en Colombia. Participan Esteban Duperly, Yolanda Reyes y Yamili Ocampo. Dirigido a interesados en literatura infantil y juvenil.

Presentación del libro: Contra el fanatismo: ensayos para una Colombia posible, de Alejandro Gaviria

Hora: 4:00 p. m. – 5:00 p. m.

Lugar: Gran Salón D

El autor analiza, con cifras y contexto, las transformaciones de Colombia en el primer cuarto del siglo XXI. Conversa con el periodista José Manuel Acevedo. Dirigido a público adulto.

Presentación: Corazón de metal – uniendo vidas, transformando comunidades

Hora: 7:30 p. m. – 8:00 p. m.

Lugar: Sala FILBo LIJ

Relato basado en una historia real que muestra cómo la música, desde el rock y el metal, se convierte en una herramienta de transformación social. Dirigido a jóvenes de 13 a 27 años.