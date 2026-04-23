FILBo 2026: programación del fin de semana, eventos y horarios imperdibles

La Feria Internacional del Libro de Bogotá inició con gran acogida esta semana tras su inauguración, con una amplia programación de eventos para los amantes de la literatura y la cultura de Colombia y el mundo.
Bajo la temática “El silencio de las palabras”, la edición número 38 ofrece una amplia programación para todo el público, con espacios para interactuar con obras, espectáculos, firmas de libros y presentaciones, disponibles hasta el 4 de mayo.
Con la llegada del fin de semana, la FILBo espera una mayor afluencia de visitantes, quienes aprovecharán sus días de descanso para recorrer y participar en la agenda cultural prevista para este sábado 25 y domingo 26 de abril.
Eventos de la FILBo para sábado 25 y domingo 26 de abril
La Feria Internacional del Libro de Bogotá cuenta con una amplia programación de actividades y eventos durante estos días. Para conocer la agenda completa y actualizada, los interesados pueden consultar el sitio web oficial de la feria: https://www.feriadellibro.com/es/programacion
Sábado 25 de abril
- Orquesta del silencio
Hora: 10:00 a. m. – 11:00 a. m.
Lugar: Sala de Lectura Primera Infancia
Espacio orientado a explorar el silencio como parte de la música. A través de actividades lúdicas con objetos sonoros suaves. Dirigido a niños de primera infancia (0 a 6 años)
- ONE en Pombolandia: cuento, robots y máquinas que imaginan
Hora: 10:00 a. m. – 11:00 a. m.
Lugar: Sala de Lectura Primera Infancia
Propuesta pedagógica enfocada en la enseñanza de la mecánica, la electrónica, la programación y la robótica para niños, a través de una experiencia que combina el cuento con la tecnología y la imaginación. Dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años.
- Dupla D17 Manuela Bautista / Camila Fonseca – Experiencia artística “El camino de Uma Kiwe”
Hora: 11:00 a. m. – 12:30 p. m.
Lugar: Sala de Lectura Primera Infancia
Uma Kiwe se ha perdido y emprende un viaje para encontrar su hogar, su monte y el sonido del tambor. Con la ayuda de un colibrí y de las niñas y los niños, recorrerá un camino en busca de las semillas, el agua, el sol y el canto del viento. Dirigido a niños de primera infancia de 0 a 6 años.
- Conversatorio: Alzando la voz: historias y sonidos desde la privación de libertad
Hora: 12:00 p. m. – 1:00 p. m.
Lugar: Auditorio Pabellón 5A
Espacio de diálogo que presenta historias, sonidos y memorias de autoría colectiva creadas por personas privadas de la libertad (PPL). Participan Marian Correa, Juan Barrero, José Rodríguez y Juan Soto. Dirigido a jóvenes entre 13 y 27 años.
- Socialización: LEO en la ciudad: resultados de la Encuesta Bienal de Lectura, Escritura y Oralidad
Hora: 4:00 p. m. – 5:00 p. m.
Lugar: Auditorio Pabellón 5A
Espacio para conocer los resultados del módulo LEO de la Encuesta Bienal de las Culturas, con cifras sobre lectura, escritura, oralidad y asistencia a espacios culturales en Bogotá. Participan Andrea Victorino, Diego Maldonado y Santiago Trujillo. Dirigido a público general.
- Concierto: ¡BibloRed cumple 25 años y el acordeón lo sabe!
Hora: 5:30 p. m. – 6:30 p. m.
Lugar: Auditorio Pabellón 5A
Celebración de los 25 años de BibloRed con una parranda literaria que une la lectura, la escritura y la oralidad con el vallenato, resaltando la cultura colombiana. Participan Jaime Dangond, Rey Vallenato, y Alonso Sánchez Baute. Dirigido a público general.
Domingo 26 de abril
- Conversatorio: Del cómic al perdón: un huérfano de la guerra escribe para sanar
Hora: 10:00 a. m. – 10:45 a. m.
Lugar: Auditorio Pabellón Libro Técnico
Espacio que aborda cómo el arte y la escritura pueden convertirse en herramientas de sanación frente a las heridas del conflicto armado. Dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. Organiza Juliana Gómez.
- Presentación del libro: Insistir, persistir y nunca desistir, de Eduardo Luis López
Hora: 11:30 a. m. – 12:30 p. m.
Lugar: Gran Salón A
Conversación inspiradora sobre disciplina, vocación y resiliencia. El evento recorre la historia personal del autor Eduardo Luis López, quien convirtió la adversidad en impulso, abordando temas como las segundas oportunidades, la constancia y la pasión por lo que se hace. Dirigido a público adulto.
- Lanzamiento: El brazalete Moore, de David Quitián
Hora: 1:00 p. m. – 2:00 p. m.
Lugar: Gran Salón A
Evento de literatura y fútbol que reconstruye un hecho histórico ocurrido en Bogotá: el robo del brazalete Moore en 1970. Dirigido a público adulto.
- Conversatorio: Cien años del nacimiento de Rocío Vélez de Piedrahita
Hora: 4:00 p. m. – 5:00 p. m.
Lugar: Sala FILBo LIJ
Espacio que conmemora el centenario del nacimiento de Rocío Vélez de Piedrahita, autora clave de la literatura infantil y juvenil en Colombia. Participan Esteban Duperly, Yolanda Reyes y Yamili Ocampo. Dirigido a interesados en literatura infantil y juvenil.
- Presentación del libro: Contra el fanatismo: ensayos para una Colombia posible, de Alejandro Gaviria
Hora: 4:00 p. m. – 5:00 p. m.
Lugar: Gran Salón D
El autor analiza, con cifras y contexto, las transformaciones de Colombia en el primer cuarto del siglo XXI. Conversa con el periodista José Manuel Acevedo. Dirigido a público adulto.
- Presentación: Corazón de metal – uniendo vidas, transformando comunidades
Hora: 7:30 p. m. – 8:00 p. m.
Lugar: Sala FILBo LIJ
Relato basado en una historia real que muestra cómo la música, desde el rock y el metal, se convierte en una herramienta de transformación social. Dirigido a jóvenes de 13 a 27 años.