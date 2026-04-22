Filbo Bogotá 2026: confirman importante beneficio para ir al evento; estas personas pueden entrar gratis

Bogotá comenzó esta semana la nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), la cual abre sus puertas para todos los amantes de la literatura desde el 21 de abril al 4 de mayo de 2026. La jornada cultural se realizará en Corferias, ubicado en la carrera 37 #24-67.
El evento contará con la participación de artistas y escritores que abordarán temas relacionados con la escritura, la música y la cultura, además de actividades como firmas de libros y actividades abiertas para todo el público. La FILBo de este año tendrá como país invitado de honor a India y a Boyacá como departamento destacado.
Aquellos que ya programen su viaje para la FILBo deben tener en cuenta que los horarios de la feria son de 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. La programación de los días pueden presentar cambios sin haber sido previamente avisados, por lo que se recomienda estar atentos a cualquier novedad en redes o en la página web de la feria.
Las boleterías ya están disponibles tanto en los puntos de venta a las afueras de Corferias como en la página web de la FILBo para que todos los ciudadanos e interesados participen en toda la programación de la Feria Internacional del Libro.
Adquiere tus entradas en https://t.co/ukOPXe8ejt, visítanos hasta el 4 de mayo y recorre un territorio donde la palabra es patrimonio, la lectura es encuentro y la cultura es el camino que nos une.— FeriadelLibroBogotá (@FILBogota) April 21, 2026
Escucharnos es leernos | India, País Invitado de Honor.
Desde la organización se indicó que hay un público específico que podrá ingresar sin costo y disfrutar de toda la programación de la FILBo.
Estas son las personas que pueden entrar gratis a la FILBo 2026
De acuerdo con la información de la feria en su página web. Las personas que pueden obtener su boleta gratuita durante el transcurso de todo el evento son los menores de edad de 0 a 5 años; esto como un método para que se puedan adentrar en el mundo de la cultura literaria a partir de la primera infancia.
Ya el precio de las boleterías varía acorde al rango de edad, dividido en dos grandes públicos: Aquellos niños y niñas de 6 a 12 años tienen un precio de boletería de $11.500 pesos, mientras que el público general mayor de 12 años deberá pagar $14.000 pesos.
Quienes vayan a efectuar su pago de las boletas por medios virtuales, deben ingresar a la siguiente página: https://www.feriadellibro.com/
Convenios que dan descuentos en la FILBo
Cabe destacar que la FILBo cuenta con convenios que ofrecen descuentos para los asistentes. Estos aplican del 10% de lunes a viernes (no incluyen festivos):
- Etb: Presentando Carné.
- Acueducto: Presentando Carné.
- Coopcanapro: Presentando cédula o estado de cuenta de tu afiliación
- FECCB: Presentando carné o estado de cuenta de tu afiliación (Uniempresarial, Certicamara, CAEM, Confecámaras y Colparques/MUNDO AVENTURA) se proporciona base de pensionados
- Porvenir: Presentando bono o certificado de afiliación. El Bono se puede presentar físico o en el celular por medio del App de Porvenir Preferencial.
- Cafam: Presentando tarjeta virtual o física
- Colsubsidio: Presentando y/o comprando con la tarjeta multiservicios en la taquilla
- Fincomercio: Presentando cédula o estado de cuenta de tu afiliación
- Coempopular: Presentando estado de cuenta digital y cedula para acceder
- Latincoop: Presentado estado de cuenta.
- El cesa: Presentando carné o pieza promocional: Correo electrónico enviado del CESA
- Multivacaciones Decameron: Presentando número de contrato
- Samsung: Presentando código
- Cavipetrol: Presentando Carné
- Protección: Presentando estado de afiliación
- Manpower: Presentando carné
- Presente Grupo Éxito: Presentando carné
- UDCA: Presentando carné
- Universidad de la Salle: Presentando carné
- Uniandinos: Presentando carné o pieza promocional: Correo electrónico enviado por Uniandinos
- Universidad del Rosario: Presentado Carné
- Univerisdad Javeriana: Presentado Carné
- Banco Davivienda empleados: Presentando carné físico o digital
- Banco Davivienda: Pagando con cualquier medio de pago en la taquilla
- Universidad América: Presentado Carné
- Uniempresarial: Presentado Carné
- Claro: Presenta Cédula y código promocional.
- Universidad EAN: Presentando Carné.
- Cooptarais: Presentando Carné o certificación de afiliación
- Athletic: Presentando afiliación activa en la app Athletic
- Universidad y fondo de la U. libre: Presentando Carné.
- ALIADDO: Presentando Certificado de afiliación