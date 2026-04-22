Filbo Bogotá 2026: confirman importante beneficio para ir al evento; estas personas pueden entrar gratis

Bogotá comenzó esta semana la nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), la cual abre sus puertas para todos los amantes de la literatura desde el 21 de abril al 4 de mayo de 2026. La jornada cultural se realizará en Corferias, ubicado en la carrera 37 #24-67.

‘Un día con la historia’: la jornada de la FILBo que llega cargada de sorpresas

El evento contará con la participación de artistas y escritores que abordarán temas relacionados con la escritura, la música y la cultura, además de actividades como firmas de libros y actividades abiertas para todo el público. La FILBo de este año tendrá como país invitado de honor a India y a Boyacá como departamento destacado.

Aquellos que ya programen su viaje para la FILBo deben tener en cuenta que los horarios de la feria son de 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. La programación de los días pueden presentar cambios sin haber sido previamente avisados, por lo que se recomienda estar atentos a cualquier novedad en redes o en la página web de la feria.

Las boleterías ya están disponibles tanto en los puntos de venta a las afueras de Corferias como en la página web de la FILBo para que todos los ciudadanos e interesados participen en toda la programación de la Feria Internacional del Libro.

Desde la organización se indicó que hay un público específico que podrá ingresar sin costo y disfrutar de toda la programación de la FILBo.

Estas son las personas que pueden entrar gratis a la FILBo 2026

De acuerdo con la información de la feria en su página web. Las personas que pueden obtener su boleta gratuita durante el transcurso de todo el evento son los menores de edad de 0 a 5 años; esto como un método para que se puedan adentrar en el mundo de la cultura literaria a partir de la primera infancia.

FILBo 2026 - Todo lo que debes saber. Foto: Ig: FILBo 2026 / Semana / Montaje: Semana

Ya el precio de las boleterías varía acorde al rango de edad, dividido en dos grandes públicos: Aquellos niños y niñas de 6 a 12 años tienen un precio de boletería de $11.500 pesos, mientras que el público general mayor de 12 años deberá pagar $14.000 pesos.

Quienes vayan a efectuar su pago de las boletas por medios virtuales, deben ingresar a la siguiente página: https://www.feriadellibro.com/

Convenios que dan descuentos en la FILBo

Cabe destacar que la FILBo cuenta con convenios que ofrecen descuentos para los asistentes. Estos aplican del 10% de lunes a viernes (no incluyen festivos):

Etb: Presentando Carné.

Acueducto: Presentando Carné.

Coopcanapro: Presentando cédula o estado de cuenta de tu afiliación

FECCB: Presentando carné o estado de cuenta de tu afiliación (Uniempresarial, Certicamara, CAEM, Confecámaras y Colparques/MUNDO AVENTURA) se proporciona base de pensionados

Porvenir: Presentando bono o certificado de afiliación. El Bono se puede presentar físico o en el celular por medio del App de Porvenir Preferencial.

Cafam: Presentando tarjeta virtual o física

Colsubsidio: Presentando y/o comprando con la tarjeta multiservicios en la taquilla

Fincomercio: Presentando cédula o estado de cuenta de tu afiliación

Coempopular: Presentando estado de cuenta digital y cedula para acceder

Latincoop: Presentado estado de cuenta.

El cesa: Presentando carné o pieza promocional: Correo electrónico enviado del CESA

Multivacaciones Decameron: Presentando número de contrato

Samsung: Presentando código

Cavipetrol: Presentando Carné

Protección: Presentando estado de afiliación

Manpower: Presentando carné

Presente Grupo Éxito: Presentando carné

UDCA: Presentando carné

Universidad de la Salle: Presentando carné

Uniandinos: Presentando carné o pieza promocional: Correo electrónico enviado por Uniandinos

Universidad del Rosario: Presentado Carné

Univerisdad Javeriana: Presentado Carné

Banco Davivienda empleados: Presentando carné físico o digital

Banco Davivienda: Pagando con cualquier medio de pago en la taquilla

Universidad América: Presentado Carné

Uniempresarial: Presentado Carné

Claro: Presenta Cédula y código promocional.

Universidad EAN: Presentando Carné.

Cooptarais: Presentando Carné o certificación de afiliación

Athletic: Presentando afiliación activa en la app Athletic

Universidad y fondo de la U. libre: Presentando Carné.

ALIADDO: Presentando Certificado de afiliación