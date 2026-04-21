‘Un día con la historia’: la jornada de la FILBo que llega cargada de sorpresas

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 (FILBo), se llevará a cabo el evento Un día con la historia, una iniciativa que busca relacionar algunos eventos del pasado con los retos actuales que tiene el país.

Se desarrollará entre los días 21 de abril y 4 de mayo en Corferias, con una agenda que incluye lanzamientos editoriales, conversatorios, foros y múltiples actividades culturales.

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En esta edición, India será el país invitado de honor, aportando su riqueza literaria y cultural al intercambio global.

Dentro de esta programación, el 24 de abril se realizará el Día de la Historia, una de las apuestas más destacadas del evento, liderada por la Fundación Dandara, bajo la dirección de María Margarita López, y cuenta con el apoyo de diversas organizaciones académicas y culturales, entre ellas la Cámara Colombiana del Libro, el Festival Internacional de Historia, RIP Press y la Universidad Sergio Arboleda.

Un día con la historia propone entender la historia como una herramienta viva, capaz de aportar contexto y profundidad a los debates actuales.

Su enfoque se centra en relacionar procesos históricos con problemáticas contemporáneas, promover una visión constructiva del país y resaltar las capacidades colectivas para proyectar futuros compartidos.

Entre los puntos más importantes del día 24 de abril se encuentran:

Gran Salón B – Corferias

• 1:00 p.m. – 2:00 p.m.

Colombianas en los años veinte: pensamiento, asistencia, trabajo y lucha.

• 2:30 p.m. – 3:30 p.m.

Deshacer los nudos. Topografías de la memoria: formatos y disputas en torno al Palacio de Justicia.

• 4:00 p.m. – 5:00 p.m.

Colombia en la cancha: historia del deporte en la primera mitad del siglo XX.

• 5:30 p.m. – 7:00 p.m.

Colombia: un drama. Los caminos de la violencia (1899–1958).

• 7:30 p.m. – 8:30 p.m.

La guerra global invisible: Ucrania, el mundo y el retorno de los imperios.