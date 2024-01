Lo último: grupo de indígenas emberá se tomó las instalaciones de la Empresa de Acueducto de Bogotá

“Los indígenas se tomaron la oficina, no nos dejan salir. Casi todo el personal de la empresa está intentando salir a almorzar, pero no nos dejan. Nos sentimos secuestrados, tenemos hambre”, reportó un trabajador hace algunos minutos.

“La minga bloqueó los accesos en el Acueducto, nadie sale, nadie entra. Están reclamando agua, que ellos también tienen derecho al agua. Están bravos, yo pude salir de suerte porque iba saliendo una mujer en embarazo, y yo me colé ahí, porque si no, no me dejan”, dijo otro de los funcionarios de la EAAB.