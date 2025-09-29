A través de redes sociales se han conocido unos videos donde se presentaron disturbios en la localidad de Suba, en Bogotá, en la noche de este lunes, 29 de septiembre.

De acuerdo con la ciudadanía, la alteración del orden público se registró en el barrio Bilbao con calle 144 y carrera 143, donde en las grabaciones se puede observar a varios encapuchados.

Ante esta situación, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) llegó hasta el sector para intervenir en los disturbios que mantuvo en zozobra a la comunidad.

🚨 Atención Suba 🚨



Alteración de orden público en el barrio Bilbao, calle 144 con carrera 143, por un presunto caso de violación que generó la reacción de la comunidad.



Comercios y viviendas resultaron afectados en medio de los disturbios. ⚠️



La Policía Metropolitana de Bogotá le confirmó a SEMANA que, después de la presencia de los uniformados de la Undmo, se logró restablecer el orden en el sector.

Así mismo, el sistema integrado de transporte TransMilenio que había reportado desvíos, informó sobre las 9:15 de la noche que se restablecieron los servicios zonales y alimentadores, y se cancelaron los desvíos sobre la zona.

SEMANA se comunicó con la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá para conocer detalles de este hecho, pero al cierre de esta edición no se recibió respuesta.

Se espera un reporte oficial de las autoridades pertinentes que permitan esclarecer estos disturbios en Suba. Hasta el momento, no se tiene reporte de personas heridas.

#ATENCIÓN Alteración del Orden Publico en Suba.

UNDMO intenta restablecer el orden en el barrio Bilbao

Disturbios en Suba

Estos hechos ocurrieron luego de que en la tarde de este mismo lunes se presentaran actos de vandalismo en el norte de Bogotá, donde un grupo de personas, al parecer, en apoyo a Palestina, escribieron algunos mensajes alusivos en las edificaciones.

“Volveremos por lo que nos quitaron”; “Tierra para la gente”; “Muerte al burgués”; “Vida digna”, fueron algunos de los mensajes que transmitieron estas personas.