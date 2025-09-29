Suscribirse

Disturbios en Suba entre manifestantes y la Undmo en el barrio Bilbao generaron temor en la comunidad en la noche de este lunes

La Policía Metropolitana de Bogotá le confirmó a SEMANA que después de la presencia de los uniformados de la Undmo se logró restablecer el orden en el sector.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

30 de septiembre de 2025, 3:19 a. m.
Los disturbios quedaron grabados en video.
A través de redes sociales se han conocido unos videos donde se presentaron disturbios en la localidad de Suba, en Bogotá, en la noche de este lunes, 29 de septiembre.

De acuerdo con la ciudadanía, la alteración del orden público se registró en el barrio Bilbao con calle 144 y carrera 143, donde en las grabaciones se puede observar a varios encapuchados.

Ante esta situación, la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) llegó hasta el sector para intervenir en los disturbios que mantuvo en zozobra a la comunidad.

La Policía Metropolitana de Bogotá le confirmó a SEMANA que, después de la presencia de los uniformados de la Undmo, se logró restablecer el orden en el sector.

Así mismo, el sistema integrado de transporte TransMilenio que había reportado desvíos, informó sobre las 9:15 de la noche que se restablecieron los servicios zonales y alimentadores, y se cancelaron los desvíos sobre la zona.

SEMANA se comunicó con la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá para conocer detalles de este hecho, pero al cierre de esta edición no se recibió respuesta.

Se espera un reporte oficial de las autoridades pertinentes que permitan esclarecer estos disturbios en Suba. Hasta el momento, no se tiene reporte de personas heridas.

Estos hechos ocurrieron luego de que en la tarde de este mismo lunes se presentaran actos de vandalismo en el norte de Bogotá, donde un grupo de personas, al parecer, en apoyo a Palestina, escribieron algunos mensajes alusivos en las edificaciones.

Volveremos por lo que nos quitaron”; “Tierra para la gente”; “Muerte al burgués”; “Vida digna”, fueron algunos de los mensajes que transmitieron estas personas.

Las manifestaciones de esta tarde ocurrieron luego de que el presidente, Gustavo Petro, realizara un discurso en las calles de Nueva York, desde donde dijo que estaba dispuesto a ir a combatir a la Franja de Gaza para liberar a Palestina de la ocupación israelí.

