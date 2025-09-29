Encapuchados, supuestos manifestantes en apoyo a Palestina, vandalizan edificios en Bogotá este lunes

En la tarde de este lunes, 29 de septiembre, se registran varias afectaciones de movilidad en la ciudad de Bogotá debido a un grupo de manifestantes que se tomaron varias calles.

A través de redes sociales se han conocido videos en los cuales algunos encapuchados, que dicen marchar en apoyo a Palestina, vandalizaron con grafitis edificios ubicados en el norte de la capital.

“Volveremos por lo que nos quitaron”, “Tierra para la gente”, “Muerte al burgués”, “Vida digna”, son algunos de los mensajes que transmiten estas personas.

Graffitis tras protestas en el norte de Bogotá. | Foto: Suministrado a Semana

En la Zona T de Bogotá y en los alrededores entre la calle 85 y 75, donde quedan ubicados reconocidos almacenes de ropa, restaurantes de cadena, sedes bancarias y oficinas, los manifestantes están generando temor entre los ciudadanos.

"Estos no son manifestantes, son petristas que hacen vandalismo puro en este momento en el norte de Bogotá. Condenamos este actuar y confiamos en que el alcalde Carlos Fernando Galán, que está al tanto de la situación, capturará a estos bandidos”, dijo Humberto ‘Papo’ Amín, concejal de Bogotá, tras mostrar un video de los actos vandálicos contra las edificaciones.

Por el momento, un grupo guía y agentes civiles de la Policía de Tránsito de Bogotá se encuentran regulando el tráfico en las zonas que estuvieron con congestión vehicular tras los bloqueos de los manifestantes de este lunes.

Estas manifestaciones también tuvieron lugar el domingo, 28 de septiembre, donde un grupo de personas se concentraron frente a las instalaciones del consulado de Israel, en Bogotá.

Los asistentes de anoche estuvieron con banderas de Palestina y pancartas en apoyo con mensajes como: “Palestina es humanidad”, “Palestina libre resiste”, “Genocidas”.

Manifestaciones del domingo, 28 de septiembre en Bogotá. | Foto: A.P.I