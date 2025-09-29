Suscribirse

Bogotá

Encapuchados, supuestos manifestantes en apoyo a Palestina, vandalizan edificios en Bogotá este lunes

Un grupo de manifestantes ha vandalizado varias edificaciones en el norte de la ciudad.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

29 de septiembre de 2025, 10:01 p. m.
Por estas manifestaciones se han registrado caos en la movilidad.
Por estas manifestaciones se ha registrado caos en la movilidad. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @papoaminCD

En la tarde de este lunes, 29 de septiembre, se registran varias afectaciones de movilidad en la ciudad de Bogotá debido a un grupo de manifestantes que se tomaron varias calles.

A través de redes sociales se han conocido videos en los cuales algunos encapuchados, que dicen marchar en apoyo a Palestina, vandalizaron con grafitis edificios ubicados en el norte de la capital.

Contexto: Presidente Gustavo Petro estalla en discurso de la ONU por situación en Gaza: “Es genocidio y hay que gritarlo”

Volveremos por lo que nos quitaron”, “Tierra para la gente”, “Muerte al burgués”, “Vida digna”, son algunos de los mensajes que transmiten estas personas.

Graffitis protestas norte de Bogotá
Graffitis tras protestas en el norte de Bogotá. | Foto: Suministrado a Semana

En la Zona T de Bogotá y en los alrededores entre la calle 85 y 75, donde quedan ubicados reconocidos almacenes de ropa, restaurantes de cadena, sedes bancarias y oficinas, los manifestantes están generando temor entre los ciudadanos.

Graffitis protestas norte de Bogotá
Graffitis tras protestas en el norte de Bogotá. | Foto: Samantha Chavez

"Estos no son manifestantes, son petristas que hacen vandalismo puro en este momento en el norte de Bogotá. Condenamos este actuar y confiamos en que el alcalde Carlos Fernando Galán, que está al tanto de la situación, capturará a estos bandidos”, dijo Humberto ‘Papo’ Amín, concejal de Bogotá, tras mostrar un video de los actos vandálicos contra las edificaciones.

Por el momento, un grupo guía y agentes civiles de la Policía de Tránsito de Bogotá se encuentran regulando el tráfico en las zonas que estuvieron con congestión vehicular tras los bloqueos de los manifestantes de este lunes.

Graffitis protestas norte de Bogotá
Graffitis tras protestas en el norte de Bogotá. | Foto: Samantha Chavez
Graffitis protestas norte de Bogotá
Graffitis tras protestas en el norte de Bogotá. | Foto: Samantha Chavez

Estas manifestaciones también tuvieron lugar el domingo, 28 de septiembre, donde un grupo de personas se concentraron frente a las instalaciones del consulado de Israel, en Bogotá.

Los asistentes de anoche estuvieron con banderas de Palestina y pancartas en apoyo con mensajes como: “Palestina es humanidad”, “Palestina libre resiste”, “Genocidas”.

Manifestaciones del domingo, 28 de septiembre en Bogotá.
Manifestaciones del domingo, 28 de septiembre en Bogotá. | Foto: A.P.I

Estas manifestaciones ocurren luego de que el presidente, Gustavo Petro, realizara un discurso en las calles de Nueva York, desde donde dijo que estaba dispuesto a ir a combatir a la Franja de Gaza para liberar a Palestina de la guerra con Israel.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Exministro José Manuel Restrepo habló de graves implicaciones que tiene para Colombia que minHacienda renuncie a su visa de EE. UU.

2. Comerciante hace estallar su propio establecimiento tras llegada de extorsionistas: en Perú se presenta una extorsión cada 19 minutos

3. Denuncian a Antonio Espitia, concejal de Córdoba, por presunto maltrato animal; habría arrastrado a un perro mientras manejaba una moto

4. Señalado cabecilla de la banda Los Choneros muere tras enfrentarse a tiros a miembros de la Dijín, tres de sus escoltas fueron capturados

5. La estrella de Hollywood Sylvester Stallone publicará sus memorias en 2026, revelará anécdotas inéditas sobre su infancia y su estrellato

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Marchas en BogotáPalestinavandalismo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.