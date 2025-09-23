Presidente Gustavo Petro estalla en discurso de la ONU por situación en Gaza: “Es genocidio y hay que gritarlo”

El presidente Gustavo Petro hizo su última intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra este martes, 23 de septiembre, en Nueva York, Estados Unidos.

En su discurso ante el organismo, el mandatario hizo unas explosivas declaraciones donde aprovechó nuevamente la ocasión y se refirió una vez más a la situación en Palestina.

“Una y otra vez, este recinto es testigo mudo y cómplice de un genocidio (...) Es genocidio y hay que gritarlo”, dijo Petro.

En la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el jefe de Estado hizo una crítica ante la situación en Gaza y lanzó una advertencia con relación a los ataques de Estados Unidos en el mar Caribe.

“Creo que lo dantesco de la situación de Palestina, no me llevó a pensar que lo mismo o casi lo mismo podría ocurrir en el Caribe colombiano. Tiran misiles a personas jóvenes desarmadas en el mar, hoy caen sobre 17 jóvenes desarmados en las aguas del mar Caribe”, mencionó.

pic.twitter.com/G4IILODQV6 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 23, 2025

Además, advirtió que la migración es consecuencia del empobrecimiento por la deuda, las guerras por petróleo y la crisis climática.

“La persecución y encadenamiento de millones de migrantes. Los misiles caen sobre las 70 mil personas en Gaza y los matan. La migración es una excusa para que una sociedad rica, blanca, y racista, lleven a toda la humanidad al abismo“, afirmó Petro.

Por último, el presidente hizo un llamado especial en su último discurso y se mostró como ‘abogado’ de lo que se vive en Palestina.

“Por eso invito a las Naciones del mundo y a sus pueblos a unir ejércitos y armas, hay que liberar a Palestina. Invito a los ejércitos de Asia, a los ejércitos latinoamericanos. Ya sobran las palabras, es hora de la libertad o muerte, porque no solo van a bombardear a Gaza, no solo al Caribe como ya lo hacen, sino a la humanidad que clama libertad. La ONU debe empezar su cambio deteniendo el genocidio en Gaza”, puntualizó Petro.