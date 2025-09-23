Suscribirse

Mundo

Presidente Gustavo Petro estalla en discurso de la ONU por situación en Gaza: “Es genocidio y hay que gritarlo”

El mandatario hizo un explosivo discurso y se refirió nuevamente a la situación en Palestina.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

23 de septiembre de 2025, 11:28 p. m.
Presidente Gustavo Petro desde la ONU.
Presidente Gustavo Petro desde la ONU. | Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil: @NoticiasONU

El presidente Gustavo Petro hizo su última intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra este martes, 23 de septiembre, en Nueva York, Estados Unidos.

En su discurso ante el organismo, el mandatario hizo unas explosivas declaraciones donde aprovechó nuevamente la ocasión y se refirió una vez más a la situación en Palestina.

Contexto: Gustavo Petro habló ante la ONU: culpó a políticos colombianos “mafiosos” de la descertificación de EE. UU.

Una y otra vez, este recinto es testigo mudo y cómplice de un genocidio (...) Es genocidio y hay que gritarlo”, dijo Petro.

En la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, el jefe de Estado hizo una crítica ante la situación en Gaza y lanzó una advertencia con relación a los ataques de Estados Unidos en el mar Caribe.

“Creo que lo dantesco de la situación de Palestina, no me llevó a pensar que lo mismo o casi lo mismo podría ocurrir en el Caribe colombiano. Tiran misiles a personas jóvenes desarmadas en el mar, hoy caen sobre 17 jóvenes desarmados en las aguas del mar Caribe”, mencionó.

Además, advirtió que la migración es consecuencia del empobrecimiento por la deuda, las guerras por petróleo y la crisis climática.

La persecución y encadenamiento de millones de migrantes. Los misiles caen sobre las 70 mil personas en Gaza y los matan. La migración es una excusa para que una sociedad rica, blanca, y racista, lleven a toda la humanidad al abismo“, afirmó Petro.

Contexto: Delegación de Estados Unidos en la ONU se retiró del recinto en medio de ataques del presidente Petro a Donald Trump

Por último, el presidente hizo un llamado especial en su último discurso y se mostró como ‘abogado’ de lo que se vive en Palestina.

“Por eso invito a las Naciones del mundo y a sus pueblos a unir ejércitos y armas, hay que liberar a Palestina. Invito a los ejércitos de Asia, a los ejércitos latinoamericanos. Ya sobran las palabras, es hora de la libertad o muerte, porque no solo van a bombardear a Gaza, no solo al Caribe como ya lo hacen, sino a la humanidad que clama libertad. La ONU debe empezar su cambio deteniendo el genocidio en Gaza”, puntualizó Petro.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tribunal admitió tutela de Carolina Corcho y Gustavo Bolívar en contra del CNE

2. Racing y Vélez definieron el primer clasificado a semifinales de la Copa Libertadores

3. Laura Daniela Villamil y Andrés Carne de Res llegaron a un acuerdo de transacción; así será el proceso de indemnización

4. Vidente colombiano alertó fuerte suceso que viviría personaje público relacionado “con los que toman decisiones importantes e influyentes”

5. “Qué vergüenza”: discurso de Gustavo Petro en la ONU genera tormenta política en Colombia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroGenocidioONUAsamblea General de Naciones Unidas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.