Andrés Santamaría fue designado como nuevo director ejecutivo de Asocapitales y el alcalde Carlos Fernando Galán como presidente de la junta de ese organismo

Santamaría llega con amplio respaldo de los alcaldes. Hasta ahora se desempeñaba como director del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (IDT).

Redacción Semana
23 de septiembre de 2025, 6:01 p. m.
Stopover El Dorado - Foros Semana
Andrés Santamaría, director del Instituto Distrital de Turismo (IDT). | Foto: Cortesía IDT

En una asamblea realizada este martes 23 de septiembre en el Palacio de Liévano, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) eligió por unanimidad a Andrés Santamaría Garrido como su nuevo director ejecutivo.

La elección se dio bajo la presidencia de la junta directiva encabezada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en un acto que marca el inicio de una nueva etapa para la entidad que agrupa a los mandatarios de las 32 capitales del país, además de Soacha y Uribia como invitadas.

Con más de 15 años de experiencia en el sector público y social, Santamaría llega con amplio respaldo de los alcaldes. Hasta ahora se desempeñaba como director del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (IDT), desde donde lideró la internacionalización de la capital y el fortalecimiento del turismo como motor de desarrollo económico.

Su trayectoria también incluye haber sido Defensor del Pueblo en el Valle del Cauca, Personero de Cali y presidente de la Federación Nacional de Personerías de Colombia (Fenalper). Además, fundó RECON Colombia, organización que ha apoyado más de 5.000 emprendimientos sociales y movilizado recursos internacionales por más de 2 millones de dólares.

En sus primeras declaraciones, Santamaría aseguró que “Asocapitales entra en una nueva era” y subrayó la importancia de consolidar las ciudades como protagonistas del desarrollo nacional, con énfasis en la cooperación, la innovación y la construcción de consensos.

