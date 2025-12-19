Mundo

El Equipo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo de Nueva Gales del Sur informó que Naveed, principal sospechoso del atentado, ya salió de coma.

Redacción Mundo
19 de diciembre de 2025, 5:29 p. m.
Comunidad de surfistas de Sídney, Australia, realizan emotivo homenaje a las víctimas del atentado terrorista de Bondi Beach Foto: Getty Images via AFP

En las aguas cristalinas de Bondi Beach, surfistas y nadadores formaron este viernes un gigantesco círculo flotante para rendir homenaje a las víctimas del brutal tiroteo terrorista que sacudió a Sídney el domingo 14 de diciembre de 2025.

El atentado se dio durante la celebración de la festividad judía de Janucá, cuando dos hombres armados, un padre y su hijo, identificados como Sajid Akram y Naveed Akram, abrieron fuego desde puentes peatonales contra la multitud reunida en un parque con vistas al mar. El ataque, vinculado por las autoridades a la ideología del Estado Islámico, dejó un saldo devastador: 15 personas muertas y al menos 40 heridos.​​

Entre las víctimas identificadas se encuentran una niña de 10 años, el rabino Eli Schlanger, de 41 años y padre de cinco hijos, incluyendo un bebé de dos meses, el rabino Yaakov Levitan, coordinador en centros judíos, y Reuven Morrison, un empresario soviético emigrado que dedicó su vida a la caridad.

En medio de luto que envuelve a decenas de familias cientos de surfistas y nadadores se acercaron a la Bondi Beach para rendir un sentido homenajes.

Así se vió el homenaje

La playa que vio la tragedia se convirtió en el punto de encuentro donde cientos de nadadores y surfistas se lanzaron al agua, formando un círculo inmenso que se mecía con las olas suaves.

El principal sospechoso del atentado, Sajid Akram, de 50 años, murió durante un enfrentamiento con la policía. Su hijo Naveed, de 24 años, fue detenido tras el ataque y enfrenta 59 cargos en su contra de los cuales 15 son por asesinato, otros por terrorismo y decenas de otras acusaciones graves.

El Equipo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo de Nueva Gales del Sur informó que Naveed, quien se encuentra bajo custodia policial en un hospital ya salió de coma y comparecerá en los próximos días ante el tribunal mediante videoconferencia.

Las autoridades australianas consideran que ambos actuaron inspirados por el Estado Islámico y mantienen la hipótesis de que pudieron haberse reunido con extremistas islámicos durante una reciente estancia en Filipinas pocas semanas antes del tiroteo.

Mientras tanto, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, anunció que su país conmemorará un día nacional de reflexión a una semana del tiroteo masivo ocurrido en Bondi Beach.

SYDNEY, AUSTRALIA - DECEMBER 19: A father and son participate in a paddle-out and swim during sunrise at Bondi Beach to honor the victims of the Bondi Beach mass shooting from December 14, on December 19, 2025 in Sydney, Australia. Life slowly returned to normal at Bondi Beach, with people from all walks of life still paying respects and tributes as funerals for the victims continued across the city. Police say at least 16 people, including one suspected gunman, were killed and more than 40 others injured when two attackers opened fire near a Hanukkah celebration at the world-famous Bondi Beach, in what authorities have declared a terrorist incident. The government is moving to tighten gun laws across the country. (Photo by Audrey Richardson/Getty Images) (Photo by Audrey Richardson / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

