Comunidad de surfistas de Sídney, Australia, realizan emotivo homenaje a las víctimas del atentado terrorista de Bondi Beach

En las aguas cristalinas de Bondi Beach, surfistas y nadadores formaron este viernes un gigantesco círculo flotante para rendir homenaje a las víctimas del brutal tiroteo terrorista que sacudió a Sídney el domingo 14 de diciembre de 2025.

El atentado se dio durante la celebración de la festividad judía de Janucá, cuando dos hombres armados, un padre y su hijo, identificados como Sajid Akram y Naveed Akram, abrieron fuego desde puentes peatonales contra la multitud reunida en un parque con vistas al mar. El ataque, vinculado por las autoridades a la ideología del Estado Islámico, dejó un saldo devastador: 15 personas muertas y al menos 40 heridos.​​

Los equipos de emergencia transportan a una persona en camilla tras un tiroteo en Bondi Beach, Sídney. Foto: AP

Entre las víctimas identificadas se encuentran una niña de 10 años, el rabino Eli Schlanger, de 41 años y padre de cinco hijos, incluyendo un bebé de dos meses, el rabino Yaakov Levitan, coordinador en centros judíos, y Reuven Morrison, un empresario soviético emigrado que dedicó su vida a la caridad.

En medio de luto que envuelve a decenas de familias cientos de surfistas y nadadores se acercaron a la Bondi Beach para rendir un sentido homenajes.

Así se vió el homenaje

La playa que vio la tragedia se convirtió en el punto de encuentro donde cientos de nadadores y surfistas se lanzaron al agua, formando un círculo inmenso que se mecía con las olas suaves.

El principal sospechoso del atentado, Sajid Akram, de 50 años, murió durante un enfrentamiento con la policía. Su hijo Naveed, de 24 años, fue detenido tras el ataque y enfrenta 59 cargos en su contra de los cuales 15 son por asesinato, otros por terrorismo y decenas de otras acusaciones graves.

El pánico se apoderó de los asistentes a la playa Bondi Beach, en Australia, tras los disparos. Foto: AFP

El Equipo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo de Nueva Gales del Sur informó que Naveed, quien se encuentra bajo custodia policial en un hospital ya salió de coma y comparecerá en los próximos días ante el tribunal mediante videoconferencia.

Las autoridades australianas consideran que ambos actuaron inspirados por el Estado Islámico y mantienen la hipótesis de que pudieron haberse reunido con extremistas islámicos durante una reciente estancia en Filipinas pocas semanas antes del tiroteo.

Mientras tanto, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, anunció que su país conmemorará un día nacional de reflexión a una semana del tiroteo masivo ocurrido en Bondi Beach.