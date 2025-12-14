Tiroteo en una fiesta judía en Bondi Beach, la playa más popular de Australia, deja al menos 11 muertos y 29 heridos

Al menos 11 personas han muerto y 29 han resultado heridas por un ataque a tiros efectuado este domingo en Bondi Beach, en Sídney, por al menos dos asaltantes, en lo que la Policía australiana ha descrito como un atentado terrorista específicamente dirigido contra los asistentes a una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá.

La Policía de Nueva Gales del Sur confirmó en su cuenta de X el primer balance de víctimas de un suceso que comenzó cuando dos hombres armados abrieron fuego en las inmediaciones de la conmemoración, que estaba a punto de iniciar en el extremo norte de la playa.

“Quiero declarar lo ocurrido como un ataque terrorista”, concluyó el comisario jefe del Estado de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, en rueda de prensa acompañado del primer ministro del estado, Chris Mimms, quien coincidió en señalar el ataque como un atentado específico contra la comunidad judía. Entre los heridos hay dos agentes de Policía.

El primer ministro del país, Anthony Albanese, emitió un comunicado en el que lamenta las “escenas impactantes y angustiosas” que están llegando de Bondi y confirmó heridos tras el suceso y convocó una reunión urgente de su gabinete de seguridad.

“La Policía y los servicios de Emergencia están trabajando sobre el terreno para salvar vidas. Mis condolencias están con cada persona afectada. Estamos trabajando con la policía de Nueva Gales del Sur y brindaremos más actualizaciones a medida que se confirme más información”, manifestó.

La policía acordonó una zona en Bondi Beach tras un tiroteo. | Foto: AP

Israel condena “vil ataque terrorista”

La playa, destacan los testigos, era en parte escenario de una celebración de la festividad judía de Janucá, que comienza este domingo. Unas 2.000 personas, de acuerdo con los asistentes, se habían congregado para este evento.

Antes de que las autoridades australianas vincularan lo ocurrido con la celebración del evento, el presidente de Israel, Isaac Herzog, fue el primero en condenar un “vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Janucá en la playa de Bondi” y exigió al Gobierno australiano que actúe con contundencia contra lo que percibió como una “ola de antisemitismo” en el país.

“Nuestro corazón está con ellos. El corazón de toda la nación de Israel late con fuerza en este preciso momento, mientras oramos por la recuperación de los heridos, oramos por ellos y oramos por quienes perdieron la vida”, manifestó en un comunicado oficial.

“Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que actúe y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad australiana”, concluyó.

Por su parte, el ultranacionalista ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, vinculó lo ocurrido con la decisión del Gobierno australiano de reconocer al Estado palestino. “Las manos del Gobierno de Australia”, llegó a denunciar el extremista, “están manchadas con la sangre de los asesinados”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, también condenó “el atroz y mortal ataque” contra “familias judías reunidas en Sydney para celebrar la Janucá”

“Mi corazón está con la comunidad judía mundial en este primer día de la Janucá, una festividad que celebra el milagro de la paz y la luz que vence a la oscuridad”, añadió Guterres.

Los equipos de emergencia transportan a una persona en camilla tras un tiroteo en Bondi Beach, Sídney. | Foto: AP

Una “conmocionada” presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, envió sus “más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas”, antes de declarar el apoyo de Europa a “Australia y a las comunidades judías de todo el mundo” contra “la violencia, el antisemitismo y el odio”.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, denunció que “este atroz acto de violencia contra la comunidad judía debe ser condenado rotundamente” y enviado condolencias a “los afectados, sus familias y los socorristas que actuaron con valentía”.

Igualmente reaccionó la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien vinculó lo ocurrido a la celebración. “Me he quedado horrorizada al ver las imágenes que aparecen del terrible ataque a tanta gente en Bondi Beach mientras comienzan las celebraciones de la Janucá”, indicó en su cuenta de X.

“Todos mis pensamientos están con las víctimas y la comunidad judía en general en Australia y más allá”, añadió.

El primer ministro británico, Keir Starmer, lamentó las “noticias profundamente angustiosas que llegan desde Australia” y envió, en nombre del país, sus “pensamientos y condolencias a todos los afectados por el terrible ataque en Bondi”.

El Consejo de Imanes de Australia condena el ataque sin paliativos

El Consejo de Imanes de Australia se sumó inmediatamente a las condenas en nombre de la comunidad musulmana del país. “Estos actos de violencia y crímenes no tienen cabida en nuestra sociedad. Los responsables deben rendir cuentas plenamente y enfrentarse a todo el peso de la ley”, afirmó el comunicado.

“Nuestros corazones, pensamientos y oraciones están con las víctimas, sus familias y todos aquellos que presenciaron o se vieron afectados por este ataque profundamente traumático”, añadió.