Tras el tiroteo mortal en Bondi Beach, Sídney, que dejó al menos 15 muertos durante la primera noche de Janucá, ciudades de Estados Unidos como Nueva York y Los Ángeles han reforzado la seguridad en sinagogas y en actos comunitarios para proteger a la comunidad judía y prevenir posibles incidentes.

Estados Unidos refuerza vigilancia preventiva

Ciudades estadounidenses como Nueva York, Los Ángeles y Chicago han incrementado la seguridad en sinagogas, escuelas judías y eventos públicos de Janucá. De acuerdo con lo informado por medios como Gothamist, la Policía de Nueva York (NYPD) ha desplegado patrullas adicionales y unidades especializadas, asegurando la coordinación con autoridades locales y organizaciones comunitarias para monitorear posibles riesgos.

Aunque no se han identificado amenazas específicas en el país vinculadas con el ataque ocurrido en Australia, las autoridades consideran esencial mantener la vigilancia preventiva y reforzar la protección de eventos religiosos sensibles.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles también han intensificado su presencia en actos comunitarios, insistiendo en la importancia de reportar cualquier actividad sospechosa. Chicago y San Francisco adoptaron medidas similares, manteniendo la alerta en sitios de culto y eventos culturales.

Este esfuerzo coordinado refleja una política de precaución frente a episodios de violencia selectiva contra comunidades judías a nivel internacional.

Nueva York y otras ciudades protegen celebraciones de Janucá tras tiroteo en Australia. | Foto: Getty Images

El impacto del ataque en Australia

La policía australiana calificó el hecho como un ataque dirigido contra la comunidad judía y las autoridades identificaron a los responsables como un padre y su hijo, quienes, según las investigaciones, habían planeado un acto de violencia de mayor magnitud, tras la detección de un artefacto explosivo en uno de sus vehículos.

La conmoción generada por este ataque ha tenido eco en comunidades judías y gobiernos de distintas partes del mundo, lo que ha encendido las alertas frente al riesgo de posibles actos de imitación violenta.

De acuerdo con lo registrado por medios locales, líderes comunitarios han transmitido un doble mensaje: una condena enérgica al ataque y, al mismo tiempo, un compromiso firme de continuar con las celebraciones religiosas. En Chicago, representantes de la comunidad señalaron que el aumento de las medidas de seguridad resulta tranquilizador, aunque recalcaron que no se dejarán intimidar por el terror.

Este enfoque subraya la importancia de preservar la vida cultural y espiritual frente a la violencia y el antisemitismo, y demuestra cómo la vigilancia preventiva y la participación comunitaria pueden coexistir para garantizar la seguridad durante las festividades.

La reacción de las autoridades en Estados Unidos refleja un esfuerzo por combinar prevención y solidaridad para proteger a la comunidad judía sin limitar sus celebraciones.