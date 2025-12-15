En un discurso pronunciado en la Casa Blanca durante un acto oficial por festividades de fin de año, el presidente Donald Trump expresó sus condolencias a las víctimas de 3 episodios de violencia ocurridos en distintos puntos del mundo: el tiroteo en la Universidad de Brown, el ataque antisemita en Australia y la emboscada contar las fuerzas estadounidenses en Siria.

Estos hechos han revivido el debate sobre seguridad, extremismo y violencia armada.

Trump conmemora tragedias en Estados Unidos, Australia y Siria desde la Casa Blanca

Durante una intervención que combinó solemnidad y discurso político, el presidente Donald Trump dedicó parte de su discurso en una recepción navideña celebrada en la Casa Blanca, a rendir un homenaje a las víctimas de los recientes ataques ocurridos en Estados Unidos, Australia y Siria.

Sus declaraciones incluyeron expresiones directas de condolencias y condena, así como referencias a los hechos que han sacudido, tanto al país como a la comunidad internacional, en los últimos días.

“Quiero expresar mis respetos a las personas, por desgracia, dos de ellas ya no están entre nosotros, de la Universidad de Brown. Nueve heridos y dos que ahora nos miran desde el cielo,” afirmó Trump al mencionar el tiroteo ocurrido en el campus de Brown University, donde un tirador abrió fuego durante un periodo de exámenes, dejando al menos dos estudiantes muertos y nueve heridos.

El mandatario estadounidense continuó con su homenaje, extendiendo sus palabras a una tragedia que ha conmocionado a Australia: “Y, del mismo modo, en Australia, como ustedes saben, se produjo un terrible atentado (… ), y eso fue un ataque antisemita obviamente.” Durante un evento de celebración de Hanukkah en Bondi Beach, al menos una decena de personas murieron y decenas resultaron heridas.

También resaltó la valentía de un civil que enfrentó a los agresores en Australia, describiéndolo como “una persona muy, muy valiente que fue y atacó frontalmente a uno de los tiradores y salvó muchas vidas… Gran respeto por ese hombre".

Sobre el ataque en Siria que afectó a fuerzas estadounidenses, Trump señaló: “Debo decir, en Siria también. Tuvimos un ataque… tres grandes patriotas perdieron la vida por personas malas. No fue el gobierno sirio, fue ISIS… Solo quiero expresar mis respetos a las familias”.

La emboscada provocó la muerte de dos soldados y un intérprete civil, y el gobierno estadounidense ha prometido una respuesta contra los responsables.

President Trump delivers remarks at the White House, paying respects to the victims of the shooting at Brown University, the antisemitic attack in Australia, & the attack on U.S. forces in Syria.



"I pay my deepest regards & respects from the United States of America." pic.twitter.com/XWoCQ5Orin — The White House (@WhiteHouse) December 14, 2025

Un homenaje que reafirma un compromiso con la defensa y la protección de la vida

El gesto del presidente, al rendir homenaje a las víctimas de tres ataques ocurridos en distintos puntos del mundo, busca proyectar una imagen de empatía y liderazgo frente a la violencia global.

De esta forma, La Casa Blanca reafirma su compromiso con la defensa y protección de la vida frente a amenazas de diversa índole.