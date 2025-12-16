Boris y Sofía Guzmán, la valiente pareja que murió al enfrentarse a los terroristas de Bondi Beach en Australia

Al menos nueve personas murieron en un tiroteo el domingo, 14 de diciembre, en Bondi Beach, una de las playas más populares de Australia, situada en Sídney, informó la policía, que anunció la presencia de dos presuntos atacantes.

Además, otras 11 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales, informó la policía de Nueva Gales del Sur.

Uno de los presuntos atacantes murió y el segundo se encontraba en estado crítico, según la policía. El presidente israelí, Isaac Herzog, calificó el tiroteo de “ataque cruel contra los judíos” y pidió a las autoridades australianas que refuercen la lucha contra el antisemitismo.

El pánico se apoderó de los asistentes a la playa Bondi Beach, en Australia, tras los disparos. | Foto: AFP

La policía australiana anunció la detención de dos personas tras los informes de múltiples disparos el domingo en la famosa playa.

Los héroes en medio de la tragedia

En medio de toda la tragedia destacaron algunas personas que hasta el final lucharon para detener a los agresores, entre ellos, Boris y Sofía Guzmán, una pareja ruso-judía que vivía en North Bondi, que se enfrentaron valientemente a los agresores antes de que ocurrieran los terribles hechos.

Una cámara de salpicadero capturó la secuencia de un ataque en Campbell Parade. El video muestra el instante en que Sajid Akram, identificado como el agresor principal, detiene un vehículo Hyundai plateado al lado de la pasarela que une la avenida con la playa.

El auto del atacante era visiblemente distintivo debido a una bandera negra casera del Estado Islámico colocada sobre el parabrisas. Boris y Sofia Gurman, una pareja de 69 y 61 años, estaban caminando en el área, concurrida por turistas y transeúntes, cuando se percataron de la presencia y los propósitos del agresor.

Grave emergencia por tiroteo en Australia | Foto: AFP

La grabación capta la reacción instantánea de Boris Gurman al notar que Akram portaba un arma. Boris actuó con decisión, interviniendo inmediatamente para desarmar al atacante principal, quitándole la primera arma y arrojándolo hacia la calle. Este suceso provocó que otros transeúntes buscaran refugio detrás de una parada de autobús cercana.

El video muestra a Boris con el control de la escopeta, apuntando a Akram para neutralizarlo y evitar que el agresor ejecutara sus planes. Sofía Gurman se unió a la escena, posicionándose junto a su marido para cooperar en el esfuerzo de detener al individuo armado.

Estos son los dos atacantes de la playa en Australia. | Foto: AFP

El jefe de la Asociación Judía de Australia, Robert Gregory, declaró a la AFP que el tiroteo fue “una tragedia, pero completamente previsible” y denunció que el Gobierno “no tomó las medidas adecuadas para proteger a la comunidad judía”.

Por su parte, el Consejo Nacional Australiano de Imanes, una organización musulmana, condenó el “horrible” tiroteo.