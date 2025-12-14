Suscribirse

Abelardo de la Espriella rechazó ataque contra fiesta judía en la playa más famosa de Australia: “Debemos unirnos”

El candidato presidencial envió un mensaje de solidaridad al pueblo de Israel, tras el ataque a tiros en Bondi Beach.

Redacción Semana
14 de diciembre de 2025, 6:05 p. m.
El candidato presidencial Abelardo de la Espriella reaccionó al ataque terrorista en una playa de Australia.
En la mañana de este domingo, 14 de diciembre, se registró un ataque a tiros en Bondi Beach, una de las playas más populares de Australia, donde al menos 11 personas murieron y otras 29 resultaron heridas.

El ataque, perpetrado por dos hombres, fue calificado por las autoridades como un atentado terrorista específicamente dirigido contra los asistentes a una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá.

De acuerdo con los testigos del hecho, la playa era escenario de una celebración de la festividad judía de Janucá, que comienza este domingo, y habían unas 2.000 personas congregadas para este evento.

Tras conocerse la noticia, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella rechazó estos actos de terrorismo “cobarde” contra la comunidad judía en Sídney y mostró su solidaridad con el pueblo de Israel.

“Las sociedades del mundo debemos unirnos para frenar definitivamente a quienes pretenden expandir sus ideologías con ataques cobardes e imposiciones culturales”, destacó el aspirante a la presidencia de Colombia.

De la Espriella resaltó el valor de un hombre que, de acuerdo con videos que circularon en redes sociales, se enfrentó a uno de los atacantes y evitó que la tragedia fuera peor en medio del caos de la escena.

La valentía de un ciudadano evitó que la tragedia fuera mayor. Este Defensor es ejemplo e inspiración en medio de una jornada de luto. Paz en la tumba de las víctimas mortales”, resaltó el candidato presidencial.

Abelardo de la Espriella se refiere Ahmed Al Ahmed, un hombre de 43 años, que de acuerdo con el medio The Times of Israel, se acercó al agresor, que realizaba disparos, y logró arrebatarle el arma tras un forcejeo.

