Un violento tiroteo en la icónica playa de Bondi, en Sídney, Australia, dejó un saldo de al menos 11 personas muertas, un agresor muerto y otro detenido en estado crítico, además de 29 heridos.

El incidente ocurrió mientras se celebraba la festividad judía de Janucá y reunió a unas 1.000 personas en la zona; la Policía local instó a los presentes a buscar refugio de inmediato.

El ataque comenzó alrededor de las 18:40 (hora local) y la Policía de Nueva Gales del Sur declararon que se trataba de un acto terrorista con posibles motivaciones dirigidas hacia la comunidad judía australiana.

La investigación está en curso, mientras los equipos de seguridad mantienen un amplio perímetro en la playa y revisan objetos sospechosos cercanos.

Un héroe inesperado en medio del caos

En medio del pánico y los disparos, una grabación reveló cómo un civil se enfrentó directamente a uno de los atacantes, la grabación muestra al hombre escondiéndose detrás de un vehículo, mientras observa al tirador que buscaba cobertura tras un árbol.

Sin ser visto, se acerca al agresor, que realiza dos disparos sin percatarse de su presencia y logra arrebatarle el arma tras un forcejeo.

El primer ministro de Australia dice que las imágenes del tiroteo son "impactantes y difíciles de ver". Es lo que provoca la obsesión antisemita en Occidente. En el video, un valiente ciudadano anónimo neutraliza a un terrorista al arrebatarle el arma.

El video deja ver cómo el civil mantiene el control de la situación, apuntando al atacante y obligándolo a retroceder aturdido, mientras la tensión crece entre los vehículos y la multitud que se mantiene a salvo.

Una vez que el agresor se aleja, el hombre celebra discretamente su victoria, mientras otro civil interviene para asegurarse de que el atacante no pueda reincidir.

Operativos y reacciones internacionales

Tras este episodio, el tiroteo continuó, acompañado del sonido de las sirenas de la policía y el despliegue de equipos de emergencia. Las autoridades instan a la población a mantenerse alejada del área y trabajan en coordinación con distintos organismos para asegurar la zona y garantizar la revisión de posibles objetos peligrosos.

