Tiroteo en Sidney: video captó el heroico momento en el que un civil logró desarmar a uno de los ‘terroristas’

Un video mostró cómo un civil enfrentó a uno de los atacantes en Bondi y logró arrebatarle el arma durante el tiroteo.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

14 de diciembre de 2025, 1:55 p. m.
Las imágenes captaron el momento en que un ciudadano se escondió detrás de un vehículo y sorprendió a un tirador por la espalda.
Entre disparos y caos, un hombre se convirtió en protagonista al neutralizar a un agresor frente a los presentes en la playa. | Foto: X - @bejaelma A.P.I. / Canva

Un violento tiroteo en la icónica playa de Bondi, en Sídney, Australia, dejó un saldo de al menos 11 personas muertas, un agresor muerto y otro detenido en estado crítico, además de 29 heridos.

El incidente ocurrió mientras se celebraba la festividad judía de Janucá y reunió a unas 1.000 personas en la zona; la Policía local instó a los presentes a buscar refugio de inmediato.

El ataque comenzó alrededor de las 18:40 (hora local) y la Policía de Nueva Gales del Sur declararon que se trataba de un acto terrorista con posibles motivaciones dirigidas hacia la comunidad judía australiana.

La investigación está en curso, mientras los equipos de seguridad mantienen un amplio perímetro en la playa y revisan objetos sospechosos cercanos.

Un héroe inesperado en medio del caos

En medio del pánico y los disparos, una grabación reveló cómo un civil se enfrentó directamente a uno de los atacantes, la grabación muestra al hombre escondiéndose detrás de un vehículo, mientras observa al tirador que buscaba cobertura tras un árbol.

Sin ser visto, se acerca al agresor, que realiza dos disparos sin percatarse de su presencia y logra arrebatarle el arma tras un forcejeo.

El video deja ver cómo el civil mantiene el control de la situación, apuntando al atacante y obligándolo a retroceder aturdido, mientras la tensión crece entre los vehículos y la multitud que se mantiene a salvo.

Una vez que el agresor se aleja, el hombre celebra discretamente su victoria, mientras otro civil interviene para asegurarse de que el atacante no pueda reincidir.

Contexto: Tiroteo en una fiesta judía en Bondi Beach, la playa más popular de Australia, deja al menos 11 muertos y 29 heridos

Operativos y reacciones internacionales

Tras este episodio, el tiroteo continuó, acompañado del sonido de las sirenas de la policía y el despliegue de equipos de emergencia. Las autoridades instan a la población a mantenerse alejada del área y trabajan en coordinación con distintos organismos para asegurar la zona y garantizar la revisión de posibles objetos peligrosos.

Las autoridades pidieron a los ciudadanos evitar la zona mientras revisaban posibles objetos peligrosos.
Dos hombres armados vestidos de negro dispararon varias veces en la mundialmente famosa Bondi Beach de Sídney, la noche del domungo. | Foto: Getty Images

El presidente de Israel, Isaac Herzog, condenó el ataque y expresó su inquietud por un posible aumento del antisemitismo en la región. Además, instó a las autoridades australianas a reforzar la seguridad y tomar medidas preventivas frente a este tipo de actos violentos.

