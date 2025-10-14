Petro se molestó por el discurso que dio Trump en Israel: “No es digno de aplauso”. Este es el video

Continúan las tensiones entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. En esta oportunidad, el jefe de Estado colombiano lanzó una aguda crítica.

Lo hizo por medio de su cuenta de X, en donde lanzó un sablazo a Trump, por el discurso que dio el presidente de EE. UU. desde Israel el pasado fin de semana.

Petro afirmó: “¿Qué es usar muy bien las armas en el caso de Gaza? Lo que el mundo vio, en directo, fue, que esas armas causaron 200.000 heridos civiles, 70.000 muertos y, entre ellos, 20.000 bebés”.

Además, siguió con los cuestionamientos: “¿Eso es usar bien las armas? La entrega de armas de varios países a Israel, mientras Netanyahu cometía un genocidio, no es digno de aplauso, no fue eso lo que consiguió la liberación de rehenes de los dos bandos, no da la entrada al cielo, es simple complicidad con un genocidio”.

¿Qué es usar muy bien las armas en el caso de Gaza?



Lo que el mundo vio, en directo, fue, que esas armas causaron 200.000 heridos civiles, 70.000 muertos y, entre ellos, 20.000 bebés.



¿Eso es usar bien las armas?



La entrega de armas de varios países a Israel, mientras… https://t.co/lEd0vfx53a — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 14, 2025

La molestia de Gustavo Petro, fue porque Trump, en uno de los apartes del discurso que dio desde Israel, expresó que: “Netanyahu me llamó muchas veces pidiéndome armas de las que ni siquiera había oído hablar, pero te las conseguimos, ¿verdad? Las usaste muy bien”.

Sin embargo, el discurso de Gustavo Petro con Donald Trump se hizo evidente, luego de que en otro mensaje que publicó en X, denunció que fue vetado por Estados Unidos para asistir a la firma de la paz en Gaza. Escenario en el que sí participaron varios presidentes de otros países.

“Trump veta que vaya a la firma de paz sobre Gaza, pero manda a su enviado a Israel y es al enviado de Trump al que chiflan. Aun Trump no comprende el mundo. Es la hora de los pueblos, Trump”, anotó el mandatario colombiano.

Trump veta que vaya a la firma de paz sobre Gaza, pero manda a su enviado a Israel y es al enviado de Trump al que chiflan. Aún Trump no comprende el mundo.



Es la hora de los pueblos, Trump. https://t.co/ZthDY33S0s — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 12, 2025

Por otro lado, en la intervención de Trump en el Parlamento israelí, aseguró frente al conflicto en Medio Oriente: “No solo es el fin de la guerra, es el fin de la era del terror”.

“Hace años que muchas familias de esta tierra no han tenido un solo día de auténtica paz (…) la larga y dolorosa pesadilla ha terminado al fin”, expresó el mandatario de Estados Unidos.