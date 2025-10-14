Suscribirse

Petro dijo que no citó “ninguna reunión” con partidos políticos para salvar la reforma a la salud: “¡Mamola!”

El mandatario colombiano lanzó un mensaje a los congresistas que se han opuesto a la reforma.

Redacción Semana
14 de octubre de 2025, 6:04 p. m.
gustavo petroPresidente
Gustavo Petro. | Foto: PRESIDENCIA

En medio de las voces que apuntaban a que en horas de la tarde de este martes, 14 de octubre, se había citado una reunión en la Casa de Nariño entre varios partidos políticos y el presidente Gustavo Petro, para discutir la reforma a la salud, el jefe de Estado se pronunció.

En ese sentido, Petro expresó, tajantemente, que no ha citado a ninguna reunión sobre el tema puntual de la reforma a la salud.

“Yo no he citado ninguna reunión con los que sabemos que quisieron hundir la reforma pensional y ahora buscan que se sigan robando el dinero público los dueños de las EPS. ¡Mamola!”, expresó el presidente Petro.

También aseguró en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X: “Sobre estos congresistas, ya quien tiene que decidir es el pueblo colombiano”.

Entre tanto, trascendió que los congresistas de la Comisión Séptima del Senado, de la que hacen parte los partidos Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Conservador, Liberal, entre otros, dijeron ‘no’ a la reunión en la Casa de Nariño de las 3 de la tarde de este martes.

El presidente, Gustavo Petro, el 12 de septiembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá
Gustavo Petro, presidente de la República. | Foto: Ovidio González - Presidencia de Colombia

En otro mensaje, Petro dijo: “Primera noticia: yo no he pedido reunirme con la Comisión Séptima del Senado, sus mayorías ya demostraron lo que son, ya sabemos lo que pasa, las mayorías no pueden romper sus compromisos pactados; la oportunidad la tendrá la plenaria del Senado o será el poder constituyente. La reforma a la salud ya la estamos haciendo”.

Por otro lado, en una pasada alocución que se llevó a cabo en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro hizo mención sobre la crisis en el sistema de salud.

“Pero ya las condiciones de hoy nos permiten decir con certeza si sigue el sistema EPS, condenan a la nación a la quiebra y al fracaso total, por cinco poderosos políticos que se han llenado los bolsillos”, remarcó en ese momento el jefe de Estado.

Por último, aseguró en esa declaración que dio en la Casa de Nariño: “Señores de la Comisión Séptima del Senado, pueden decidir. Mientras ustedes deciden, las EPS seguirán quebrando una tras otra. No las voy a salvar, porque yo quiero salvar la salud de la gente y me voy a dedicar a esto. A que cada vez mueran menos y menos niños, menos y menos mujeres, menos gente adulta tratable cuando no es tratada”.

