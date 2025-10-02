Política
Petro destapará, con nombre propio, la “aberración” que cometen congresistas con los dineros de la salud
El mandatario ha insistido en que el Congreso debe aprobar su reforma a la salud.
Por medio de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizó un anunció que estremecerá el Congreso.
En el mensaje, el mandatario colombiano insistió en que el viernes de esta semana liderará un evento público en Ibagué, en el departamento del Tolima, en el que enfocará su discurso sobre la crisis de la salud.
En ese sentido, el jefe de Estado prometió que va a revelar una especie de lista de congresistas que —según él— estarían involucrados en una “aberración” con el robo de dineros públicos que iban destinados para la salud.
“Mañana espero al pueblo huilense y tolimense en Ibagué a las 3 p. m., parque Murillo Toro. Hablaremos de la salud, del campo y del trabajo”, posteó el mandatario colombiano.
Y expresó: “Vamos a destapar la aberración que con nombre propio cometen los congresistas que quieren entregarles 60 billones de pesos a las EPS, en donde se robaron ya decenas de billones del dinero del pueblo”.
Cabe señalar que, en una pasada alocución que dio el jefe de Estado, alertó sobre una grave consecuencia financiera si no se aprueba la reforma a la salud, la cual se debate en el Congreso.
“Pero ya las condiciones de hoy nos permiten decir con certeza: si sigue el sistema EPS, condenan a la Nación a la quiebra y al fracaso total, por cinco poderosos políticos que se han llenado los bolsillos”, expresó Petro el pasado 12 de septiembre.
De la misma manera, anotó en esa ocasión: “Si seguimos el camino propuesto y hecho por el gobierno del cambio, tendremos cada vez mejor salud, como ya lo demostramos”.
“Señores de la Comisión Séptima del Senado, pueden decidir. Mientras ustedes deciden, las EPS seguirán quebrando una tras otra. No las voy a salvar, porque yo quiero salvar la salud de la gente y me voy a dedicar a esto. A que cada vez mueran menos y menos niños, menos y menos mujeres, menos gente adulta tratable cuando no es tratada”, puntualizó Petro en esa alocución que se llevó a cabo en la Casa de Nariño.