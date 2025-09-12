Gustavo Petro advirtió sobre “la quiebra de la Nación” y su “fracaso total” por culpa de las EPS

En una sorpresiva alocución este viernes 12 de septiembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció frente al fuerte informe que publicó la Contraloría sobre la intervención que hizo su Gobierno de la Nueva EPS.

En la declaración, el mandatario colombiano, arremetió con dureza contra el actual sistema de las EPS, al advertir que si continúan funcionando de esa manera, se condenará a la Nación a la quiebra y al “fracaso total”.

“Pero ya las condiciones de hoy nos permiten decir con certeza, si sigue el sistema EPS, condenan a la nación a la quiebra y al fracaso total, por cinco poderosos políticos que se han llenado los bolsillos”, dijo Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Sumado a ello, afirmó: “Si seguimos el camino propuesto y hecho por el gobierno del cambio, tendremos cada vez mejor salud, como ya lo demostramos”.

El presidente Gustavo Petro advirtió en alocución que, si sigue el sistema actual de EPS, “se condena a la Nación a la quiebra y al fracaso total”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/EvrgFoviYY — Revista Semana (@RevistaSemana) September 13, 2025

“Señores de la Comisión Séptima del Senado, pueden decidir. Mientras ustedes deciden, las EPS seguirán quebrando una tras otra. No las voy a salvar, porque yo quiero salvar la salud de la gente y me voy a dedicar a esto. A que cada vez mueran menos y menos niños, menos y menos mujeres, menos gente adulta tratable cuando no es tratada”, puntualizó el jefe de Estado.

Casa de Nariño el 20 de julio. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Previamente, el mandatario colombiano publicó un trino en el que calentó su alocución: “A las siete de la noche vamos a mostrarles quién quebró la Nueva EPS. Vamos a cerrarle la boca a los calumniadores. Este aquí abajo dice sin sonrojo, que yo quebré la Nueva EPS. Es decir que el que denunció el robo, fue el que quebró esa entidad”.

A las siete de la noche vanos a mostrarles quien quebró la Nueva EPS.



Vamos a cerrarle la boca a los calumniadoes. Este aqui abajo dice sin sonrojo, que yo quebré la Nueva EPS.



Es decir que el que denunció el robo, fue el que quebró esa entidad. https://t.co/12jRXqmmqc — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 12, 2025

Volviendo a la alocución, el presidente Petro también expresó: “Así que, enfermeras, es el momento de asociarse. ¿Pasamos a profundizar más la reforma? Yo le pregunto al Congreso de Colombia. Ya saben lo que va a pasar”.

El presidente Gustavo Petro envió mensaje al Congreso sobre su reforma a la salud: “¿Quieren mantener un Frankenstein de empresarios ladrones?”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/QKECdskTJv — Revista Semana (@RevistaSemana) September 13, 2025

“Durante dos años han tenido el proyecto, lo han hundido. Lo hemos vuelto a entregar. Quieren volverlo a hundir. Oigan, señores. Ustedes quieren mantener un Frankenstein de empresarios ladrones”, anotó el mandatario.