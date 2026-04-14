Isabel Zuleta: la senadora del Pacto Histórico es investigada por supuestas amenazas a exministra de Petro

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le tiene abierta una indagación preliminar a la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, por las amenazas que habría realizado en contra de la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien la denunció por supuestas intimidaciones y presiones para trasladar delincuentes a las cárceles.

En medio del foro que realizó la Contraloría en Bogotá, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Mauricio Lenis, confirmó: “Por información que tengo de la Sala de Instrucción, la senadora Zuleta tiene cuatro indagaciones previas y están en ese estado. Son indagaciones previas de las que habrá que esperar los resultados”.

Sin embargo, el magistrado Lennis precisó: “Corresponde recordar a ustedes: hay un incidente en la cárcel La Picota con un arma de Pipe Tuluá, hay unas denuncias que puso la exministra de Justicia (Ángela María Buitrago, tengo entendido), también el tema de las tarimas en Medellín y el reciente asunto de la cárcel de Itagüí”.

Las denuncias de Buitrago

La exministra de Justicia de Gustavo Petro, Ángela María Buitrago, denunció a la senadora que integra el partido de Gobierno en varios medios de comunicación, por unas supuestas amenazas y presiones que habría recibido por las decisiones que se daban sobre operativos en cárceles del país.

ANGELA MARIA BUITRAGO. Foto: Juan Carlos Sierra

La exministra Buitrago responsabilizó a Isabel Zuleta sobre esas intimidaciones que le habría hecho a través de mensajes de WhatsApp, en donde utilizaba las medidas del Ministerio de Justicia como coletazos que podrían afectar los diálogos de paz en curso.

De hecho, la alta exfuncionaria aseguró que mantener las requisas permanentes en las cárceles del país, podría terminar acabando las mesas de negociación con bandas criminales en Colombia. Esas mismas pesquisas que hace pocos días dejaron al descubierto los millonarios lujos que tenía en la cárcel de La Paz, en Itagüí, los capos que hacen parte de la mesa urbana que negocia con el Gobierno.

La senadora Zuleta es la líder de esa mesa de paz que terminó suspendida por la parranda que protagonizaron en dicha cárcel con la participación del cantante vallenato Nelson Velásquez. Pero la Corte también le tiene la lupa sobre la autorización que habría firmado la congresista del Pacto para dejar salir de la cárcel a nueve peligrosos cabecillas para que participaran con el presidente Petro en la polémica tarima en la plazoleta de La Alpujarra.

El otro caso que tiene pendiente la senadora con la justicia colombiana relaciona al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pues esta semana se espera discutir la ponencia para determinar si es llamada a juicio por los delitos de injuria y calumnia.