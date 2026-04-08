Corte Suprema define fecha para iniciar la acusación contra los exministros Bonilla y Velasco por UNGRD

El magistrado Jorge Emilio Caldas, integrante de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, definió la fecha y la hora para el arranque del juicio contra los exministros del Gobierno Petro, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, por el escándalo de la UNGRD.

En un documento firmado por el magistrado Caldas y el secretario de esa sección, Rodrigo Ortega, se confirmó: “Para dar trámite a la audiencia de formulación de acusación, se dispone fijar como fecha el miércoles 29 de abril de 2026 a las 8:15 de la mañana”.

Exministro Ricardo Bonilla, investigado por saqueo de la UNGRD, queda en libertad. Tribunal de Bogotá tomó la decisión

Ese día iniciará el juicio contra dos fichas clave detrás de uno de los mayores escándalos de corrupción que ha sacudido al actual Gobierno, pues tiene a cuatro congresistas en la cárcel, un puñado de exfuncionarios que también están en prisión y a un grupo de testigos que han destapado cómo fue el saqueo de la UNGRD.

Por el momento, el exministro Ricardo Bonilla llega a esta etapa de acusación en libertad por vencimiento de términos, después de que la Fiscalía presentó tarde el escrito de acusación en su contra. Mientras Velasco continúa en prisión.