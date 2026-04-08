Corte Suprema define fecha para iniciar la acusación contra los exministros Bonilla y Velasco por UNGRD

El magistrado Jorge Emilio Caldas, integrante de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, definió la fecha y la hora para el arranque del juicio contra los exministros del Gobierno Petro, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, por el escándalo de la UNGRD.
En un documento firmado por el magistrado Caldas y el secretario de esa sección, Rodrigo Ortega, se confirmó: “Para dar trámite a la audiencia de formulación de acusación, se dispone fijar como fecha el miércoles 29 de abril de 2026 a las 8:15 de la mañana”.
Ese día iniciará el juicio contra dos fichas clave detrás de uno de los mayores escándalos de corrupción que ha sacudido al actual Gobierno, pues tiene a cuatro congresistas en la cárcel, un puñado de exfuncionarios que también están en prisión y a un grupo de testigos que han destapado cómo fue el saqueo de la UNGRD.
Por el momento, el exministro Ricardo Bonilla llega a esta etapa de acusación en libertad por vencimiento de términos, después de que la Fiscalía presentó tarde el escrito de acusación en su contra. Mientras Velasco continúa en prisión.