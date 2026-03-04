¿El nuevo gigante? El país latino que hace temblar a China y Rusia con su ascenso económico

Durante la última década, un país latinoamericano ha comenzado a tener un papel más visible a nivel internacional, atrayendo la atención de centros de análisis, mercados financieros y gobiernos que siguen de cerca su crecimiento. Además, ha empezado a desempeñar un rol importante en múltiples foros multilaterales.

Su notable desarrollo se sustenta en factores como la capacidad productiva de su población, un sector industrial robusto y la abundancia de recursos naturales presentes en su territorio. Esta combinación le permite mantener un crecimiento constante y posicionarse como una de las principales economías del mundo.

En este caso, se trata de Brasil. El gigante sudamericano es hoy el país más influyente de la región y cuenta con la economía más grande de Latinoamérica. Según datos del Fondo Monetario Internacional, Brasil es la undécima potencia económica a nivel mundial, con un PIB cercano a 2.26 billones de dólares.

Sin embargo, un informe elaborado por el banco de inversión Goldman Sachs proyecta que para el 2075 el país carioca sera una de las mayores potencias económicas. En esta predicción, el Brasil entra en top 10 en el año 2050 siendo la octava economía más fuerte del mundo con un PIB anual de US$8,7 billones.

Además de este crecimiento, el gigante sudamericano ha desempeñado un rol protagónico a nivel mundial al formar parte del grupo BRICS, donde, junto con China y Rusia, lidera la agenda de este bloque de economías emergentes.

Su participación en esta cooperación le ha permitido consolidar fuertes alianzas alrededor del mundo, lo que ha impulsado la inversión extranjera en su territorio.

Adicionalmente, el crecimiento económico ha permitido que varias de sus empresas se posicionen entre las más grandes a nivel mundial.

Entre ellas se encuentra la petrolera Petrobras, que figura como la 54.ª empresa más grande según Forbes Global 2000, y que abarca toda la cadena de suministro de petróleo, desde la exploración hasta la recolección y distribución.

Asimismo, el Banco Itaú, considerado el más grande de la región, maneja más de 500 mil millones de dólares en activos y tiene presencia en 18 países, con más de 103 millones de clientes.

Otra empresa destacada es el fabricante aeronáutico Embraer, que ha impulsado el desarrollo tecnológico del país. Se estima que cerca de 100 aerolíneas operan aviones de esta marca, además de que la compañía ha suministrado aeronaves y sistemas de defensa a más de 50 fuerzas armadas alrededor del mundo.

Esta capacidad no solo posiciona a Brasil como un actor económico relevante, sino que también le otorga peso geopolítico, al convertirse en un importante productor de tecnología armamentística, situándose a la vanguardia junto a potencias militares como Estados Unidos, Rusia y China.