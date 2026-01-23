¿Trump dará la estocada final a Cuba? EE. UU. prepararía otro bloqueo a las importaciones de petróleo a la isla

La administración del presidente Donald Trump está considerando imponer un bloqueo naval total a las importaciones de petróleo hacia Cuba, en medio de una escalada de presión económica y estratégica en el Caribe que podría redefinir la política de Estados Unidos hacia la isla comunista.

La medida, aún sin aprobación final, aparece en el marco de un paquete de tácticas diseñadas para forzar un cambio político en La Habana, de forma similar a lo que está sucediendo en Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está planeando un bloqueo total a Cuba. Foto: AFP

La idea de bloquear por completo el flujo de crudo hacia Cuba surge tras la decisión estadounidense de cortar los combustibles provenientes de Venezuela, que representaban cerca del 30 % del suministro energético cubano antes de que se detuvieran los envíos en diciembre de 2025. Desde entonces, siete buques petroleros han sido interceptados en el Caribe.

El bloqueo cuenta con el respaldo de algunos sectores dentro del propio gobierno estadounidense, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha apoyado enfoques más duros contra el régimen cubano.

Estados Unidos estaría buscando una transición de régimen en Cuba finalizando el año, según ‘The Wall Street Journal’

Aunque no hay una decisión formal, la propuesta refleja una estrategia que busca alinear a las potencias regionales con los intereses de Washington en el hemisferio occidental y a su vez dar fin al castrismo, que lleva más de sesenta años en el poder.

Expertos advierten que si la medida se concreta, la isla estaría viviendo uno de sus peores momentos, tanto a nivel económico, como energético, lo que generaría un impacto profundo en ambos aspectos, ya que, Cuba es una nación dependiente al 100% de combustibles importados para generar electricidad y sostener su red de transporte.

Cuba teme por un bloqueo definitivo en la importación de petróleo Foto: Getty Images

La posible iniciativa viene provocada por una postura desafiante y a la defensiva por parte de Cuba, que ha rechazado cualquier tentativa de negociación bajo presión. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha negado contactos directos con Estados Unidos y afirma que su gobierno no cederá ante “intimidaciones”.

Además, el plan estadounidense está generando inquietud entre aliados y proveedores energéticos de Cuba, como México, cuyo gobierno está evaluando la continuidad de sus envíos de petróleo a la isla por temor a posibles represalias de Washington tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro a principios de este mes.

Cuba en alerta máxima: el agotamiento de las reservas obliga a comprar combustible en África

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido enfática en sostener los apoyos a Cuba, ya que, sin los suministros que le provee, se daría el definitivo colapso de la energía en la isla, que ya ha buscado alternativas de crudo en otros continentes.