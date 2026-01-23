Mundo

¿Trump dará la estocada final a Cuba? EE. UU. prepararía otro bloqueo a las importaciones de petróleo a la isla

El gobierno estadounidense evalúa operación naval para cortar definitivamente el suministro de crudo a La Habana.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

23 de enero de 2026, 11:50 p. m.
Nuevas amenazas por parte del gobierno Trump a Cuba hacen preveer catástrofe energética en la isla
Nuevas amenazas por parte del gobierno Trump a Cuba hacen preveer catástrofe energética en la isla Foto: AP / UnoTV / Montaje: Semana

La administración del presidente Donald Trump está considerando imponer un bloqueo naval total a las importaciones de petróleo hacia Cuba, en medio de una escalada de presión económica y estratégica en el Caribe que podría redefinir la política de Estados Unidos hacia la isla comunista.

La medida, aún sin aprobación final, aparece en el marco de un paquete de tácticas diseñadas para forzar un cambio político en La Habana, de forma similar a lo que está sucediendo en Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla sobre el bloqueo a Cuba.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está planeando un bloqueo total a Cuba. Foto: AFP

La idea de bloquear por completo el flujo de crudo hacia Cuba surge tras la decisión estadounidense de cortar los combustibles provenientes de Venezuela, que representaban cerca del 30 % del suministro energético cubano antes de que se detuvieran los envíos en diciembre de 2025. Desde entonces, siete buques petroleros han sido interceptados en el Caribe.

El bloqueo cuenta con el respaldo de algunos sectores dentro del propio gobierno estadounidense, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha apoyado enfoques más duros contra el régimen cubano.

Noticias Estados Unidos

Fuerzas militares estadounidenses atacaron buque en el Pacífico: es la primera incursión militar registrada en 2026

Noticias Estados Unidos

Conmoción en EE. UU. por polémica detención de Liam Conejo Ramos, niño latinoamericano de cinco años: protestas y respuesta de Ecuador

Mundo

¿Nuevo auge en Venezuela? Asamblea Nacional está a un paso de aprobar reforma petrolera que rompe con el chavismo

Deportes

Trinity Rodman se convierte en la futbolista mejor pagada del mundo: ¿cuánto ganará por año?

Mundo

Milei lanza dura crítica a Lula mencionando a sus perros: llamarlos como él sería “insultarlos”

Noticias Estados Unidos

Bajo la nieve: importantes acumulaciones de nieve se esperan en medio de la tormenta invernal Fern

Mundo

Estados Unidos responde a represión de Irán e impone una contundente sanción a ‘flota fantasma’

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos estaría buscando una transición de régimen en Cuba finalizando el año, según ‘The Wall Street Journal’

Mundo

Cuba en alerta máxima: el agotamiento de las reservas obliga a comprar combustible en África

Mundo

Donald Trump compartió la predicción de un analista sobre la “liberación” de 3 países antes de dejar la Casa Blanca

Estados Unidos estaría buscando una transición de régimen en Cuba finalizando el año, según ‘The Wall Street Journal’

Aunque no hay una decisión formal, la propuesta refleja una estrategia que busca alinear a las potencias regionales con los intereses de Washington en el hemisferio occidental y a su vez dar fin al castrismo, que lleva más de sesenta años en el poder.

Expertos advierten que si la medida se concreta, la isla estaría viviendo uno de sus peores momentos, tanto a nivel económico, como energético, lo que generaría un impacto profundo en ambos aspectos, ya que, Cuba es una nación dependiente al 100% de combustibles importados para generar electricidad y sostener su red de transporte.

Florida, EE.UU
Cuba teme por un bloqueo definitivo en la importación de petróleo Foto: Getty Images

La posible iniciativa viene provocada por una postura desafiante y a la defensiva por parte de Cuba, que ha rechazado cualquier tentativa de negociación bajo presión. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha negado contactos directos con Estados Unidos y afirma que su gobierno no cederá ante “intimidaciones”.

Además, el plan estadounidense está generando inquietud entre aliados y proveedores energéticos de Cuba, como México, cuyo gobierno está evaluando la continuidad de sus envíos de petróleo a la isla por temor a posibles represalias de Washington tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro a principios de este mes.

Cuba en alerta máxima: el agotamiento de las reservas obliga a comprar combustible en África

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido enfática en sostener los apoyos a Cuba, ya que, sin los suministros que le provee, se daría el definitivo colapso de la energía en la isla, que ya ha buscado alternativas de crudo en otros continentes.

Más de Mundo

Nuevas amenazas por parte del gobierno Trump a Cuba hacen preveer catástrofe energética en la isla

¿Trump dará la estocada final a Cuba? EE. UU. prepararía otro bloqueo a las importaciones de petróleo a la isla

X

Fuerzas militares estadounidenses atacaron buque en el Pacífico: es la primera incursión militar registrada en 2026

X

Conmoción en EE. UU. por polémica detención de Liam Conejo Ramos, niño latinoamericano de cinco años: protestas y respuesta de Ecuador

Jorge Rodríguez sostiene nueva reforma petrolera en Venezuela

¿Nuevo auge en Venezuela? Asamblea Nacional está a un paso de aprobar reforma petrolera que rompe con el chavismo

X

Trinity Rodman se convierte en la futbolista mejor pagada del mundo: ¿cuánto ganará por año?

Milei critica a Lula da Silva: llamar a sus perros como él sería "insultarlos"

Milei lanza dura crítica a Lula mencionando a sus perros: llamarlos como él sería “insultarlos”

La tormenta ha causado estragos. Algunos vehículos quedaron prácticamente tapados por la nieve.

Bajo la nieve: importantes acumulaciones de nieve se esperan en medio de la tormenta invernal Fern

Donald Trump y Alí Jamenei, guía supremo de Irán

Estados Unidos responde a represión de Irán e impone una contundente sanción a ‘flota fantasma’

Peligrosa toxina encontrada en leche de famosa marca

¿Leche tóxica para bebés? Prohíben su fórmula de una famosa marca en 55 países

x

¿De dónde viene la ola de frío extremo en Estados Unidos? El NWS explica el vórtice polar que afecta a más de 150 millones de personas

Noticias Destacadas