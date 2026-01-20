Mundo

Cuba en alerta máxima: el agotamiento de las reservas obliga a comprar combustible en África

Con el embargo de petróleo a Venezuela y las sanciones al régimen cubano, la situación del país caribeño se está volviendo insostenible.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
20 de enero de 2026, 5:50 p. m.
Cambio en el control del suministro de crudo en Cuba, que durante años dependió de Venezuela.
Cambio en el control del suministro de crudo en Cuba, que durante años dependió de Venezuela. Foto: Composición Semana/ Getty Images

La pérdida del suministro regular de petróleo desde Venezuela y el agotamiento de los cargamentos procedentes de Rusia y México habrían obligado al régimen cubano a buscar combustible fuera de sus circuitos habituales. Según datos de rastreo satelital, Cuba recurrió a una compra de combustible en África, una operación poco frecuente que refleja la gravedad de la crisis energética que atraviesa la isla.

El buque petroquímico Mia Grace zarpó el 19 de enero desde el puerto de Lomé, en Togo, con destino a La Habana, donde está previsto que arribe el 4 de febrero. La embarcación navega con bandera de Islas Marshall y tiene un peso muerto cercano a las 50.000 toneladas, de acuerdo con los registros marítimos.

Cuba amenaza a Estados Unidos tras tensiones por captura de Maduro: “Si nos atacan responderemos”

Según explicó al Diario de Cuba el investigador no residente del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, Jorge Piñón, la carga podría corresponder a diésel o fueloil, aunque la calidad exacta del combustible no está confirmada. Piñón indicó que se trataría de una compra al contado realizada por Cubametales, la empresa estatal encargada del comercio de hidrocarburos y perteneciente al conglomerado militar GAESA, posiblemente con la mediación de un comerciante europeo.

El especialista precisó que Togo no refina petróleo, pero funciona como un importante nodo logístico para el tránsito y exportación de combustibles refinados. Antes de llegar a África, el Mia Grace había partido del puerto de Amberes, Bélgica, donde GAESA ha realizado operaciones puntuales de compra en años anteriores.

Noticias Estados Unidos

Nuevo pago del Seguro Social en Estados Unidos: 70 millones de estadounidenses se benefician de estos pagos

Mundo

Impactante descubrimiento: encuentran la iglesia que inspiró a Leonardo da Vinci tras más de 2000 años

Noticias Estados Unidos

Alerta por intensa tormenta de nieve y ventisca en USA: estos son los estados afectados

Noticias Estados Unidos

Bolsas de nicotina: la nueva preocupación de expertos por los problemas de salud que generan

Noticias Estados Unidos

Taxi acuático gratuito en Miami busca descongestionar el acceso al centro urbano: promete cambiar para siempre el tráfico

Mundo

Asalto al museo de Louvre: las imágenes inéditas que publicó la televisión francesa tres meses después

Mundo

Donald Trump publicó sus mensajes privados con Emmanuel Macron y Mark Rutte, y enciende la polémica. Esto dicen los chats

Arcadia

La estatua viviente de Lumumba, héroe de la RD Congo, en la Copa africana: el fútbol hizo memoria desde la tribuna

Deportes

Paliza dejó último clasificado a cuartos en Copa de África entre Costa de Marfil y Burkina: choque con Egipto será electrizante

Tecnología

Alerta científica: África se está partiendo en dos y así podría cambiar el mapa del planeta para siempre

“Cuba está a punto de caer... Parece que se está desmoronando”.
“Cuba está a punto de caer... Parece que se está desmoronando”. Foto: AP

El volumen transportado se estima en 314.500 barriles de diésel o 280.500 barriles de fueloil, aunque el buque no estaría completamente cargado, según su calado.

La importación ocurre en un momento crítico para el sistema eléctrico cubano. La estatal Unión Eléctrica (UNE) informó el lunes de la paralización casi total de la generación distribuida, uno de los mecanismos que suele mitigar los apagones durante las horas pico.

Donald Trump compartió la predicción de un analista sobre la “liberación” de 3 países antes de dejar la Casa Blanca

De acuerdo con el parte oficial, 101 centrales de generación distribuida están fuera de servicio por falta de combustible, lo que deja de aportar 927 megavatios, mientras que otros 156 megavatios no se generan por escasez de lubricantes. A esto se suma la salida de operación de una patana de generación eléctrica rentada a la empresa turca Karadeniz Holding, que deja de producir 30 megavatios.

x
Un piloto que sirvió durante el régimen de Fidel Castro está siendo procesado en Estados Unidos. Foto: Getty Images

En total, el déficit supera los 1.100 megavatios, cerca de un tercio de la demanda eléctrica nacional en un día normal. Las centrales de generación funcionan con diésel y las patanas con fueloil, lo que explica la urgencia del régimen por asegurar estos combustibles.

La interrupción del suministro venezolano desde diciembre está directamente relacionada con la caída del régimen de Nicolás Maduro y el bloqueo naval de Estados Unidos a la llamada “flota fantasma” que transportaba crudo desde Venezuela, compuesta en buena parte por buques sancionados por Washington.

Esta fue la reacción de Donald Trump a la propuesta de que Marco Rubio sea presidente de Cuba

Actualmente, México es el principal proveedor externo de combustible de Cuba, con apoyo ocasional de Rusia. Sin embargo, esos envíos no alcanzan para cubrir una demanda estimada en 100.000 barriles diarios, de los cuales alrededor de 40.000 barriles provienen de producción nacional.

Más de Mundo

Cambio en el control del suministro de crudo en Cuba, que durante años dependió de Venezuela.

Cuba en alerta máxima: el agotamiento de las reservas obliga a comprar combustible en África

La Administración del Seguro Social advirtió que quienes no completen el trámite de verificación podrían perder temporalmente sus jubilaciones.

Nuevo pago del Seguro Social en Estados Unidos: 70 millones de estadounidenses se benefician de estos pagos

El hombre de Vitruvio de Leonardo Da Vinci (Credit Image: © Ken Welsh/Design Pics via ZUMA Wire)

Impactante descubrimiento: encuentran la iglesia que inspiró a Leonardo da Vinci tras más de 2000 años

Mujer caminando en tormenta de nieve en Nueva York, Estados Unidos.

Alerta por intensa tormenta de nieve y ventisca en USA: estos son los estados afectados

x

Bolsas de nicotina: la nueva preocupación de expertos por los problemas de salud que generan

El nuevo servicio de taxis acuáticos promete solucionar los problemas de movilidad de Miami.

Taxi acuático gratuito en Miami busca descongestionar el acceso al centro urbano: promete cambiar para siempre el tráfico

Imágenes del asalto al museo de Louvre, en París

Asalto al museo de Louvre: las imágenes inéditas que publicó la televisión francesa tres meses después

Donald Trump filtró mensajes con Emmanuel Macron y Mark Rutte

Donald Trump publicó sus mensajes privados con Emmanuel Macron y Mark Rutte, y enciende la polémica. Esto dicen los chats

La nieve cubre partes de Atlanta luego de una tormenta de nieve el 10 de enero de 2025 en Atlanta, Georgia. Atlanta ha experimentado una cantidad significativa de nieve, pero se está preparando para el hielo que se espera que venga después.

Nueva York se congela: ola de frío extremo mantendrá temperaturas bajo cero y fuertes nevadas hasta febrero

Alarma en Estados Unidos por la cesión de Diego García, eje militar en el Índico

Washington, en alerta máxima por el futuro de Diego García, base militar vital para Estados Unidos

Noticias Destacadas