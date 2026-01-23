Mundo

¿Nuevo auge en Venezuela? Asamblea Nacional está a un paso de aprobar reforma petrolera que rompe con el chavismo

Dicha medida debe pasar por una segunda revisión antes de su aprobación definitiva.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

23 de enero de 2026, 9:19 p. m.
Jorge Rodríguez sostiene nueva reforma petrolera en Venezuela.
Jorge Rodríguez sostiene nueva reforma petrolera en Venezuela. Foto: AFP

El Parlamento venezolano avanza hacia la aprobación de una reforma petrolera con implicaciones profundas en la industria energética del país, marcando un quiebre claro respecto a las políticas estatistas que se instalaron en el régimen del fallecido Hugo Chávez.

El proyecto impulsado por la administración interina de Delcy Rodríguez busca abrir el sector a inversiones privadas y estímulos para capital extranjero, en una señal de cambio estratégico frente a la crisis económica que atraviesa la nación sudamericana y la urgente necesidad de revitalizar la producción energética.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante la presentación del informe de gobierno del primer año en el Palacio Federal Legislativo el 15 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela.
La reforma tendrá su último debate en la Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez y el mandato encargado de su hermana, Delcy Rodríguez. Foto: Getty Images

Aunque todavía resta el paso final en la legislación, los detalles del borrador revelan que las modificaciones apuntan a eliminar restricciones que, durante décadas, limitaron la participación de capitales privados en el sector petrolero más lucrativo de América Latina.

El objetivo declarado por los impulsores de la reforma es claro: atraer a empresas privadas y extranjeras a invertir en exploración, producción y distribución, algo prácticamente inexistente bajo el modelo vigente.

Noticias Estados Unidos

Conmoción en EE. UU. por polémica detención de Liam Conejo Ramos, niño latinoamericano de cinco años: protestas y respuesta de Ecuador

Deportes

Trinity Rodman se convierte en la futbolista mejor pagada del mundo: ¿cuánto ganará por año?

Mundo

Milei lanza dura crítica a Lula mencionando a sus perros: llamarlos como él sería “insultarlos”

Noticias Estados Unidos

Bajo la nieve: importantes acumulaciones de nieve se esperan en medio de la tormenta invernal Fern

Mundo

Estados Unidos responde a represión de Irán e impone una contundente sanción a ‘flota fantasma’

Mundo

¿Leche tóxica para bebés? Prohíben su fórmula de una famosa marca en 55 países

Noticias Estados Unidos

¿De dónde viene la ola de frío extremo en Estados Unidos? El NWS explica el vórtice polar que afecta a más de 150 millones de personas

Mundo

Donald Trump confirmó que volvió a hablar con María Corina Machado y aprovechó para referirse a Delcy Rodríguez

Mundo

Escándalo en Miraflores: revelan las pistas que confirmarían una posible traición de Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro

Mundo

Presidente de Cuba contó lo que habló con Delcy Rodríguez: anunció decisión tras captura de Nicolás Maduro

Escándalo en Miraflores: revelan las pistas que confirmarían una posible traición de Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro

La reforma representa un punto de inflexión histórico, porque desmonta el esquema de control casi absoluto que el Estado venezolano impuso sobre Petróleos de Venezuela (PDVSA) desde los gobiernos de Hugo Chávez y su sucesor, el dictador Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York.

Por otro lado, se “formaliza” el esquema Chevron, por lo que ya no solo el Estado tiene el control de toda la operatividad petrolera. La empresa estadounidense actualmente funciona bajo la Licencia 41 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, esto implica la ejecución de actividades operativas, de producción, comercialización y exportación, aspectos que antes eran irregulares.

Delcy Rodríguez con la Constitución de Venezuela
Aún falta la última palabra, pero desde la llegada de Delcy Rodríguez al poder, las cosas han cambiado. Foto: AFP

William Rodríguez, exdiputado, expresidente de la Subcomisión de Hidrocarburos de la Asamblea Nacional y chavista confeso, afirmó que “lo que hoy se presenta como una apertura necesaria no es más que el desmantelamiento del legado del comandante Hugo Chávez y el retorno a un modelo que creíamos superado”.

No es una reforma soberana, es un desmontaje de la soberanía petrolera que conquistamos con Hugo Chávez”, enfatiza Rodríguez en un texto que compartió con El Tiempo.

Vladimir Padrino habla por primera vez sobre el arma secreta de EE. UU. utilizada para capturar a Nicolás Maduro

Una de las sorpresas fue que la bancada de Libertad, a la que pertenece el antiguo líder opositor, Henrique Capriles, se abstuvo de votar en primera instancia por, supuestamente “no conocer el texto a profundidad”, sin embargo, el propio Capriles afirmó que la aprobación de la reforma sería un golpe “para la soberanía”.

Más de Mundo

X

Conmoción en EE. UU. por polémica detención de Liam Conejo Ramos, niño latinoamericano de cinco años: protestas y respuesta de Ecuador

Jorge Rodríguez sostiene nueva reforma petrolera en Venezuela

¿Nuevo auge en Venezuela? Asamblea Nacional está a un paso de aprobar reforma petrolera que rompe con el chavismo

X

Trinity Rodman se convierte en la futbolista mejor pagada del mundo: ¿cuánto ganará por año?

Milei critica a Lula da Silva: llamar a sus perros como él sería "insultarlos"

Milei lanza dura crítica a Lula mencionando a sus perros: llamarlos como él sería “insultarlos”

La tormenta ha causado estragos. Algunos vehículos quedaron prácticamente tapados por la nieve.

Bajo la nieve: importantes acumulaciones de nieve se esperan en medio de la tormenta invernal Fern

Donald Trump y Alí Jamenei, guía supremo de Irán

Estados Unidos responde a represión de Irán e impone una contundente sanción a ‘flota fantasma’

Peligrosa toxina encontrada en leche de famosa marca

¿Leche tóxica para bebés? Prohíben su fórmula de una famosa marca en 55 países

x

¿De dónde viene la ola de frío extremo en Estados Unidos? El NWS explica el vórtice polar que afecta a más de 150 millones de personas

ARCHIVO - El logotipo de la Organización Mundial de la Salud visto en la sede de la OMS en Ginebra, Suiza, 11 de junio de 2019. (AP Foto/Anja Niedringhaus, Archivo)

Esta es la millonaria deuda que deja EE. UU. a la OMS, tras confirmar oficialmente su salida

El gran Faro de Alejandría, encontrado 1600 años después

Histórico: hallan partes de una de las siete maravillas del mundo antiguo que estuvo perdida por 1.600 años

Noticias Destacadas