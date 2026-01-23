Carlos Lehder revela detalles de cómo es la cárcel en la que está Nicolás Maduro y el trato que recibe: “Un planeta oscuro”

Nicolás Maduro se encuentra recluido en la cárcel federal de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, mientras avanza el proceso en su contra y en el que seguramente será condenado a varios años de prisión.

Una de las personas que tiene experiencia de cómo son estos lugares, pues estuvo allí muchos años, es el excapo Carlos Lehder, fundador del cartel de Medellín.

El exdelincuente habló con el pódcast Más allá del silencio y reveló nuevos detalles de lo que pasó durante los más de 30 años que estuvo en una cárcel federal del país norteamericano.

Carlos Lehder, excapo del Cartel de Medellín. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Lehder dejó claro que no es una “cárcel común”, sino que lo definió como un “planeta oscuro” debido al confinamiento que se vive. El exnarcotraficante comparó su proceso con el que está viviendo el dictador de Venezuela.

“El mismo día de mi arresto fui entregado a las autoridades norteamericanas. Ese mismo día fui trasladado a Guantánamo, Cuba, a la base militar, y esa misma noche llegamos a Tampa“, relató.

En menos de dos días, según dijo, fue presentado ante un juez federal para una audiencia de identificación de la persona y fue allí donde el togado ordenó su arresto.

“Fui trasladado inmediatamente a la penitenciaría de Marion, en Illinois, la única cárcel de supermáxima seguridad que existía en ese momento“, comentó.

Lehder explicó que en el país estadounidense internan a las personas en cárceles dependiendo de su grado documentado de peligrosidad; en ese momento él era considerado uno de los hombres más temidos del mundo. “Asumo que hoy día es el mismo caso con Nicolás Maduro“, señaló.

A la hora de describir las condiciones de reclusión, el excapo sostuvo que no hay luz ni sol. Además, prácticamente no hay contacto humano y, por lo mismo, no hay conversación con nadie más allá de los guardias de seguridad, que son los encargados de dar la comida.

“Está asignado a la más alta custodia de seguridad permisible por las leyes de Estados Unidos y es el confinamiento solitario hasta el día en que el cuerpo no resista más“, manifestó.

El exintegrante del Cartel de Medellín aclaró que Maduro en estos momentos está en una sección que es para terroristas y que se encuentra totalmente aislada. Allí, según dijo, muy seguramente el líder del régimen no tiene muebles ni nada.

Además, se encuentra vigilado las 24 horas del día por unas cámaras que están puestas estratégicamente en el sitio para poder ver todo lo que pasa.

“Cada hora, personalmente, viene un guardia día y noche a verte“, dijo.

Por otra parte, sostuvo que no existen las visitas presenciales; todo se tiene que hacer de manera virtual. "Nicolás Maduro está confinado en el máximo nivel de seguridad permisible, no se permite ningún tipo de visita", indicó.

“El reglamento dice que tres horas a la semana lo sacan a un patio. (...) Hoy en día Nueva York está con temperatura bajo cero“, complementó. Además, el patio es enrejado, sin juegos, sin techo y está completamente vigilado.