Estados Unidos elimina algunas sanciones al petróleo venezolano con una licencia clave que reabre el mercado

Estados Unidos suavizó algunas sanciones al petróleo de Venezuela, en su intención de tomar el control del mercado tras la captura de Nicolás Maduro. El Departamento del Tesoro emitió este jueves una licencia general que da luz verde a las transacciones del recurso que involucran al gobierno venezolano y a la petrolera estatal PDVSA.

La medida del Gobierno de Donald Trump cubre una gran variedad de actividades que podrían acelerar el flujo del petróleo venezolano, el cual estuvo ampliamente sancionado. Estas incluyen: “La extracción, exportación, reexportación, venta, reventa, suministro, almacenamiento, comercialización, compra, entrega o transporte de petróleo de origen venezolano, incluida la refinación de dicho petróleo, por una entidad estadounidense establecida”.

EE. UU. autoriza las transacciones de petróleo venezolano que involucren al gobierno y a PDVSA. Foto: AFP

Es decir, este anuncio abarca las diversas operaciones de refinación, lo que incluye la carga del recurso a buques cisterna, su exportación y la comercialización extranjera. También abre la puerta a la refinación de petróleo por parte de entidades de Estados Unidos establecidas, además de pagos razonables mediante cambios de crudo, diluyentes o productos petrolíferos refinados.

El departamento se refiere a las “entidades estadounidenses establecidas” como “cualquier entidad organizada conforme a las leyes de los Estados Unidos o de cualquier jurisdicción dentro de los Estados Unidos en o antes del 29 de enero de 2025″.

Es una medida de EE. UU. para reactivar el comercio de petróleo. Foto: ADOBE STOCK

Entre las condiciones para hacer efectiva la reactivación del mercado, se prohíbe cualquier transacción que involucre a Irán, Rusia, Corea del Norte, Cuba o China. También se niega la autorización al desbloqueo de propiedades cerradas o buques confiscados por parte de Estados Unidos.

De acuerdo con los análisis, Chevron sería una de las compañías más beneficiadas, gracias a sus empresas conjuntas ya establecidas, que dominan el mercado petrolero de Venezuela. Con esta nueva licencia, va a expandir su producción y exportación sin necesidad de solicitar una autorización previa de Washington.

La licencia emitida por el Gobierno indica que “cualquier persona que exporte, reexporte, venda, revenda o suministre petróleo de origen venezolano a países distintos de los Estados Unidos conforme a esta licencia general deberá proporcionar un informe detallado a Sanctions_inbox@state.gov y VZReporting@doe.gov que identifique, para cada una de estas transacciones: Las partes involucradas; las cantidades, valores y países de destino final; las fechas en que ocurrieron las transacciones; y cualquier impuesto, tarifa u otros pagos proporcionados al Gobierno de Venezuela”.

La actual autorización es clave para que vuelva a fluir la producción y venta de petróleo de origen venezolano, el cual ha sido dominado por el Gobierno de Donald Trump por un tiempo indefinido, manteniendo las ganancias en cuentas estadounidenses.