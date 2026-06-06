Abelardo de la Espriella condenó el asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta

En la tarde de este sábado fue asesinado el destacado periodista judicial Cristian Herrera en la ciudad de Cúcuta, tras ser alcanzado por los disparos propinados por hombres que se movilizaban en motocicleta en el barrio Quinta Quinta Oriental cuando visitaba a unos familiares.

Defensoría del Pueblo rechazó asesinato del periodista Cristian Herrera: “No vamos a permitir que este hecho quede en la impunidad”

Desde diferentes sectores del país se han pronunciado rechazando los hechos ocurridos en la capital de Norte de Santander y pidiendo a las autoridades que avance con celeridad en las respectivas investigaciones, para que lleven ante la justicia a los autores materiales e intelectuales del crimen.

Entre las voces que se escucharon este sábado se encuentra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien a través de un mensaje en redes sociales condenó los hechos ocurridos en Cúcuta, al tiempo que destacó la trayectoria profesional del comunicador.

“Condeno el vil asesinato del periodista Cristian Herrera en Cúcuta. Mis condolencias a sus familiares y colegas. Durante muchos años Cristian se destacó por sus investigaciones en contra de la delincuencia y la corrupción de los de siempre en Norte de Santander”, señaló.

“Cada periodista silenciado por la violencia es una pérdida irreparable”: FLIP expresó su rechazo tras el asesinato de Cristian Herrera

El candidato del movimiento Defensores por la Patria aseguró que los “capos y ‘caciques’ politiqueros siguen manchando de sangre nuestro territorio, todo con la complicidad del gobierno”.

Así mismo, indicó que “pese a que Gustavo Petro siga estorbando”, confía en que las autoridades colombianas den con los responsables del asesinato y aprovechó para mandar un mensaje a los criminales.

“Desde el 7 de agosto estos asesinos recibirán su merecido, no van a tener un minuto de tranquilidad en mi Gobierno. En Colombia se volverá a hacer justicia. Lo haremos por la memoria de miles que perdieron la vida sin que el Estado los defendiera”, sentenció.