La senadora Paloma Valencia, candidata a la Presidencia del Centro Democrático, se refirió a la renuncia de María Fernanda Cabal a la colectividad, decisión que anunció a través de una carta que fue presentada por su esposo, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán.

Uno de los requerimientos que hicieron Cabal y Lafaurie es que se pudiera adelantar un proceso de escisión del partido, es decir, que pueda surgir una nueva colectividad liderada por Cabal fuera del Centro Democrático.

Valencia desestimó esa solicitud. “Escisiones del partido no habrá, este es un partido monolítico, un partido que no se va a escindir ni se va a partir porque los procesos son difíciles, pero la gracia de los partidos es que alguien pueda ganar y alguien pueda perder y se mantengan unidos; nosotros no vamos a considerar ninguna escisión del partido”, aseguró la candidata en Blu Radio.

Paloma Valencia se refirió a la salida de Cabal. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Valencia aclaró que una decisión de ese tipo debería ser tomada por la convención del partido, según quedó consignado en los estatutos. “Ya la convención pasó”, aclaró la senadora.

En la carta, una de las peticiones que habían hecho Cabal y Lafaurie era esa. “Merecemos una salida digna, por lo que proponemos una escisión del Centro Democrático, que le permita a María Fernanda formar su propia agrupación política de conformidad con los estatutos del partido y las normas electorales vigentes del CNE”, solicitó Lafaurie.

Gabriel Vallejo respondió a la salida de María Fernanda Cabal del Centro Democrático

La escisión es una figura que ya han utilizado otras colectividades recientemente. Por ejemplo, Jorge Enrique Robledo solicitó la escisión del Polo Democrático y creó su partido, Dignidad. Asimismo, Roy Barreras se escindió del partido ADA (Alianza Democrática Amplia) para crear La Fuerza de la Paz. Cabe aclarar que se trata de un proceso en el que ambas partes deben estar de acuerdo.

María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie solicitaron la renuncia al partido y pidieron una escisión. Foto: SEMANA

Sobre la renuncia de Cabal, Valencia dijo que esta decisión sería respetada, pero si se hace efectiva, la senadora debería dejar su curul.

Hay quienes interpretan que otra de las razones para no permitir la escisión de Cabal es que podría dividir los votos del uribismo, que están congregados en el Centro Democrático, aunque algunos de ese sector respaldan actualmente a Abelardo de la Espriella.

Una de las razones de Cabal y Lafaurie para renunciar a la colectividad es que consideran que ya no tienen espacio allí. Además, sembraron dudas sobre el proceso de encuesta por medio del cual se eligió a Valencia como su candidata, quien desestimó estos reclamos y dijo que están todas las pruebas de la transparencia del mecanismo.