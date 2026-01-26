Política

Paloma Valencia asegura que el Centro Democrático no aceptaría la escisión de María Fernanda Cabal

Se trata de una de las solicitudes que hizo la senadora en medio de la renuncia que presentó a la colectividad.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 2:21 p. m.
Paloma Valencia se refirió a la renuncia de María Fernanda Cabal del Centro Democrático
Paloma Valencia se refirió a la renuncia de María Fernanda Cabal del Centro Democrático Foto: SEMANA

La senadora Paloma Valencia, candidata a la Presidencia del Centro Democrático, se refirió a la renuncia de María Fernanda Cabal a la colectividad, decisión que anunció a través de una carta que fue presentada por su esposo, José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán.

Uno de los requerimientos que hicieron Cabal y Lafaurie es que se pudiera adelantar un proceso de escisión del partido, es decir, que pueda surgir una nueva colectividad liderada por Cabal fuera del Centro Democrático.

Valencia desestimó esa solicitud. “Escisiones del partido no habrá, este es un partido monolítico, un partido que no se va a escindir ni se va a partir porque los procesos son difíciles, pero la gracia de los partidos es que alguien pueda ganar y alguien pueda perder y se mantengan unidos; nosotros no vamos a considerar ninguna escisión del partido”, aseguró la candidata en Blu Radio.

Paloma Valencia.
Paloma Valencia se refirió a la salida de Cabal. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Valencia aclaró que una decisión de ese tipo debería ser tomada por la convención del partido, según quedó consignado en los estatutos. “Ya la convención pasó”, aclaró la senadora.

Política

“La carta es apenas la punta del iceberg”: el hijo de María Fernanda Cabal habla de “trampa” y “maltrato” tras carta al Centro Democrático

Política

Sergio Fajardo habla de su participación en una consulta: “Estoy analizando todas las posibilidades”

Política

Destapan supuesta “olla podrida” en el gobierno Petro: “Es de la mayor gravedad”

Política

Álvaro Uribe y María Fernanda Cabal no se hablan desde que Paloma Valencia se convirtió en la candidata del Centro Democrático: ¿este pulso terminará en una tutela?

Política

Gustavo Petro habló de la reelección y agitó la arena política del país: “La mayoría es otra”

Política

La Casa de Nariño encendió las alarmas por video que ronda en redes usando la imagen de Gustavo Petro: esta es la historia

Política

¿Escisión en el Centro Democrático? Los motivos por los que José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal piden separarse del partido

Política

Paloma Valencia le pide a María Fernanda Cabal que no se retire del Centro Democrático

Confidenciales

Paloma Valencia a María José Pizarro: “La invitación al odio... es una radiografía clara de lo que usted representa”

Política

“El responsable de la fracasada paz total es Iván Cepeda”: Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático

En la carta, una de las peticiones que habían hecho Cabal y Lafaurie era esa. “Merecemos una salida digna, por lo que proponemos una escisión del Centro Democrático, que le permita a María Fernanda formar su propia agrupación política de conformidad con los estatutos del partido y las normas electorales vigentes del CNE”, solicitó Lafaurie.

Gabriel Vallejo respondió a la salida de María Fernanda Cabal del Centro Democrático

La escisión es una figura que ya han utilizado otras colectividades recientemente. Por ejemplo, Jorge Enrique Robledo solicitó la escisión del Polo Democrático y creó su partido, Dignidad. Asimismo, Roy Barreras se escindió del partido ADA (Alianza Democrática Amplia) para crear La Fuerza de la Paz. Cabe aclarar que se trata de un proceso en el que ambas partes deben estar de acuerdo.

María Fernanda Cabal José Félix Lafaurie
María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie solicitaron la renuncia al partido y pidieron una escisión. Foto: SEMANA

Sobre la renuncia de Cabal, Valencia dijo que esta decisión sería respetada, pero si se hace efectiva, la senadora debería dejar su curul.

Hay quienes interpretan que otra de las razones para no permitir la escisión de Cabal es que podría dividir los votos del uribismo, que están congregados en el Centro Democrático, aunque algunos de ese sector respaldan actualmente a Abelardo de la Espriella.

Una de las razones de Cabal y Lafaurie para renunciar a la colectividad es que consideran que ya no tienen espacio allí. Además, sembraron dudas sobre el proceso de encuesta por medio del cual se eligió a Valencia como su candidata, quien desestimó estos reclamos y dijo que están todas las pruebas de la transparencia del mecanismo.

Más de Política

José Félix Lafaurie, Juan José Lafaurie y María Fernanda Cabal.

“La carta es apenas la punta del iceberg”: el hijo de María Fernanda Cabal habla de “trampa” y “maltrato” tras carta al Centro Democrático

El Debate, precandidato presidencial Sergio Fajardo.

Sergio Fajardo habla de su participación en una consulta: “Estoy analizando todas las posibilidades”

Agencia Nacional de Tierras. Imagen de referencia.

Destapan supuesta “olla podrida” en el gobierno Petro: “Es de la mayor gravedad”

María Fernanda Cabal y Álvaro Uribe.

Álvaro Uribe y María Fernanda Cabal no se hablan desde que Paloma Valencia se convirtió en la candidata del Centro Democrático: ¿este pulso terminará en una tutela?

Gustavo Petro, presidente de Colombia

Gustavo Petro habló de la reelección y agitó la arena política del país: “La mayoría es otra”

Petro en X

La Casa de Nariño encendió las alarmas por video que ronda en redes usando la imagen de Gustavo Petro: esta es la historia

María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie

¿Escisión en el Centro Democrático? Los motivos por los que José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal piden separarse del partido

Paloma Valencia y María Fernanda Cabal.

Paloma Valencia asegura que el Centro Democrático no aceptaría la escisión de María Fernanda Cabal

José Félix Lafaurie Álvaro Uribe Vélez Chats

Exclusivo: José Félix Lafaurie revela explosivos chats con Álvaro Uribe que evidencian la fractura en el Centro Democrático

José Obdulio Gaviria, José Félix Lafaurie, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Nubia Stella Martínez.

Las heridas abiertas de los Lafaurie Cabal con el Centro Democrático: esta es la demoledora carta donde hablan de preferencias y piden salir del partido

Noticias Destacadas