Las discordias de la senadora María Fernanda Cabal con el Centro Democrático tienen al partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez al borde de una escisión.

El empresario y militante de esa colectividad, José Félix Lafaurie, le envió una carta al presidente de esa agrupación, Gabriel Vallejo, en la que señala que él y Cabal ya no se sienten cómodos dentro de ese sector y le reclaman una “salida digna”.

“Merecemos una salida digna, por lo que proponemos una escisión del Centro Democrático, que le permita a María Fernanda formar su propia agrupación política de conformidad a los estatutos del Partido y las normas electorales vigentes del CNE”, propuso el líder del gremio ganadero en el documento que envió al director de la colectividad, Gabriel Vallejo.

La escisión es el mecanismo autorizado por el ordenamiento jurídico colombiano que permite que los partidos políticos se separen para conforman una nueva colectividad. Esta, incluso, puede resultar en una división de más de dos fracciones.

Esa metodología ha sido aplicada por diferentes colectividades como respuesta a las fisuras internas dentro de la militancia que dieron como resultado la creación de nuevos partido, por ejemplo, como ocurrió con las escisiones del Polo Democrático o el ADA.

Ahora, con la discordia de Cabal y Lafaurie podría surgir un nuevo partido que sería el primero que se escinda del Centro Democrático, un bloque político que se había mantenido alineado desde 2014, cuando presentaron una lista de candidatos al Congreso como grupo significativo de ciudadanos. Los votos que consiguió ese catálogo de candidatos le dieron los argumentos jurídicos al movimiento para reclamar la personería.

La pareja está inconforme con el resultado del mecanismo interno que aplicó el partido para elegir a su candidata a la Presidencia, una definición en la que estaban Cabal y las senadoras Paloma Valencia y Paola Holguín.

Son varios los motivos que argumenta Lafaurie en la carta: su inconformidad con la llegad de Lester Toledo como asesor de una de las campañas, los “comportamientos equívocos” de Miguel Uribe Londoño, el intento que hizo hicieron asesores de ese exprecandidato del partido para que se contratara una encuesta con Atlas Intel, la decisión de ir a consulta este 8 de marzo con “el viejo santismo” y otros puntos. En total, Lafaurie enunció 32 razones que generaron su molestia con el Centro Democrático.

Los estatutos del Centro Democrático establecen que puede llevarse a cabo un procedimiento para la escisión solo cuando dos terceras partes de los miembros presentan esa solicitud.