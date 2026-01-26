Política

¿Escisión en el Centro Democrático? Los motivos por los que José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal piden separarse del partido

La división resultaría en la creación de un nuevo partido.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 2:46 p. m.
María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie quieren escindir el Centro Democrático.
María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie quieren escindir el Centro Democrático. Foto: Juan Carlos Sierra / León Darío Peláez

Las discordias de la senadora María Fernanda Cabal con el Centro Democrático tienen al partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez al borde de una escisión.

El empresario y militante de esa colectividad, José Félix Lafaurie, le envió una carta al presidente de esa agrupación, Gabriel Vallejo, en la que señala que él y Cabal ya no se sienten cómodos dentro de ese sector y le reclaman una “salida digna”.

“Merecemos una salida digna, por lo que proponemos una escisión del Centro Democrático, que le permita a María Fernanda formar su propia agrupación política de conformidad a los estatutos del Partido y las normas electorales vigentes del CNE”, propuso el líder del gremio ganadero en el documento que envió al director de la colectividad, Gabriel Vallejo.

Gabriel Vallejo respondió a la salida de María Fernanda Cabal del Centro Democrático

La escisión es el mecanismo autorizado por el ordenamiento jurídico colombiano que permite que los partidos políticos se separen para conforman una nueva colectividad. Esta, incluso, puede resultar en una división de más de dos fracciones.

Política

“La carta es apenas la punta del iceberg”: el hijo de María Fernanda Cabal habla de “trampa” y “maltrato” tras carta al Centro Democrático

Política

Sergio Fajardo habla de su participación en una consulta: “Estoy analizando todas las posibilidades”

Política

Destapan supuesta “olla podrida” en el gobierno Petro: “Es de la mayor gravedad”

Política

Álvaro Uribe y María Fernanda Cabal no se hablan desde que Paloma Valencia se convirtió en la candidata del Centro Democrático: ¿este pulso terminará en una tutela?

Política

Gustavo Petro habló de la reelección y agitó la arena política del país: “La mayoría es otra”

Política

La Casa de Nariño encendió las alarmas por video que ronda en redes usando la imagen de Gustavo Petro: esta es la historia

Política

Paloma Valencia asegura que el Centro Democrático no aceptaría la escisión de María Fernanda Cabal

Política

Exclusivo: José Félix Lafaurie revela explosivos chats con Álvaro Uribe que evidencian la fractura en el Centro Democrático

Política

“Me quité un edificio de encima”: la senadora María Fernanda Cabal, horas antes de pedir su salida del Centro Democrático

Política

Gabriel Vallejo respondió a la salida de María Fernanda Cabal del Centro Democrático

Esa metodología ha sido aplicada por diferentes colectividades como respuesta a las fisuras internas dentro de la militancia que dieron como resultado la creación de nuevos partido, por ejemplo, como ocurrió con las escisiones del Polo Democrático o el ADA.

“Me quité un edificio de encima”: la senadora María Fernanda Cabal, horas antes de pedir su salida del Centro Democrático

Ahora, con la discordia de Cabal y Lafaurie podría surgir un nuevo partido que sería el primero que se escinda del Centro Democrático, un bloque político que se había mantenido alineado desde 2014, cuando presentaron una lista de candidatos al Congreso como grupo significativo de ciudadanos. Los votos que consiguió ese catálogo de candidatos le dieron los argumentos jurídicos al movimiento para reclamar la personería.

La pareja está inconforme con el resultado del mecanismo interno que aplicó el partido para elegir a su candidata a la Presidencia, una definición en la que estaban Cabal y las senadoras Paloma Valencia y Paola Holguín.

Carta CD - Vallejo - Enero 23-26 (1)(2) by info-semana

Son varios los motivos que argumenta Lafaurie en la carta: su inconformidad con la llegad de Lester Toledo como asesor de una de las campañas, los “comportamientos equívocos” de Miguel Uribe Londoño, el intento que hizo hicieron asesores de ese exprecandidato del partido para que se contratara una encuesta con Atlas Intel, la decisión de ir a consulta este 8 de marzo con “el viejo santismo” y otros puntos. En total, Lafaurie enunció 32 razones que generaron su molestia con el Centro Democrático.

Los estatutos del Centro Democrático establecen que puede llevarse a cabo un procedimiento para la escisión solo cuando dos terceras partes de los miembros presentan esa solicitud.

Más de Política

José Félix Lafaurie, Juan José Lafaurie y María Fernanda Cabal.

“La carta es apenas la punta del iceberg”: el hijo de María Fernanda Cabal habla de “trampa” y “maltrato” tras carta al Centro Democrático

El Debate, precandidato presidencial Sergio Fajardo.

Sergio Fajardo habla de su participación en una consulta: “Estoy analizando todas las posibilidades”

Agencia Nacional de Tierras. Imagen de referencia.

Destapan supuesta “olla podrida” en el gobierno Petro: “Es de la mayor gravedad”

María Fernanda Cabal y Álvaro Uribe.

Álvaro Uribe y María Fernanda Cabal no se hablan desde que Paloma Valencia se convirtió en la candidata del Centro Democrático: ¿este pulso terminará en una tutela?

Gustavo Petro, presidente de Colombia

Gustavo Petro habló de la reelección y agitó la arena política del país: “La mayoría es otra”

Petro en X

La Casa de Nariño encendió las alarmas por video que ronda en redes usando la imagen de Gustavo Petro: esta es la historia

María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie

¿Escisión en el Centro Democrático? Los motivos por los que José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal piden separarse del partido

Paloma Valencia y María Fernanda Cabal.

Paloma Valencia asegura que el Centro Democrático no aceptaría la escisión de María Fernanda Cabal

José Félix Lafaurie Álvaro Uribe Vélez Chats

Exclusivo: José Félix Lafaurie revela explosivos chats con Álvaro Uribe que evidencian la fractura en el Centro Democrático

José Obdulio Gaviria, José Félix Lafaurie, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Nubia Stella Martínez.

Las heridas abiertas de los Lafaurie Cabal con el Centro Democrático: esta es la demoledora carta donde hablan de preferencias y piden salir del partido

Noticias Destacadas